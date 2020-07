Business School ist nicht gleich Business School. Vor allem, wenn sie eher als akademisches Startup und nicht als teure Privatuni aufgezogen wird. Silja Graupe ist Gründerin der Cusanus Hochschule und Professorin für Ökonomie und Philosophie. Sie will sich nicht mit den immer gleichen Abläufen im Hochschulbetrieb zufrieden geben: Feste Lehrpläne, Vorlesungen mit Anwesenheitspflicht und reines Theoriewissen. All das gibt es an ihrer privaten Hochschule für Gesellschaftsgestaltung nicht. Die 2014 gegründete Hochschule in Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz, wird zum Teil durch die Studierenden selbst getragen. Das verschafft ihnen auch ein Mitspracherecht, wie Bildung aussehen sollte.

Im Interview spricht Graupe über den Unterschied zu anderen privaten Hochschulen, wie der neue Studiengang für Gründer aussehen soll und warum sie nichts davon hält, bloß auf Disruption und Skalierung zu setzen.

Frau Graupe, warum braucht es noch eine weitere Business School?

Meiner Meinung nach setzt die akademische Welt bisher zu wenig Gründungsimpulse – vor allem im Bereich Nachhaltigkeit. Etwa wenn es darum geht, wie man eigene unternehmerische Ideen aus der Hochschule heraus angeht, um soziale und ökologische Visionen zu realisieren. Wo sonst kann man schon die Transformation der Wirtschaft diskutieren und gleichzeitig Organisationsstruktur, Finanzierung und Verantwortungskulturen unternehmerisch hinterfragen? Eine Business School im klassischen Sinne sind wir deshalb nicht. Wir sehen uns als akademisches Startup, das Nachhaltigkeit, Engagement und gesellschaftliche Transformation mit ökonomischer Lehre und Forschung verbindet und hierfür neue Bildungsinfrastrukturen schafft.

Anzeige

Warum haben Sie 2014 die Cusanus Hochschule mitgegründet?

Mir geht es darum, mit meiner Hochschule die Grundlagen des wirtschaftlichen Denkens zu verschieben. Die Volkswirtschaftslehre und auch die Betriebswirtschaftslehre haben seit über 150 Jahren eine Art Weltflucht angetreten und vermitteln fast ausschließlich, allein das Bekannte und Gesetzmäßige zu berechnen und zu beherrschen. Es hilft angehenden Unternehmern jedoch wenig, dafür in akademische Scheinwelten entführt zu werden. Die Kluft zwischen Theorie und Praxis ist einfach zu groß. Um mit Wirtschaft Gegenwart und Zukunft fair zu gestalten und den großen Herausforderungen der heutigen Krisen unternehmerisch zu begegnen, braucht es plurales und kreatives Denken. Hierfür einen akademischen Ort zu schaffen, ist eine meiner Hauptmotivationen.

Business Schools: Nur BWL büffeln? Malt lieber – das soll euch zu besseren Gründern machen An Business Schools stehen Fächer wie BWL und Steuerrecht im Fokus. Alternative Institute bieten hingegen auch Kurse in Kunst und Tanz an – und treffen so den Zeitgeist.

Was heißt das genau?

Die letzten Jahrzehnte war viel von der sogenannten unternehmerischen Hochschule die Rede. Unis sollten demnach zu Wirtschaftsbetrieben werden. Das ist aber nicht, was wir unter Unternehmertum verstehen. Wir schaffen vielmehr neue wirtschaftliche und organisatorische Strukturen, die eine freiheitliche Bildung nachhaltig ermöglichen. Unsere Hochschule soll dafür selbst ein konkretes Beispiel und hoffentlich auch Vorbild sein. Dafür arbeiten wir mit Wissenschaftlerinnen, Studierenden und Akteuren aus der Wirtschaft eng zusammen und bilden mit ihnen einen Gegenentwurf zur Ökonomisierung der Hochschulen. Denn diese ist aus unserer Sicht zu sehr mit einer eingleisigen Bildung und Einschränkung für die Studierenden verbunden. Wie soll man sich da als Persönlichkeit bilden und reflektiert lernen, Verantwortung zu übernehmen? Solche Aspekte erscheinen uns viel wichtiger als das Auswendiglernen von altem Wissen.

Wie kann ich mir das Studium an der Hochschule vorstellen?

Wir arbeiten und lehren komplett in Blockseminaren. Konkret heißt das, dass sich intensive Phasen, in denen die Studierenden gemeinsam an einem Ort lernen, mit eigenverantwortlichem Studium abwechseln. In dieser Zwischenzeit geht es auch um den persönlichen Austausch an anderen Orten oder unternehmerische Tätigkeiten. Die Seminare gehen über fünf bis sechs Tage, außerhalb von Corona-Zeiten stets in Form von Präsenzseminaren bei uns an der Mosel. Es gibt bei uns keine reinen Vorlesungen – und damit nicht den Fall, dass Fakten und Wahrheiten einfach von vorne gepredigt werden. Es muss nichts auswendig gelernt werden, sondern es kommt uns wirklich aufs Verstehen und den Transfer an.

Anzeige

Was können Unternehmer und angehende Gründer bei Ihnen lernen?

Ab dem nächsten Semester bieten wir den neuen Master-Studiengang „Ökonomie-Verantwortung – Institutionsgestaltung“ an, bei dem der Fokus noch mehr auf die Gründung und den Umbau von Unternehmen und Organisationen sowie gesellschaftliche Verantwortung gelegt wird. Hier werden Studierende aktiv ihre eigenen Erfahrungen, Themen und Pläne einbeziehen, sei es aus der Startup-Szene oder mittelständischen Unternehmen, und gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft forschen.

Können Sie konkreter auf die Lehre eingehen?

Wir bauen im neuen Studiengang beispielsweise das Konzept aus, mit Studienpaten aus der Wirtschaft zusammenzuarbeiten und sie bei den Seminaren miteinzubeziehen. Da kann es konkret um Themen wie Visionen und Sinnstiftung unternehmerischer Aktivität, Mentalitäts- und Kulturwandel oder auch neue Formen von Eigentum gehen. Wie lassen sich strukturelle Sicherheit und dynamischer Wandel verbinden und welche Reformen müssen dafür im Unternehmen und auf der Ebene der Politik etabliert werden? Welche Finanzierungskonzepte gibt es für nachhaltiges Engagement? In den Blockseminaren werden die Studierenden auch eigene Workshop-Formate entwickeln und sie werden sich dafür zusätzlich Leute aus der Wirtschaft holen. Wir Lehrenden verstehen uns dabei als Radikal-Innovatoren, weil wir nicht nur Ideen fördern, sondern auch zur Reflexion gegenwärtiger Verhältnisse befähigen wollen.

Wie finanziert sich Ihre Hochschule?

Wir sind eine gemeinnützige Stiftung, die treuhänderisch von einer gemeinnützigen GmbH getragen wird. Wir finanzieren uns bis zu 30 Prozent über Studienbeiträge. Die Mehrheit der Zuwendungen kommt aus freien Spenden und Zuwendungen von Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen. Uns gibt es also, weil wir Menschen und Institutionen immer wieder neu von der Notwendigkeit und den Chancen unserer Hochschule überzeugen können. Eine Abhängigkeit von einzelnen Spendern hingegen gibt es keine. Auch erhalten wir keine dauerhafte Unterstützung vom Staat.

Was kostet mich das als Studierender?

Wir haben derzeit zwei Master-Studiengänge und einen Bachelor. Die Studierenden tragen 400 Euro pro Monat bei. Stipendien können gewährt werden. Derzeit haben wir 110 Studierende und 65 Absolventen.

In welchen Bereichen sind die Absolventen tätig?

Im Gründungsbereich haben beispielsweise zwei Absolventinnen das ZOE Institut aufgebaut, also das Institut für zukunftsfähige Ökonomien. Viele haben sich in der Lehre selbstständig gemacht, andere die Nachfolge von Familienunternehmen angetreten. Wieder andere sind in NGOs tätig oder promovieren.

In der Startup-Szene kommen auffallend viele Gründer von der WHU. Was wollen Sie diesem Trend entgegensetzen?

Bild: Silja Graupe, Cusanus Hochschule