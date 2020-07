Pünktlich um 17 Uhr nach Hause gehen, auch wenn noch nicht alles erledigt ist? Für viele Arbeitnehmer ist das keine Option. Stattdessen leisten sie regelmäßig Überstunden. Laut einer Erhebung der Agentur Compensation Partner arbeitet in Deutschland rund die Hälfte der Arbeitnehmer mehr als vertraglich vereinbart. Bei den Führungskräften sind es sogar 83 Prozent. Im Durchschnitt sammeln sich rund drei Überstunden pro Woche an. Wer eine leitende Funktion hat, sitzt im Schnitt sogar sieben Stunden wöchentlich länger am Schreibtisch. Was manchen Arbeitsrechtler die Hände über den Kopf zusammenschlagen lässt, ist rechtlich nicht unbedingt zu beanstanden. Grenzen gibt es dennoch. Das solltet ihr deshalb beachten:

Das gilt als Überstunde

Man spricht von einer Überstunde, wenn die vertragliche Arbeitszeit überschritten wird. Den Begriff selbst definiert das Gesetz nicht. „Wer täglich sechs Stunden vereinbart hat, macht ab der siebten Überstunden“, sagt Nathalie Oberthür, Vorsitzende des Ausschusses Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins, im Gespräch mit Business Insider.

Wer muss Überstunden leisten?

Solange es im Arbeitsvertrag vereinbart ist, muss der Arbeitnehmer Überstunden leisten. Fehlt eine entsprechende Klausel, kann der Chef euch nicht zur Mehrarbeit zwingen. In den meisten Verträgen gibt es allerdings eine solche Regelung.

Wie viele Stunden ihr maximal in der Woche arbeiten dürft, bestimmt das Arbeitszeitgesetz. Dieses begrenzt die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden. An einem Tag dürft ihr insgesamt zehn Stunden am Band stehen oder im Büro sitzen. Überstunden sollten dennoch nicht die Regel sein: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, darauf zu achten, dass eure reguläre Arbeitszeit innerhalb von sechs Monaten wieder auf acht Stunden sinkt. Das Arbeitszeitgesetz gilt auch für die meisten Führungskräfte. Aber: Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Beispiel arbeiten Ärzte oft deutlich länger. Dann gibt es allerdings eine entsprechende Sonderregelung in ihren Tarifverträgen.

Überstunden grundsätzlich abzulehnen, ist also eher schwierig. Wer in jedem Fall „nein“ zur Mehrarbeit sagen darf, sind Arbeitnehmer mit einem Schwerbehindertenausweis. Und auch schwangere Frauen dürfen maximal acht Stunden am Tag arbeiten.

Überstunden werden nicht immer vergütet

Ob ihr Geld für eure Überstunden bekommt, richtet sich zunächst nach eurem Arbeits- oder Tarifvertrag. Wenn darin eine bestimmte Summe vereinbart ist, muss der Arbeitgeber diese auch zahlen. Bedingung ist, dass die zusätzliche Arbeitszeit von eurem Vorgesetzten explizit angeordnet oder zumindest geduldet wurde. „Die Schwierigkeit für den Arbeitnehmer ist hier die Beweisbarkeit“, sagt Oberthür. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn euer Chef zum Beispiel einen Stundenzettel unterschreibt.

Der Bundesgerichtshof hat jedoch im vergangenen Jahr entschieden, dass der Arbeitgeber die gesamte Arbeitszeit seiner Mitarbeiter erfassen muss. Das heißt: Sobald der Bund diese Regelung in Deutschland umsetzt, können transparente Aussagen zur Arbeitszeit bei jedem Angestellten gemacht werden. Dann gibt es keine unerfassten Überstunden mehr.

Wenn eine Klausel zur Vergütung fehlt, greift eine Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch, dass Überstunden bezahlt werden müssen, wenn eine sogenannte diesbezügliche Vergütungserwartung besteht. „Diese nimmt man bei Mitarbeitern an, deren Gehalt unter der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung liegt“, sagt Oberthür. Die Werte sind derzeit auf 6.700 Euro Brutto im Monat in den alten und 6.150 Euro in den neuen Bundesländern festgesetzt. Wer mehr verdient, hat keinen Anspruch auf eine Vergütung der Überstunden. Das gilt zum Beispiel für einige Führungskräfte.

Was zudem eine Rolle spielt, ist das Gesetz zum Mindestlohn. Denn kein Arbeitnehmer in Deutschland darf unter eine Bezahlung von 9,35 Euro pro Stunde rutschen. Und diese wird inklusive aller Mehrarbeit gerechnet. Wer nur den Mindestlohn verdient, darf rechtlich gar keine Überstunden machen.

Können Überstunden mit Freizeit ausgeglichen werden?

Unternehmen, die die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter mit der elektronischen Zeiterfassung festhalten, bieten oft Freizeitausgleich für Überstunden an. Wichtig dabei: Der Arbeitgeber kann vorgeben, wann die Überstunden abgebaut werden. In der Regel sprechen sich beide Seiten aber einfach ab, wann es gut passen würde.

Einen Anspruch auf Freizeitausgleich haben Arbeitnehmer aber nur dann, wenn es dazu eine Vereinbarung im Arbeits- oder Tarifvertrag gibt. Wer keine hat, aber lieber Freizeit statt mehr Geld hätte, kann darüber aber jederzeit mit seinem Vorgesetzten sprechen.

Bestimmte Klauseln im Arbeitsvertrag sind ungültig

Sollte in eurem Arbeitsvertrag stehen, mit dem monatlichen Gehalt seien alle Überstunden abgegolten, ist das juristisch unwirksam. „Solche Klauseln sind inhaltlich unangemessen“, sagt die Arbeitsrechtsexpertin. Wären sie das nicht, könnte ein Arbeitgeber zum Beispiel einer Zwanzig-Stunden-Kraft weitere zwanzig Stunden unbezahlt aufbrummen. Will der Chef Überstunden bereits mit eurem Lohn abgelten, muss euer Arbeitsvertrag klar regeln, wann und in welchem Umfang ihr Mehrarbeit leisten müsst. Ansonsten könnt ihr durchaus eine Bezahlung verlangen, wenn ihr abends länger im Büro bleibt.

Wo hier die eindeutige Höchstgrenze liegt, ergibt sich allerdings aus der aktuellen Rechtssprechung nicht. „Zehn bis 15 Prozent der Arbeitszeit könnte man als Überstunde unabgegolten lassen“, sagt Oberthür. „Das darf der Arbeitgeber.“

Überstunden und Kurzarbeit

Wegen der Corona-Krise sind derzeit viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Grundsätzlich gilt: Überstunden sind während der Kurzarbeit nicht erlaubt. Denn das würde bedeuten, dass doch kein Arbeitsausfall vorherrscht. Es stellt sich die Frage, warum der Betrieb überhaupt die Kurzarbeit angeordnet hat. Überstunden können daher nur in Ausnahmefällen angeordnet werden, zum Beispiel wenn eine wichtige Reparatur oder ein terminierter Auftrag ansteht, der zum Erhalt des Arbeitsplatzes beiträgt. Kommen Überstunden regelmäßig vor, kann es sein, dass ein Unternehmen seinen Anspruch auf die Kurzarbeit verliert. Im schlimmsten Fall droht ein Strafverfahren wegen Leistungsmissbrauch.

