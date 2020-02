Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Wer wir sind

Zeiten und Menschen mögen sich ändern, doch wir werden immer einen Platz brauchen, den wir unser “Zuhause” nennen können.

Warum dann aber ist das Finden und Bewirtschaften von Wohnraum eigentlich immer noch so extrem frustrierend? Hunderte von Bewerbern für die gleiche Wohnung, komplizierte und undurchsichtige Nebenkostenabrechnungen, oder der unglaubliche Aufwand, kurzfristig einen kompetenten Handwerker zu finden wenn einmal etwas kaputt ist - hört sich bekannt an, oder?

Deshalb haben wir Zenhomes gegründet.

“Zen” – adj. – Vollkommener (innerer) Einklang und Frieden. [Urban Dictionary, übers.]

“Home(s)” – Nomen (pl.) – ein Haus, eine Wohnung, oder ein anderer Ort den eine Person, eine Familie oder ein Haushalt bewohnt. [Thesaurus, übers.]

Unsere Vision ist eine Welt mit einfachem, sorgenfreien Wohnen für Alle.

Wir glauben die beste Möglichkeit dies Realität werden zu lassen ist die Schaffung eines digitalen Ökosystems für alle Aspekte Rund ums Wohnen. Eine zentrale Plattform zur Vernetzung aller Akteure – von Eigentümer über Mieter, Bank und Makler, bis hin zu Handwerker, Verwalter und allen anderen.

In einem ersten Schritt haben wir mit unserer Plattform ‘’Vermietet.de’’ den veralteten und unzeitgemäßen Methoden der traditionellen, händischen und papierbasierten Immobilienverwaltung ein Ende gesetzt – und helfen so bereits zehntausenden von Menschen in ganz Deutschland ihre Wohnungen auf einfache und unkomplizierte Art zu verwalten - und das ist erst der Anfang.

Seit Anbeginn der Menschheit war es die Aufgabe der mutigen Erfinder und Tüftler, der Unternehmer und Pioniere, beherzt anzupacken, wenn andere vor der Größe der Herausforderung zurückschrecken. Gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln und die Dinge in die Hand zu nehmen, trotz aller Widrigkeiten, um so die Welt für Alle zu einem besseren Ort zu machen.

Gehörst Du dazu?







Wen wir suchen

Der UX Researcher ist dafür verantwortlich, die Stimme des Kunden in unsere strategischen Produktentwicklungen bei Zenhomes und insbesondere in unser Hauptprodukt vermietet.de einzubringen. Als Senior UX Researcher gilst Du als Experte in Bezug auf die Bedürfnisse, Ziele, Motivationen und Wünsche unserer Nutzer. In dieser Position arbeitest Du sowohl mit einer Vielzahl von Stakeholdern im Unternehmen zusammen als auch als festes Mitglied unserer Produktdesign-Teams. Hast Du die Erfahrung und nötige Kompetenz, die Arbeit an UX-Prozessen und -Methoden zu leiten und lenken? Interessierst Du Dich für ethnografische Tiefeninterviews und Usability-Tests? Kannst du in einem schnelllebigen Umfeld unter Druck arbeiten? Bezeichnest Du Dich selbst als ein Umfragen-Genie und bist bereit zu rocken? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!







Deine Aufgaben

Du erstellst Forschungsstrategien und verwaltest Projekte mit einer Vielzahl von Forschungsmethoden

Du entwirfst neue qualitative und quantitative Studien von Grund auf (remote und in-house Usability-Studien, Klick-Tests, User Flows, Nutzerumfragen usw.), führst diese durch, analysierst Daten und verbreitest Ergebnisse im Unternehmen

Du erstellst Feldumfragen, Klick-Tests sowie andere Formen von schnellem Nutzerfeedback und untersuchst Ergebnisse mit Deinem sehr guten Verständnis der Datenanalyse

Du identifizierst und optimierst die wichtigsten Möglichkeiten Nutzerinformationen zu gewinnen und das Kundenverhalten zu beeinflussen, um die Ziele von Zenhomes zu erreichen

Du vermittelst und übersetzt Forschungsergebnisse intern auf überzeugende Weise. Teil dieser Position ist es, den Rest des Unternehmens über die Bedeutung von UX Research zu informieren

Du arbeitest funktionsübergreifend mit Design-, Marketing- und Produktmanagement in einer agilen und dynamischen Umgebung

Du leitest Nicht-Forscher in Theorie und Praxis an







Das bringst Du mit

Mindestens BA / BS-Abschluss in Psychologie, Kommunikation, Statistik oder Design

Mindestens 5 Jahre direkte Erfahrung mit UX Research-Methoden wie Card-Sorting, Usability-Tests, ethnografischer Forschung, Kundeninterviews und Umfragen

Deutsch als Muttersprache, Englisch fließend

Erfahrung in der arbeit in multidisziplinären Teams und dortiges ermöglichen einer UX Research-Agenda sowie UX Research im Rahmen eines iterativen Entwicklungsprozesses

Du bist ein unabhängiger Macher, der in der Lage ist, die Verantwortung für seine Arbeit zu übernehmen

Erfahrung in der Vorbereitung und Durchführung formeller Präsentationen / Berichte

Du hast fortgeschrittene Kenntnisse in der Praxis der Designforschung, aufkommenden Trends, datengetriebenen Initiativen und Entscheidungen basierend auf Deiner umfassenden Erfahrung in Design- / UX-Angelegenheiten - gepaart mit dem Willen, Deine Kollegen zu beraten

Du bist verantwortungsbewusst: Du übernimmst Eigenverantwortung für deine Arbeit

Ein ausgeprägter Hintergrund mit digitalen Produkten und SaaS sind ein Muss

Du bist detailorientiert und fähig, mehrere Projekte gleichzeitig in einer schnelllebigen Umgebung zu verwalten

Du bist ein Teamplayer: Du kannst Deine Gedanken kommunizieren und bist gleichzeitig ein guter Zuhörer. Ein guter Sinn für Humor gehört ebenfalls dazu.

Du bist hochmotiviert: Probleme zu lösen treibt dich an, und Du hast eine “Get-Things-Done” Einstellung um Ziele zu erreichen

Du bist empathisch: Dir fällt es leicht, sich in die Lage eines Anderen zu versetzen, um zu verstehen, was der grundlegende Pain Point und die besten Lösung ist um begeisternde Produktlösungen zu entwickeln

Du bist neugierig: Du bist bereit täglich neue Erkenntnisse freizulegen, um unser Wissen und das Verständnis über unsere Nutzer zu erweitern







Das bieten wir Dir

Ein international aufgestelltes Team mit tollen Kollegen, schnellen Entscheidungswegen und einem Arbeitsplatz, an dem du die Zukunft des (digitalen) Immobilienmarktes gestalten kannst.

Hervorragendes Gehalts- und Urlaubspaket. Wir sind gemeinsam auf dieser Mission - und werden sie als Team gewinnen. Das ist der Grund, warum neben einer wettbewerbsfähigen Bezahlung jedem ein Stück des Unternehmens angeboten wird.

Spannende Projekte mit hohem Gestaltungsspielraum, die du eigenverantwortlich vorantreiben kannst, sowie erstklassige Entwicklungsmöglichkeiten.

Arbeitgeberfinanzierte Mitgliedschaft beim Urban Sports Club und im Büro gilt: Getränke und Obst sind inklusive!

Regelmäßige Teamevents und einen einzigartigen Spirit, den es nur in einem Startup gibt.

Ein Arbeitsplatz, den Du lieben wirst mit einem gemütlichen, lichtdurchfluteten Büro im Herzen Berlins.







Lust auf eine Herausforderung?

Dann bewirb Dich gleich hier mit Deinem Lebenslauf, einem kurzen Motivationsschreiben und der Angabe Deiner Verfügbarkeiten. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und melden uns schnellstmöglich.

Startzeitpunkt: ASAP