Performance Marketing Manager SEA (m/w/d) bei WEVENTURE GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Wir unterstützen Unternehmen als Partner und schaffen digitales Wachstum durch Performance Marketing, Digitalberatung und Unternehmergeist. Mit mehr als 14 Jahren am Markt sind wir aber auch als zuverlässiger und fairer Arbeitgeber bekannt. Unser schnell wachsendes Team umfasst derzeit 30 Kollegen aus den Bereichen Performance Marketing, Digitalberatung und Venture Building. Gemeinsam realisieren wir anspruchsvolle Projekte von Partnern (Kunden) und eigenen Ventures. Echter Team-Spirit, Engagement für unsere Projekte, flexible Arbeitszeiten und eine gute Work-Life-Balance, gehören für uns zu einem erfolgreichen Arbeitsalltag. Wenn du die extra Portion Unternehmergeist in dir trägst, nicht aufhören magst jeden Tag dazu zu lernen und ein absoluter Experte in deinem Fachbereich bist, dann bewirb dich bei WEVENTURE.





Aufgaben

Konzeption und Weiterentwicklung von Performance-Kampagnen (Google Ads und Microsoft Advertising) von nationalen und internationalen Kampagnen

Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Reichweite und Conversionrate deiner Performance-Kampagnen.

Strategische Entwicklung unserer Kunden & Ventures im Bereich Performance Marketing (Google Ads, Microsoft Advertising, etc.) gemeinsam mit unserem Teamlead.

Du betreust Kunden in unserer Full-Service Premium Betreuung. Dabei hast du genug Zeit das Geschäftsmodell unserer Kunden zu verstehen und gemeinsam mit ihnen State of the Art Kampagnen umzusetzen.

Durch interne & externe Schulungen und Unterstützung deines Teamleads entwickelst du dich stetig weiter und behältst eine steile Lernkurve bei. Du informierst dich regelmäßig über neue Trends und Möglichkeiten in deinen Performance Kanälen und identifizierst Bereiche in denen diese umgesetzt werden können.





Qualifikation

Abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise mit wirtschaftswissenschaftlichem, Kommunikations- oder Marketing Bezug oder eine vergleichbare Qualifikation.

Du verstehst die Customer Journey potenzieller Kunden und kannst dich in die Rolle von Nutzern und Zielgruppen gut hineinversetzen.

Du hast mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Google Ads.

Erste Erfahrung mit Google Ads Scripten sind von Vorteil.

Du brennst für Themen rund um online Vermarktung und teilst das gern mit Kollegen und Kunden.

Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie eine Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise.

Du zeigst Empathie für dein Gegenüber, hast eine schnelle Auffassungsgabe und bist Kommunikationsstark.

Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen & G-Suite insbesondere Excel/Google Sheets.

Sehr gute Deutsch- und Englischkentnisse





Benefits

Wir bieten dir einen attraktiven Arbeitsplatz in einem unserer Büros in Berlin, München oder Zürich mit spannenden Partnern, eigenen Projekten und schnellen Aufstiegsmöglichkeiten.

Ein dynamisches Umfeld in dem du mit viel Verantwortung digitale Geschäftsmodelle unserer Partner mit gestaltest.

Ein kollegiales Umfeld mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und direktem Draht zur Geschäftsführung, egal in welcher Position

Eine faires Vergütungspaket mit kostenlosem Sportangebot sowie täglich Getränke, frisches Obst, Müslibar und regelmäßigen Teamevents die keine Wünsche offen lassen.

Ein an die gemeinsamen Bedürfnisse angepasstes Arbeitszeitmodell mit ausreichend Urlaub, Homeoffice und Gleitzeit Möglichkeiten. Nach 5 Jahren Betriebszugehörigkeit “schenken” wir dir ein Sabbatical

Sende deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben & CV) an Alina Langhammer. Bei Rückfragen zu einer unserer offenen Stellen oder Bewerbungsprozess melde dich jederzeit unter +49 (30) 91684401.

Nicht gefunden wonach du suchst?Hinterlass' eine Nachricht. Job ID 1331035





Über WEVENTURE GmbH

Wir unterstützen Unternehmen als Partner und schaffen digitales Wachstum durch Performance Marketing, Digitalberatung und Unternehmergeist. 11-50 MitarbeiterMedien, Druck & Verlage WEVENTURE GmbH, Reichenberger Straße, Berlin, Deutschland.