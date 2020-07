Account Manager (m/w/d) bei Zwei Löwen mediawerk GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Wir sind die Löwen, ein Unternehmen, dass sich seit 17 Jahren erfolgreich am Markt behauptet und immer noch den Spirit eines Startups besitzt. Wir arbeiten täglich hart daran, zusammen mit unseren internationalen Partnern und Kunden aus den Bereichen Mobilfunk, Internet-Services, Payment, Nahrungsmittel und Entertainment optimale Lösungen für ihre Endkunden bereitzustellen. Zusammen mit über 200 agil und interdisziplinär arbeitenden Löwen in unseren Büros in Münster, Dortmund und vielen dezentral arbeitenden Kollegen, möchten wir weiter wachsen und suchen Unterstützung für unser Team.

In der Position als Account Manager (m/w/d) betreust Du unsere internationalen Kunden und Partner und bist ihr Ansprechpartner im Tagesgeschäft. Du setzt ihre Anforderungen in Zusammenarbeit mit unserem Produktmanagement und der Teamleitung für den operativen Bereich um, entwickelst gemeinsam mit ihnen Lösungen und sorgst für die Umsetzung dieser Lösungen in Zusammenarbeit mit unserer IT. Dabei pflegst Du einen guten persönlichen Kontakt zu unseren Kunden und stellst so die Grundlage für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit sicher. Du gibst Anregungen für die Integration weiterer Dienste und Leistungen aus unserem Portfolio, die zu unseren Kunden passen und hast die Verantwortung für die Aufnahme und Ausführung von Neuanforderungen. Du überwachst und analysierst die täglichen Geschäftsabläufe eigenständig und sorgst für eine nachhaltige Optimierung der operativen Abläufe. Intern reportest Du direkt an die Geschäftsführung.





Was wir Dir bieten

wir sind ein multikulturelles und extrem motiviertes Team

wir arbeiten in einem modernen Büro direkt am Hafen und von Deinem Schreibtisch aus blickst Du auf den Kanal

wir glauben an den Mehrwert durch flexible Arbeitszeiten und eine flexible Urlaubsplanung

Home Office war für uns auch vor Corona bereits eine Option und wird es auch bleiben. Gleichzeitig glauben wir, dass das persönliche Miteinander einen Job erst zu dem macht, was ihn ausmacht und die Kollegen einer der wichtigsten Gründe sind, das zu mögen, was einen wichtigen Teil des Lebens ausmacht

mit uns hast Du Spaß bei der Arbeit in einem dynamischen Unternehmen mit Start-up Mentalität

bei uns kannst Du schnell Verantwortung übernehmen und deine Ideen einbringen

mit uns feierst du Erfolge unter anderem bei monatlichen Company Drinks (für Dich kostenfrei)

Dinge wie Obstkorb und Getränke Flatrate betonen wir nicht extra, weil wir denken, dass nur Behörden und Versicherungen so etwas für außergewöhnlich halten





Dein Profil

kaufmännische Ausbildung oder Studium

erste Berufserfahrung in der direkten Zusammenarbeit mit Kunden

souveränes Auftreten im Umgang mit Kunden und Partnern

gute Belastbarkeit und Überblick in Stresssituationen

flexible Hands-on-Arbeitsweise mit Problemlösungskompetenz

selbständige Herangehensweise und Organisationstalent

Deine Arbeit ist ziel- und erfolgsorientiert und geprägt von Leidenschaft

Sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel

Wenn Du auch noch Spaß an der Analyse und Optimierung von Abläufen hast und Teil unseres Löwen Teams werden möchtest, freuen wir uns darauf, Dich kennen zu lernen.

Gerne geben wir Dir weitere Informationen zur Position und zu unserem Unternehmen. Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen (ob klassisch, als kreatives Video oder noch anders, überlassen wir gerne Dir) mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen per Mail.