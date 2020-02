Projektmitarbeiter (m/w/d) bei Justus-Liebig-Universität Gießen

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Am Entrepreneurship Cluster Mittelhessen (ECM, Prof. Dr. Monika C. Schuhmacher) dem gesamtuniversitären Gründungszentrum der Justus-Liebig-Universität Gießen, sind in dem drittmittel­finanzierten Verbund-Projekt: „StartMiUp – Startupnetzwerk Mittelhessen“ ab 01.05.2020 befristet bis zum 30.04.2024 – vorbehaltlich der Bewilligung des Projekts – dreiTeilzeitstellen im Umfang von 75 % einer Vollbeschäftigung als

Projektmitarbeiter / Projektmitarbeiterinnen

zu besetzen. Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag Hessen (TV-H).

Zu den Projektaufgaben gehört die aktive Mitwirkung im durch EXIST-Potentiale finanzierten Projekt „StartMiUp – Startupnetzwerk Mittelhessen“. Das Verbundprojekt „StartMiUp“ verfolgt das Ziel, die Anzahl der erfolgreichen Gründungen in Mittelhessen substantiell zu erhöhen. Durch Bündelung der vorhandenen Ressourcen, Kompetenzen und Angebote der drei mittelhessischen Hochschulen (Justus-Liebig-Universität Gießen, Philipps-Universität Marburg und Technische Hochschule Mittelhessen) sowie durch verstärkte Vernetzung mit regionalen Partnern wird die gründungsfreundliche Kultur in Mittelhessen nachhaltig gestärkt und ausgebaut.





Die Aufgaben zur Umsetzung praktischer Konzepte zur Vernetzung der Gründungsförderung an den drei Hochschulen beinhaltet je nach Stelle (a) die Vernetzung und Koordination der bestehenden sowie Konzeption neuer Angebote zur Gründungsqualifizierung, (b) das Scouting von Gründungsinteressierten und potenzieller Themen für Gründungen, (c) die Organisation und Koordination von spezifischen Formaten („Prototyping Rallyes“) zur Überführung von Gründungsideen in erste Prototypen und Existenzgründungen, (d) die Organisation eines Capital-Contests als hochschulübergreifender Pitch-Wettbewerb und/oder die Etablierung einer Startup Clinic.



Die Möglichkeit zur Promotion ist neben der Arbeit am Projekt gegeben.





Anforderungsprofil



Abgeschlossenes, wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, Master oder vergleichbar) vorzugsweise im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Pädagogik oder den MINT-Fächern

Erfahrungen in und/oder hohe Affinität für Themenstellungen der Existenzgründungsberatung und -förderung

Erste Erfahrungen in der Unterstützung von (Lehr-)Veranstaltungen oder der Weiter­qualifizierung von Existenzgründern

Hohes Maß an Kommunikations- und Teamfähigkeit

Überdurchschnittliches organisatorisches Geschick sowie ein analytisches Denkvermögen

Persönliche Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit

Verhandlungssicheres Englisch und die Bereitschaft zur eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung





Die Justus-Liebig-Universität Gießen strebt einen höheren Anteil von Frauen an; deshalb bitten wir qualifizierte Frauen nachdrücklich, sich zu bewerben. Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als eine familiengerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. Ehrenamtliches Engagement wird in Hessen gefördert. Soweit Sie ehrenamtlich tätig sind, wird gebeten, dies in den Bewerbungsunterlagen anzugeben, wenn das Ehrenamt für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.

Ihre Bewerbung (keine E-Mail) richten Sie bitte unter Angabe der Referenznummer143/Z mit den üblichen Unterlagen bis zum 12.03.2020 an Frau Prof. Dr. Monika Schuhmacher, Entrepreneurship Cluster Mittelhessen, Licher Straße 62, 35394 Gießen. Bewerbungen Schwerbehinderter werden - bei gleicher Eignung - bevorzugt. Wir bitten, Bewerbungen nur in Kopie und ohne Hefter/Hüllen vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden.