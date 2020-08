Senior Data Scientist/ Teamleiter Data Science (w/m/d) bei Westphalia DataLab GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Du glaubst an die Kraft von Daten? Du hast Lust, dich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und zusammen mit einem hochmotivierten Team bisher verborgene Zusammenhänge aus Daten zu generieren?

Wir sind das Westphalia DataLab, seit unserer Gründung in 2017 sind wir Kern, Ausgangspunkt und Antrieb für unsere Mission, Vorteile von KI und Daten für jeden zugänglich zu machen.

An unserem Standort im schönen Münster sind wir gestartet und rasant gewachsen. Wir sind ein ambitioniertes Team aus rund 60 Mitarbeitern und arbeiten Tag für Tag und Hand in Hand an der Verwirklichung unserer Ziele. Werde auch du Teil unseres Teams und hilf uns dabei unsere Erfolgsstory gemeinsam zu schreiben.

Aufgaben

Als Senior Data Scientist/ Teamleiter Data Science (w/m/d) übernimmst du nicht nur die Verantwortung für Data Science Projekte beim Kunden, sondern begleitest und steuerst eigenverantwortlich deinen Fachbereich. Deine Aufgaben umfassen insbesondere:

Du übernimmst die eigenverantwortliche operative Planung und Steuerung unserer Kundenprojekte vom Kick-off bis zur Abschlusspräsentation

Du übernimmst Verantwortung für einen Fachbereich und entwickelst diesen stetig weiter

Du verantwortest den optimalen Wissenstransfer an Kollegen zur internen Weiterbildung

Du verstehst die Anforderungen unserer Kunden im Kontext von Big Data und Analytics, führst Pre-Sales Aktivitäten mit potenziellen Kunden durch und identifizierst Business Cases zum Aufzeigen des Kundennutzens

Du entwickelst und programmierst Modelle aus Machine Learning, Statistik und AI in R und/oder Python und wendest Verfahren im Bereich Data Analytics sicher an

Qualifikation

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (Bachelor/Master)

Du hast mindestens zwei Jahre Berufserfahrung als Data Scientist in der Wirtschaft sammeln können und hast Erfahrung in der lösungsorientierten Beratung

Du kannst sehr gute Kenntnisse in R und/oder Python sowie Datenbanksprachen (z.B. SQL) vorweisen und hast idealerweise Erfahrung mit zusätzlichen Technologien (z.B. Spark, Scala) und Lösungen zur Datenvisualisierung

Du hast ein sicheres Auftreten und bist souverän in der Interaktion und der Kommunikation mit Kunden bis auf C-Level

Du besitzt ein stark ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, Neugier und eine schnelle Auffassungsgabe

Zielorientiertes, strategisches und wirtschaftliches Handeln ist für dich selbstverständlich

Du hast Spaß an der Arbeit im Team und eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Benefits

Herausfordernde und vielfältige Aufgaben in einem motivierten und engagierten Team

Die Möglichkeit, deine eigenen Ideen in einem dynamischem und schnell wachsenden Startup-Umfeld einzubringen

Freiraum für Innovationen und eigenverantwortliches Handeln

Branchenübergreifende Projekte unter Einsatz innovativer Technologien, Methoden und Tools

Die Chance, unmittelbar an der Entwicklung von State-of-the-Art Analytics-Produkten mitzuwirken und dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln

Ein offenes Bürokonzept mit dem besten Kaffee der Stadt, Getränke- und Obstbar, Gaming-Ecke sowie regelmäßigem gemeinsamen Frühstück

Interesse? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines frühsten Eintritttermins und deiner Gehaltsvorstellung. Gerne beantwortet dir deine Ansprechpartnerin Jana Albertmann Fragen vorab unter 0151 68969885.