Assistenz der Geschäftsführung & HR (m/w/d) bei Werk1.Bayern GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Das WERK1 ist ‚der Startup-freundlichste Ort Münchens‘. Hier finden digitale Weltveränderer die idealen Bedingungen zur Verwirklichung ihrer unternehmerischen Träume. Mit Startup-Offices, Coaching, Coworking Space, Café, speziellen Innovations-Programmen und mehr als 100 Veranstaltungen pro Jahr sind wir eine der zentralen Anlaufstellen für Digitalunternehmer*innen in München und Kaderschmiede für Digital-Startups mit großen Ambitionen.

Als fester Bestandteil des gerade entstehenden ‘Werksviertel-Mitte’ leben und atmen wir Vielfalt – jeden Tag. Die unmittelbare Nähe zum Ostbahnhof beschert uns eine perfekte Verkehrsanbindung. Das WERK1 wird gefördert durch das Bayerische Wirtschaftsministerium. So haben wir als neutrale Institution die Möglichkeit, uns voll und ganz auf die Förderung Startups in unserem Hause zu verschreiben, ohne etwa Anteile zu verlangen.

Wir suchen Dich ab sofort in Vollzeit (40 Stunden pro Woche) als Assistenz der Geschäftsführung & HR (w/m/d)





Deine Aufgaben

Du arbeitest eng mit unserem Geschäftsführer zusammen, stehst ihm im „Daily Business“ aber auch wenn´s brennt zuverlässig zur Seite.

Du bist in Deiner Rolle als Tetris Profi für die Termine unseres Geschäftsführers, aber auch für alle Team Termine verantwortlich (Team Meetings, Events, Schulungen)

Auch im „new normal“ werden wir wieder auf Reisen gehen, hier brauchen wir jemanden der bucht, plant und uns bei der (förderungskonformen) Abrechnung hilft.

Du verantwortest die zentralen Kommunikationskanäle des WERK1 wie die zentrale Telefonnummer und E-Mail. Du filterst und leitest diese ggf. entsprechend weiter.

Als HR-Generalist*in erstellst und verwaltest Du Arbeitsverträge, übernimmst die Absprachen mit der ext. Lohnverrechnung, du verwaltest An- und Abwesenheiten und bist damit auch für die Pflege unseres zentralen digitalen HR Tools „Personio“ zuständig.

Damit das Team immer alles hat was es braucht, checkst Du regelmäßig, was nachbestellt werden muss und ob sich alle wohl fühlen.

Flexibel und unerschrocken stehst Du jedem Teammitglied als „gute Fee“ zur Seite, wenn es mal Unterstützung braucht. Egal ob WLAN-Router neustarten, aufräumen oder einfach nur 10 Minuten zuhören, wenn jemand was Witziges/Dramatisches erzählen will.





Dein Profil

Du hältst gern im Hintergrund alle Fäden zusammen, um das Team nach vorn zu bringen und den Rücken frei zu halten.

Mit Deiner offenen und verbindlichen Art schaffst Du eine belastbare und vertrauensvolle Basis für eine starke Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung.

Du findest in jeder Lebenslage die richtigen Worte und den richtigen Ton für Dein Gegenüber: bequemer Umgang mit dem Startup-Umfeld (Typus “kurze Hose”) und gleichzeitig mit Stakeholdern wie dem bayerischen Wirtschaftsministerium (Typus “Krawatte”)

Du fühlst Dich in Deiner Rolle als interner Servicedienstleister nicht nur wohl, sondern siehst den Bedarf Deiner Unterstützung bevor er anderen auffällt.

Du bist angenehm im Umgang, kannst Dich aber bei Bedarf bestens durchsetzen und Deinen Standpunkt sehr klar machen.

Wenn Dein Tag nicht so gelaufen ist, wie Du es anfangs geplant hast, weckt das Deinen Kampfgeist. Den Kopf in den Sand zu stecken ist nicht Dein Ding.

Hohe Arbeitsbelastung in unterschiedlichen Bereichen motiviert Dich, Du lernst gern neue Dinge, bringst Aufgaben zu Ende und bist in der Ausführung präzise und genau.

Mehrjährige Erfahrung in vergleichbarer Position (gern auch aus der Hotellerie)

Neben Deutsch auf Muttersprachniveau verfügst Du über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Im besten Fall bist Du gut vertraut im Umgang mit „Personio“, der Google G-Suite (Gmail, Kalender, Docs etc.), Slack und monday.com.





Klingt das nach Dir? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Unser Angebot

Wir bieten Dir die sinnvolle und relevante Aufgabe, Startup-Gründerinnen und Gründer zu fördern sowie München und Bayern als Digital-Standort in die internationale Champions-League zu heben. Im WERK1 findest Du ein unkonventionelles und gleichzeitig leistungsorientiertes Arbeitsumfeld, mit vielfältigen spannenden Stakeholdern wie Gründern, Investoren, Partnerunternehmen und der Politik.

Wir wollen, dass Du im WERK1 Dein volles Potential entfaltest. Wir suchen niemanden der nur To Do Listen abhakt. Wir suchen eine Persönlichkeit, die das WERK1 mit Leben füllt und das Team stärkt. Dabei unterstützen wir Dich durch flexible Arbeitszeiten, individuell vereinbare Weiterbildungsmöglichkeiten und/oder Teilnahmen an relevanten Events.

Bei uns hast Du die freie Wahl zwischen Mac oder PC. Wir arbeiten weitgehend papierlos und lieben digitale Tools. Dabei sind wir immer offen für neue Wege und Lösungen. Für kostenlosen Kaffee und Getränke in unserem hauseigenen und legendären WERK1 Café ist ebenso gesorgt wie für regelmäßige Team-Events.



Klingt das nach Dir? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf, Anschreiben, Angaben zu Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Einstiegstermin. Diese Unterlagen sende bitte ausschließlich per E-Mail.

WERK1.Bayern GmbH

Veronika Dietzinger

Atelierstraße 29

81671 München