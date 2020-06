Chief of Staff (w/m/d) bei Westphalia DataLab GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Du möchtest Aufbau und Skalierung eines wachsenden Startups mitgestalten? Du hast Lust, in enger Zusammenarbeit mit unserem Management strategische Projekte zu betreuen und unsere Ziele zu verwirklichen? Dann werde Teil unseres Teams und hilf uns dabei, unsere Erfolgsstory gemeinsam zu schreiben!

Wir sind das Westphalia DataLab, seit unserer Gründung 2017 sind wir Kern, Ausgangspunkt und Antrieb für unsere Mission, Vorteile von KI und Daten für jeden zugänglich zu machen.

An unserem Standort im schönen Münster sind wir gestartet und rasant gewachsen. Wir sind ein ambitioniertes Team aus rund 60 Mitarbeitern und arbeiten Tag für Tag und Hand in Hand an der Verwirklichung unserer Ziele. Werde auch Du Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt!

Aufgaben

Als Chief of Staff (w/m/d) arbeitest du eng mit unserer Geschäftsführung zusammen und unterstützt bei der stetigen Weiterentwicklung unserer Prozesse. Deine Aufgaben umfassen insbesondere:

Du initierst Prozessverbesserungen und treibst Innovationen voran

Du identifizierst und übernimmst strategische Projekte und definierst und erforschst neue Ideen und Geschäftsmöglichkeiten

Als entscheidender Teil der Kommunikation innerhalb des Teams kommunizierst du zusammen mit unserem Management wichtige strategische Entscheidungen an das gesamte Team sowie an unsere Kunden und stehst mit vollem Tatendrang als Diskussionpartner zur Verfügung

Zudem unterstützt und begleitest du unsere Geschäftsführung bei der Vor- und Nachbereitung von Meetings und vertrittst sie im Falle einer Verhinderung

Weiterhin erstellst du Präsentationen, Pitch Decks, Analysen etc. und stellst somit wichtige Grundlagen für strategische Entscheidungen bereit

Du führst jährliche Budgetzyklen durch und unterstützt somit die verantwortlichen Kollegen bei der Budgetplanung und -aufbereitung

Qualifikation

Du hast einen hervorragenden Studienabschluss (Bachelor/Master) mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund sowie mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Managementberatung und/oder Investmentbanking und/oder Erfahrung in der Start-up-Branche

Du hast ein sicheres Auftreten und bist souverän in der Interaktion und der Kommunikation

Du besitzt ein stark ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, Neugier, einen technischen Scharfsinn sowie eine schnelle Auffassungsgabe

Weiterhin besitzt du hervorragende Präsentationsfähigkeiten und den Mut und Willen, dich in neue Themen einzuarbeiten und Verantwortungen zu übernehmen

Zielorientiertes, strategisches und wirtschaftliches Handeln ist für dich selbstverständlich

Du hast Spaß an der Arbeit im Team und eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Benefits

Herausfordernde und vielfältige Aufgaben in einem motivierten und engagierten Team mit flachen Hierachien

Flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten sowie Freiraum für Innovationen und eigenverantwortliches Handeln

Eine steile Lernkurve vom ersten Tag an und ein nahezu unbegrenztes Entwicklungspotenzial

Die Chance, unmittelbar an der Entwicklung von eines dynamischen Startups mitzuwirken und dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln

Ein offenes Bürokonzept mit dem besten Kaffee der Stadt, Getränke- und Obstbar, Gaming-Ecke sowie regelmäßigen gemeinsamen Frühstücken

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines frühsten Eintritttermins und deiner Gehaltsvorstellung. Gerne beantwortet dir deine Ansprechpartnerin Jana Albertmann Fragen vorab unter 0151 68969885.