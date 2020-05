Ein Fachbeitrag von Pascal Croset, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Inhaber der Kanzlei Croset, sowie Philipp Horrer, Fachanwalt für Strafrecht und Partner der Kanzlei H2W.

Es ist ein Rekord: Für mehr als zehn Millionen Menschen wurde Kurzarbeit beantragt. Etwa jeder dritte Betrieb habe schon nach Hilfe gefragt, heißt es von der Agentur für Arbeit. Davon sind auch namhafte Startups wie Flixbus, Tourlane und Auto1 betroffen.

Unternehmen verringern die Arbeitsstunden ihrer Angestellten und lassen einen Teil des Gehalts subventionieren. Alles nach strikten Regeln. Einige Startups fordern ihre Mitarbeiter jedoch dazu auf, mehr als die angegebene Zeit zu leisten. Solch ein Betrug kann gravierende Folgen nach sich ziehen.

Wer kontrolliert, ob Kurzarbeitergeld rechtmäßig angewendet wird?

Im Regelfall die Agentur für Arbeit. Derzeit prüft die Behörde bei der Antragstellung eher oberflächlich. Dafür guckt sie aber später genau(er) hin: Ob bewilligte Gelder zu Recht geflossen, die Angaben des Arbeitgebers schlüssig sind oder Gründe für eine Rückforderung bestehen. Bei jeder Rückforderung kontrolliert das Amt, ob dem Arbeitgeber ein Vorwurf gemacht werden kann. Steht ein Betrugsverdacht im Raum, leitet die Agentur für Arbeit ihre Ergebnisse an die Polizei oder Staatsanwaltschaft weiter.

Wie kontrollieren die Behörden, ob es Verstöße gab – vor allem wenn die Mitarbeiter im Home Office sind?

Erscheint es aus Sicht der Ermittler möglich, dass zu unrecht Kurzarbeitergeld eingefordert und damit eine Straftat begangen wurde, leiten sie ein Strafverfahren ein. Das heißt, dass sie Beschuldigte und Zeugen vernehmen sowie Durchsuchungen im Unternehmen oder bei den betroffenen Mitarbeiter durchführen können.

Zeugen sind etwa die gemeldeten Angestellten in Kurzarbeit, aber auch Kollegen aus der Personalabteilung oder demselben Projekt. Im Einzelfall sogar Kunden, die mit der Person in Kontakt standen.

Entscheidet sich die Staatsanwaltschaft dafür, die Räumlichkeiten des Unternehmens zu durchsuchen, spielen typischerweise Dienstpläne, Arbeitszeitnachweise, Notizen, aber auch arbeitsrelevante E-Mails und Chat-Verläufe eine Rolle. Gerade in technikaffinen Startups finden sich überall digitale Spuren – selbst im Homeoffice. Wenn ein Mitarbeiter in „Kurzarbeit Null" ist – also seine Arbeitszeit null Stunden betragen sollte –, er jedoch jeden Tag an Videokonferenzen teilnimmt, dann ist der Betrug offensichtlich. Auch wenn Kollegen ihre Arbeiten über einen gemeinsamen Kalender koordinieren, ist leicht nachweisbar, dass sie weitergearbeitet haben.

Wann ist bei Kurzarbeitergeld konkret von Betrug die Rede?

Entscheidend ist, ob die Geschäftsführung in Kauf genommen hat, dass bei der Antragstellung falsche oder unvollständige Angaben gemacht wurden. Beispielsweise über die Ursache des Arbeitsausfalls: Bleiben Aufträge wirklich aufgrund der Corona-Krise aus oder sind bereits vorher Kunden weggefallen? Sind die Arbeitsausfälle gar nicht vorübergehend, sondern steht die Schließung des Betriebs schon jetzt fest, liegt ein Betrugsfall vor. Das gleiche gilt, wenn Startups bereits erteilten Urlaub wieder zurücknehmen oder Überstundenkonten verschweigen.

Möglicherweise liegt dann auch ein Subventionsbetrug vor. Gründer wären sogar strafbar, wenn sie leichtfertig gehandelt haben und ihren Informations-, Erkundigungs-, Prüfungs- und Aufsichtspflichten nicht genügend nachgekommen sind. Beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter den Arbeitszeitnachweis versehentlich falsch oder unvollständig ausgefüllt und der Chef das Formular nicht ausreichend überprüft hat.

Da viele Gründer derzeit unter enormen Zeitdruck stehen, dürften sich bei den Unterlagen viele Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen haben. Sollten die Strafverfolgungsbehörden tatsächlich davon ausgehen, dass leichtfertiges Handeln für Strafbarkeit genügt, wäre das eine Katastrophe für viele Startups.

Können Mitarbeiter ihre Arbeitgeber melden, wenn sie gezwungen werden, mehr zu arbeiten?

Erfahrungsgemäß wenden sich Arbeitnehmer in erster Linie an einen Anwalt für Arbeitsrecht. Der kann den Arbeitgeber auffordern, den Missbrauch einzustellen. Sollte der Chef das verweigern, ist die nächste Eskalationsstufe das Strafrecht. Jeder in Deutschland kann eine Strafanzeige erstatten – gegebenenfalls auch anonym.

Ein derartiges Anschwärzen will aber gut überlegt sein, da Arbeitnehmer dadurch ihren Arbeitsplatz riskieren. Sicherer ist es, die Agentur für Arbeit lediglich über den Sachverhalt zu informieren, ohne selbst einen Vorwurf zu erheben.

Machen sich Mitarbeiter auch strafbar, wenn sie gezwungenermaßen mehr arbeiten?

Wie viel „zu viel” dürfen Angestellte arbeiten?

Es gibt kein „zu viel“. Das Unternehmen meldet zum Ende des Monats, wie viele Stunden tatsächlich weggefallen sind. Entscheidend ist hier also, dass die Meldung mit der Realität übereinstimmt und nicht irgendeinem zuvor angenommenen Durchschnitt entspricht – oder eben ausgedacht ist.

Wenn die Mitarbeiter mehr Stunden leisten, als beim Arbeitsamt angegeben, mit welchen Strafen müssen Arbeitgeber rechnen?

Die Täter müssen mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen rechnen, im schlimmsten Fall bis zu zehn Jahren. Darüber hinaus droht der Verlust der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit und die Gefahr einer Auftragssperre bei öffentlichen Ausschreibungen.

Können Geschäftsführer ihren Posten verlieren?

Ja, das ist denkbar, etwa, weil die Gesellschafter das Management abberufen. Nach einer Vorschrift im GmbH- beziehungsweise Aktiengesetz ist es verurteilten Geschäftsführern oder Vorständen in gewissen Konstellationen zudem ausdrücklich verboten, weiter Geschäftsführer zu sein.

Kann das Unternehmen geschlossen werden?

Theoretisch nein, praktisch ja. Häufig enden solche Strafverfahren für Firmen in der Insolvenz. Die notwendigen Rückzahlungen und Anwaltskosten sind finanziell vielleicht gerade noch zu stemmen, aber die negative Presse und der Aufwand der Aufklärung belasten das operative Geschäft schwer. Durchsuchungen und polizeiliche Befragungen motivieren weder Mitarbeiter noch Geschäftspartner. Unternehmen sind gut beraten, ein drohendes Strafverfahren in einem möglichst frühen Stadium ernstzunehmen und zu bereinigen.

Gibt es bereits aktuelle Fälle von Subventionsbetrug?

Einige Medien haben über Ermittlungsverfahren während mit der Corona-Krise berichtet. Aktuell sind dies jedoch meistens Betrugstaten im Zusammenhang mit der Beantragung staatlicher Corona-Soforthilfen. Wahrscheinlich werden ab dem dritten beziehungsweise vierten Quartal diesen Jahres immens viele Ermittlungsverfahren wegen Kurzarbeitergeld eingeleitet.