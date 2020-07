Delia Lachance hat es bis nach ganz oben geschafft: Die Mitgründerin des Online-Einrichtungshauses Westwing ist eine der wenigen Frauen in Deutschland, die ein Startup an die Börse geführt hat. Als junge Vorständin in einer ansonsten männerdominierten Konzernwelt gilt sie für viele als Vorbild. Umso größer war der Aufschrei in der Startup-Szene, als Lachance zum 1. März von ihrem Führungsposten zurücktreten musste, weil ihre Schwangerschaft nicht mit der Vorstandsrolle vereinbar war. Westwing verwies damals auf das Aktiengesetz, in dem eine längere Abwesenheit für Vorstände nicht vorgesehen ist und mit erheblichen Haftungsrisiken einhergeht.

Debatte: Warum eine Vorständin in der Babypause ihr Amt abgeben muss Deutsche Gründerinnen kritisieren, dass Mutterschutz und Elternzeit für eine Vorständin rechtlich nicht vorgesehen sind. Das sagen Arbeitsrechtler dazu.

„Ziel finde ich richtig, Umsetzung muss ich mit Justizministerin besprechen“

Der Fall Lachance hat seitdem eine Protestbewegung ausgelöst, die unter dem Schlagwort #stayonboard eine Änderung des Aktiengesetzes anstrebt. Inzwischen ist das Anliegen, das unter anderem von Vorzeigeunternehmerin und Comdirect-Vorständin Verena Pausder vorangetrieben wird, auch auf dem Radar der Bundesregierung gelandet.

Anzeige

„In der Wirtschaft ist das ein Problem“, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einem Gründerfrühstück des Digitalverbands Bitkom mit Blick auf den Fall Lachance. Im Sinne der Gleichstellung könne es nicht sein, dass Frauen in Chefpositionen aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften benachteiligt würden. Heil erklärte, dass er gemeinsam mit Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) darüber sprechen werde, „ob man da nicht neue Lösungen findet“. Einen Alleingang seines Ministeriums werde es aber aufgrund der verschränkten Zuständigkeiten nicht geben. „Das Ziel finde ich richtig, die rechtliche Umsetzung muss ich mit dem Justizministerium besprechen“, sagte Heil.

„Gesetzeslücke trifft auch männliche Vorstände, die Elternzeit nehmen möchten“

Der Frauenanteil in den Vorständen der 160 deutschen Börsenunternehmen liegt laut einer Studie der Allbright-Stiftung bei 9,3 Prozent – das sind ungefähr 66 Vorständinnen. Aufgrund der geringen Vertretung von Frauen in der obersten Chefetage war Mutterschutz bisher kaum ein Thema. Da Vorstände nicht als Arbeitnehmer gelten, greifen für sie auch nicht die gleichen Rechte.

Die #stayonboard-Initiatorin Verena Pausder weist jedoch darauf hin, dass die Debatte um eine Auszeit bei Börsenchefs kein reines Frauenthema sei. „Die Gesetzeslücke trifft nicht nur Frauen wie Delia Lachance, sondern auch männliche Vorstandsmitglieder, die Elternzeit nehmen möchten. Und es geht nicht nur um Elternzeit: Männer wie Frauen können gleichermaßen in die Situation geraten, Angehörige pflegen zu müssen, durch schwere Krankheit auszufallen oder Zeit für die Familie nehmen zu wollen“, schreibt Pausder in einem Blogeintrag bei Linkedin. Die Unternehmerin fordert unter anderem, das Aktiengesetz dahingehend zu ändern, dass eine zeitlich begrenzte Pausierung des Mandats von bis zu sechs Monaten möglich wird.

Star-Gründerin: Delia Lachance pausiert bei Westwing – und bleibt unersetzbar Ohne Delia Lachance wäre Westwing wie Home24: ein Möbelhändler ohne Gesicht und starke Marke. Nun geht die Gründerin in Elternzeit. Ein Problem für ihre Firma?

Bild: Getty Images / Sean Gallup