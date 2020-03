Remote ist das neue Normal

Die New Work-Bewegung schreit schon lang nach mobilem Arbeiten. Dabei muss die moderne Form des häufig – zumindest bei Arbeitgebern – verpönten Home Office gar nicht Teil eines kompletten Umschwungs sein. Manchmal ist auch “nur” das Kind krank, ein Arztbesuch steht an oder zuhause ist es schlichtweg ruhiger als im Büro. Arbeiten viele Abteilungen vollkommen selbstverständlich auch mal in den heimischen vier Wänden, ist die Umstellung für HR und andere Units mit viel zwischenmenschlichem Kontakt schwerer. Zu gewohnt sind die Treffen mit den Bewerbern und Mitarbeitern. Ist das mal nicht möglich, müssen die HRler umdenken. Mit diesen Tipps gehen Unternehmen ihr Remote Recruiting ohne Qualitätsverlust an.

Die Vorteile des Remote Recruiting

Die Umstellung von analog zu digital kann am Anfang erst einmal unüberwindbar wirken – wie nur sollen alle Gespräche lediglich via Skype und Co. laufen? Was passiert mit den Probearbeiten? Und wo soll man überhaupt anfangen?

Das Wichtigste zuerst: Gestartet wird bei den Grundlagen. Digital muss nicht nur das Gespräch sein, sondern der ganze Prozess. Wie das gelingt, zeigen die nächsten Tipps. Werden sie umgesetzt, können Unternehmen moderner, schlanker, internationaler und vor allem ortsunabhängig rekrutieren. Bewerber nehmen Firmen, die das beachten, häufig als zukunftsgerichteter wahr. Weil niemand mehr für ein einstündiges Treffen in eine andere Stadt fahren muss, verbessert sich auch die Klimabilanz und auf Dauer sparen Bewerber und Unternehmen so eine Menge Kosten.

Tipp 1: Die richtige Software nutzen

Vor der Kostenersparnis kommt die Investition, denn beim Remote Recruiting zählt das richtige Rüstzeug. Ohne Flügel lernen die HRler nicht das Fliegen! Deshalb sollte das Unternehmen insbesondere auf die richtige Software setzen, die Mitarbeiter-Management und Recruiting gleichermaßen berücksichtigen kann. Tools wie Personio oder Softgarden geben beispielsweise allen Beteiligten die Möglichkeit, schlank miteinander zu kommunizieren. Wie gefällt Kandidat XY und welche Möglichkeiten gibt es für Initiativbewerber? Sind diese Prozesse digital abbildbar, kann das Remote Recruiting starten – denn niemand möchte digitale Talente suchen, um dann per Flurfunk in die Abstimmung zu gehen. Und auch das anfängliche Invest wird sich durch die Ersparnis der Arbeitszeiten durch vereinfachte Abstimmungsprozesse auszahlen.

Tipp 2: Strategisch arbeiten

Das Umstellen von analog zu digital sollte nicht aus dem Bauch heraus geschehen – hinter jedem Schritt muss ein Gedanke stecken. Warum möchte ich Gespräche lieber per Skype führen? Wie setze ich digitale Assessment Center um? All das sollte einmal klar definiert und hinterfragt werden. Danach folgt die interne und externe Kommunikation – die schnell mal vergessen wird. Recruiter müssen sich immer bewusst sein, dass auch die Bewerber eher den traditionellen Weg kennen. Sie gilt es frühzeitig abzuholen. Und auch die Kollegen fragen sich vielleicht, wie ein Onboarding oder Recruiting digital funktionieren kann. Eine kurze Einführung klärt hier die wichtigsten Fragen. Funktioniert der neu eingeschlagene Weg nicht, muss auch nicht sofort der Kopf in den Sand gesteckt werden. Vielleicht reicht auch ein einfaches Nachjustieren der Strategie.

Tipp 3: Omnichannel denken

Remote Recruiting setzt voraus, dass wir alle eine noch stärkere Digitalexpertise aufbauen. Was die Bewerber vielleicht schon aus Altersgründen kennen, sollten auch alle Mitarbeiter und vor allem die HRler verinnerlichen. Die Digitalisierung hat auch die Jobsuche verändert. Boten vor einiger Zeit noch wenig Anlaufstellen den Blick auf neue Karriereperspektiven, ist die Auswahl heute schier unendlich. Um die Strategie zu schärfen, hilft ein Blick auf alle Kanäle. Je nach Zielgruppe bespielen große Unternehmen bereits TikTok, Instagram oder LinkedIn. Auch Jobbörsen können ganz unterschiedliche Personen erreichen. Messenger wie WhatsApp oder Facebook sind ebenfalls gute Hebel, um die Kandidaten in ihrem privaten und gewohnten Umfeld zu erreichen – das stärkt die Bindung unterschwellig.

Tipp 4: Barrierefreiheit gewährleisten

Ja, digital bedeutet in diesem Fall auch einfacher. Zumindest sollte es so verstanden werden. Die Prozesse dürfen sich nicht endlos ziehen, nur weil die Kommunikation per Mail oder Video stattfindet. Je einfacher, desto weniger besteht die Gefahr, dass das Interesse schon zu Beginn der Candidate Journey schwindet. Recruiter müssen deshalb vor allem darauf achten, dass sie schon das Abschicken der Bewerbung nicht zum Hürdenlauf werden lassen. Ein Klick, höchstens zwei und die Bewerbung sollte im Unternehmen eintrudeln. Auch Kandidaten, die nicht mit dem klassischen Lebenslauf und Anschreiben anklopfen, verdienen es, gehört zu werden. Denn sie haben mit einem schlanken Anschreiben und Link zu den Arbeitsproben vielleicht schon verstanden, wie New Work funktioniert.

Gleiches gilt für das Vorbereiten des Videotelefonats. Hier darf und soll der Bewerber sich nicht erst ein Programm laden müssen, um endlich in die Kommunikation zu starten.

Tipp 5: Das Gespräch ist keine Wissenschaft

Fragen aus der Schulzeit à la “Weiß jemand, wie das Ding funktioniert?” sollen und dürfen nicht vorkommen. Klar, die Technik kann immer mal spinnen, aber will ein Unternehmen digital auf Mitarbeitersuche gehen, darf es nicht an der Technik scheitern. Hier heißt es Weiterbilden und nicht nur lernen, wie Videokonferenzen funktionieren, sondern Profi werden. Wie wird der Bildschirm geteilt, welche Tipps gibt es bei Verbindungsstörungen? All das muss sitzen. Wenn dann doch vorkommende technische Pannen – vielleicht auch auf Bewerberseite – passieren, kann gelächelt und geholfen werden.

