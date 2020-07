Mitarbeiter Accounting & Reporting (m/w/d) - Venture Capital bei Yabeo Advisors GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Beginn: Ab Oktober 2020, in

Anstellungsverhältnis: Teil- oder Vollzeit, nach Absprache

Ort: München

Für unser Team suchen wir für unseren Standort in München ab Oktober 2020 eine/n Mitarbeiter/in im Accounting und Reporting (w/m/d).

Du hattest bereits erste Berührungspunkte im Controlling, Reporting & Accounting einer Funds Gesellschaft und interessierst dich für die Venture Capital und Start Up Welt oder warst bereits in einem vergleichbaren Bereich bei einer Venture Capital Gesellschaft aktiv? Dann würden wir uns freuen dich kennenzulernen. Im Fokus deiner Tätigkeit steht der weitere Auf- und Ausbau des Controlling, Reporting und Accounting.

Yabeo ist ein Venture Capital Geber, der innovative junge Unternehmen in der Wachstumsphase begleitet. Wir sind ein etwas anderer VC, denn klassische Fondsstrukturen wirst du bei uns nicht finden. Wir bündeln die besten und smartesten Investoren aus den unterschiedlichsten Bereichen für unsere Investments. Du bist von Anfang an Teil eines sehr agilen Teams und übernimmst schnell Verantwortung. Uns ist es wichtig, dass wir unsere Beteiligungen und deren Entwicklung verstehen und unterstützen und unseren Investoren gegenüber jederzeit sprechfähig zu aktuellen Entwicklungen sind.





Deine Aufgaben:

Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung

Bearbeitung von Ein- und Ausgangsrechnungen sowie Forderungsmanagement

Pflege, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der laufenden Fondsbuchhaltung

Überprüfung der Jahresabschlüsse

Unterstützung bei der Erstellung der laufenden Investoren- und Portfolioreportings

Unterstützung bei der Erstellung aufsichtsrechtlicher Reportings

Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse





Was du mitbringen solltest:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im wirtschaftswissenschaftlichen sowie mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung im Rechnungswesen und/ oder Controlling einer Funds Gesellschaft

Alternativ mehrjährige Berufserfahrung im Rechnungswesen und/ oder Controlling einer Funds Gesellschaft

Teamgeist und aufgeschlossene Persönlichkeit

Gute Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch

Keine Scheu vor neuen und herausfordernden Aufgaben





Das kannst du von uns erwarten:

Hohes Maß an selbstbestimmten Arbeiten

Flexwork

Ein motiviertes und kollegiales Team in München

Du erkennst dich in all den Punkten wieder? Dann zögere nicht und sende uns deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Gehaltswunsch und möglichem Eintrittsdatum) einfach an die unten angegebene E-Mail-Adresse.