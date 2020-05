Arbeiten im Startup – damit verbinden viele Menschen kostenlosen Kaffee und volle Obstkörbe bei niedrigem Gehalt und mindestens ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Was ist dran an diesem Bild? In anonymen Erfahrungsberichten lässt die Gründerszene-Redaktion aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter junger Unternehmen sprechen. Aufgezeichnet werden ihre Worte von wechselnden Autoren. Der Startup-Alltag im Realitätscheck:

Vor ein paar Monaten habe ich bei einem deutschen Tech-Startup angefangen. Ich bin Mitte 30 und war vorher einige Jahre bei einem mittelständischen Unternehmen. Das ist mein erster Job bei einem Startup – und es ist definitiv nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.

„Auf Kritik reagieren die Gründer trotzig wie kleine Kinder“

Beim Vorstellungsgespräch mit dem COO der Firma hatte ich zunächst ein sehr gutes Gefühl. Geplant war, dass ich die Gesamtverantwortung für den HR-Bereich übernehme, auch was die strategische Ausrichtung angeht. Diese Versprechungen haben sich im Nachhinein nie bewahrheitet: Tatsächlich habe ich null Entscheidungsbefugnis. Für jede Kleinigkeit muss ich mir die Freigabe vom COO holen, was mich in meinem Arbeiten extrem ineffizient macht. Vielen meiner Kolleginnen und Kollegen geht es genauso. Ich hätte nie gedacht, dass die Arbeit in einem Startup so konservativ und hierarchisch ablaufen würde. Die Gründer scheinen extreme Probleme damit zu haben, Kontrolle abzugeben.

Sie handeln sehr impulsiv und auf Kritik reagieren sie trotzig wie kleine Kinder. Vor einigen Wochen etwa hat mein Chef einen Praktikanten rausgeschmissen, der seine Masterarbeit bei uns schrieb. Der Grund: Er ist trotz Home-Office-Regelung ins Büro gekommen. Tags zuvor war in einem Firmencall beschlossen worden, dass von nun an wegen Corona alle von zuhause arbeiten sollten. Der Praktikant, der kein Deutsch spricht, ist an dem Tag dennoch zur Arbeit gegangen. Unsere Firmenmeetings sind zwar generell auf Englisch, aber vielleicht hatte er die neue Regelung bislang nicht mitbekommen, weil er sich noch nicht die Aufzeichnung des Calls angesehen hatte.

Aus irgendwelchen Gründen war mein Chef entgegen der Home-Office-Policy auch an diesem Tag im Büro. Er hat den armen Typen anscheinend sofort nach Hause geschickt mit dem Satz: „Du brauchst gar nicht wiederkommen!“ Der Praktikant wurde dann sofort freigestellt, sein Gehalt hat er noch ein paar Wochen weiter bekommen. Ich als HR-Verantwortlicher habe das aber erst durch dessen leitenden Mitarbeiter erfahren, der den Praktikanten bis dahin betreut hatte. Der fand den Rausschmiss zwar eine schlechte Entscheidung, aber er hat sich dennoch nicht getraut mit unserem Chef darüber zu sprechen.

Vertragsänderung nach Probezeit

Eine andere Sache sind die Gehälter: Eigentlich zahlt die Firma sehr gut, denn als Tech-Startup brauchen wir viele Entwickler – und davon natürlich nur die Besten. Die kosten eben Geld. Doch seit meinem Start bei dem Unternehmen habe ich schon zwei Mal mitbekommen, wie Mitarbeitern kurz vor Ende der Probezeit eine Vertragsänderung vorgelegt wurde – angeblich weil das Management nicht mit deren Performance zufrieden war. Ob das tatsächlich stimmt, kann ich fachlich nicht beurteilen.

Der Vertrag sollte deshalb von unbefristet auf befristet geändert und das Gehalt entsprechend „angepasst“, also gesenkt, werden. Die Kollegen wurden vor die Wahl gestellt – entweder sie akzeptierten diese neuen Bedingungen oder sie mussten gehen.

Auch bei mir läuft bald die Probezeit aus. Aktuell ist es wegen Corona zwar schwieriger, einen neuen Job zu finden, aber bei dieser Firma will ich auf keinen Fall bleiben. Ich höre mich gerade schon nach etwas Neuem um.

