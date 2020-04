Customer Support Lead (w/m/d) Digital Healthcare bei Curalie GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juni 2020

Customer Support Lead (w/m/d)

Curalie ist ein junges, agiles Unternehmen in einer einzigartigen Location in Berlin-Mitte. Seit 2017 setzen wir innovative Ideen in digitale Angebote für Patienten und praktische Tools für Health Care Professionals um. Unser Ziel: Patienten zu bewegen, aktiv auf Gesundheitsziele hinzuarbeiten und ihre Lebensqualität eigenverantwortlich zu verbessern.

Wie du uns unterstützt

Mit Curalie haben wir uns auf den Weg gemacht, eine Plattform für die patientenzentrierte Versorgung von chronisch erkrankten Menschen zu entwickeln. Neben der technischen Plattform entwickeln wir ebenfalls die Inhalte einer Vielzahl digitaler Therapieprogramme. Für aktuelle und zukünftige Projekte sucht Curalie nach dir.

Du bist eigenverantwortlich für den Aufbau und die Leitung des Kundenservices (1st / 2nd / 3rd Level) zuständig

Du implementierst ein neues CRM-System

Du arbeitest stetig an der Optimierung der Support-Prozesse und passt diese an das agile Wachstum des Unternehmens an

Du trägst die Verantwortung für das operative Tagesgeschäft im Kundenservice und nimmst zu Beginn auch gern selbst den Hörer in die Hand

Du baust dein Team eigenständig auf und entwickelst dieses durch Coaching und Training kontinuierlich weiter

Du verstehst deine Rolle auch als Schnittstelle zu Vertrieb und Produktmanagement (Fehler- und Ursachenanalyse, Bug-Tracking)

Du bist sicher im Umgang mit der Einhaltung der Support SOP

Was dich auszeichnet

Du verfügst über einschlägige Berufs- und Führungserfahrung im Bereich Kundenservice. Dazu zählen Erfahrungen in den Bereichen Kundenbetreuung, Kundendienstberatung und/oder einer Supportfunktion. Du fühlst dich sicher im Umgang mit Call Center Prozessen und Techniken. Eine ergebnisorientierte Arbeitsweise, Hands-On Mentalität und technisches Verständnis zeichnen dich aus.

In deiner Position ist deine starke Dienstleistungsorientierung, gepaart mit einer hohen Eigenmotivation und Belastbarkeit gefragt. Zudem solltest du Spaß daran haben, dein Team zu motivieren und weiterzuentwickeln.

Wünschenswert sind Kenntnisse in medizintechnischen Regularien, normativen Standards und Guidelines für Medizinprodukte hinsichtlich produktiver Marküberwachung. Dein Fingerspitzengefühl für das Thema QM ist dabei von Vorteil.

Du arbeitest gerne eigenständig und agil. Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Da unser Team die verschiedensten Nationalitäten vereint, solltest du dich auf Englisch verständigen können. Ein bisschen Humor und viel Kreativität können nicht schaden – wir haben auch reichlich davon.

Was wir dir bieten

Bei uns gibt es keine starren Arbeitszeiten – wenn du einen Handwerkertermin hast, verlegst du einfach deinen Arbeitsplatz nach Hause.

Du möchtest lieber Halbtags arbeiten? Auch das ist bei uns möglich.

Für dein BVG-Ticket zahlen wir dir einen Teil dazu.

Du kannst dich gemeinsam mit uns weiterentwickeln.

Langweilig wird es nie, weil du mit hoch motivierten, interessanten Menschen zusammenarbeitest und viele verschiedene Themen kennenlernst.

Wir sind ein agiles Team aus Wissenschaftlern, Produktleuten, Entwicklern, Researchern, Ärzten und Therapeuten – weltoffene Persönlichkeiten, wie du eine bist.

Wir kochen oft zusammen für das gemeinsame Mittagessen in unserer tollen Küche.

Und vielleicht hast du Lust auf ein kleines Tischtennismatch?

Es erwartet dich ein einzigartiger Arbeitsplatz in Berlin-Mitte.

Wenn du für eine sinnvolle Sache arbeiten willst, dann hilf uns dabei, digitale Produkte zu entwickeln, die die Lebensqualität von Patienten und Angehörigen wirklich verbessern.

Dir gefällt, was du hier liest?

Dann bewirb dich – bitte per E-Mail mit einer PDF-Datei (Anschreiben und Lebenslauf), dem frühestmöglichen Eintrittstermin und deinem Gehaltswunsch. Falls du dir nach dem Kennenlerngespräch noch nicht sicher bist: Wie wären ein, zwei Probetage bei uns? Sprich uns einfach darauf an.

Kontakt:

Tobias Grawinkel

Telefon: +49 30 54907127

Curalie GmbH

Leipziger Straße 61A

10117 Berlin