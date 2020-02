Senior Social Media Manager (m/f/d) bei Zenhomes GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Wer wir sind

Zeiten und Menschen mögen sich ändern, doch wir werden immer einen Platz brauchen, den wir unser “Zuhause” nennen können.

Warum dann aber ist das Finden und Bewirtschaften von Wohnraum eigentlich immer noch so extrem frustrierend? Hunderte von Bewerbern für die gleiche Wohnung, komplizierte und undurchsichtige Nebenkostenabrechnungen, oder der unglaubliche Aufwand, kurzfristig einen kompetenten Handwerker zu finden wenn einmal etwas kaputt ist - hört sich bekannt an, oder?

Deshalb haben wir Zenhomes gegründet.

“Zen” – adj. – Vollkommener (innerer) Einklang und Frieden. [Urban Dictionary, übers.]

“Home(s)” – Nomen (pl.) – ein Haus, eine Wohnung, oder ein anderer Ort den eine Person, eine Familie oder ein Haushalt bewohnt. [Thesaurus, übers.]

Unsere Vision ist eine Welt mit einfachem, sorgenfreien Wohnen für Alle.

Wir glauben die beste Möglichkeit dies Realität werden zu lassen ist die Schaffung eines digitalen Ökosystems für alle Aspekte Rund ums Wohnen. Eine zentrale Plattform zur Vernetzung aller Akteure – von Eigentümer über Mieter, Bank und Makler, bis hin zu Handwerker, Verwalter und allen anderen.

In einem ersten Schritt haben wir mit unserer Plattform ‘’Vermietet.de’’ den veralteten und unzeitgemäßen Methoden der traditionellen, händischen und papierbasierten Immobilienverwaltung ein Ende gesetzt – und helfen so bereits zehntausenden von Menschen in ganz Deutschland ihre Wohnungen auf einfache und unkomplizierte Art zu verwalten - und das ist erst der Anfang.

Seit Anbeginn der Menschheit war es die Aufgabe der mutigen Erfinder und Tüftler, der Unternehmer und Pioniere, beherzt anzupacken, wenn andere vor der Größe der Herausforderung zurückschrecken. Gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln und die Dinge in die Hand zu nehmen, trotz aller Widrigkeiten, um so die Welt für Alle zu einem besseren Ort zu machen.

Gehörst Du dazu?







Wen wir suchen

Du liebst soziale Medien und den direkten Umgang mit Kunden? Du suchst eine Herausforderung in einem schnell wachsenden und agilen Umfeld? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen einen Top-Performer, der unsere Social Media Kanäle auf das nächste Level hebt.







Deine Aufgaben

Ausbau und Management unserer Social Media-Accounts

Veröffentlichung von kreativen Beiträgen sowie Beantwortung von Kommentaren und Fragen in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion

Weiterentwicklung unserer Wachstumsstrategie in unserer Community und Steigerung der Interaktionsraten

Rekrutierung und Management von Social Media-Influencern

Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Kundenbindung sowie Kundenreaktivierung

Erstellung, Analyse und Interpretation von KPI-bezogenen Reports

Enge Zusammenarbeit mit den andren Departments







Das bringst Du mit

Mindestens 5 Jahre Erfahrung im operativen Social Media Marketing

Sehr gute Kenntnis über Social Media-Plattformen und Tools

Nachweisbare Erfahrungen in der Kampagnenplanung und Begeisterung für eine communitybezogene Kommunikation

Grundkenntnisse im Bereich Medienrecht, Recht am Bild bzw. Urheberrecht

Analytische Fähigkeiten und Spaß am Umgang mit Zahlen

Ausgeprägte Hands-On Mentalität, auch bei Tech-lastigen Aufgaben

Schnelle Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise







Das bieten wir Dir

Ein international aufgestelltes Team mit tollen Kollegen, schnellen Entscheidungswegen und einem Arbeitsplatz, an dem du die Zukunft des (digitalen) Immobilienmarktes gestalten kannst.

Hervorragendes Gehalts- und Urlaubspaket. Wir sind gemeinsam auf dieser Mission - und werden sie als Team gewinnen. Das ist der Grund, warum neben einer wettbewerbsfähigen Bezahlung jedem ein Stück des Unternehmens angeboten wird.

Spannende Projekte mit hohem Gestaltungsspielraum, die du eigenverantwortlich vorantreiben kannst, sowie erstklassige Entwicklungsmöglichkeiten.

Arbeitgeberfinanzierte Mitgliedschaft beim Urban Sports Club und im Büro gilt: Getränke und gesunde Snacks wie Obst sind inklusive!

Regelmäßige Teamevents und einen einzigartigen Spirit, den es nur in einem Startup gibt.

Ein Arbeitsplatz, den Du lieben wirst mit einem gemütlichen, lichtdurchfluteten Büro im Herzen Berlins (Prenzlauer Berg) - ein Ort mit Geschichte; Zalando & Rocket Internet wurden im selben Büro gestartet!







Lust auf eine Herausforderung?

Dann bewirb Dich gleich hier mit Deinem Lebenslauf, einem kurzen Motivationsschreiben und der Angabe Deiner Verfügbarkeiten. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und melden uns schnellstmöglich.

Startzeitpunkt: ASAP