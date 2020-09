Die erste Hürde zum neuen Job ist für gewöhnlich das Bewerbungsschreiben. Ist man nicht darin geübt, ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf aufzusetzen, dann bedeutet das meistens zusätzlichen Stress. Schlimmstenfalls läuft es darauf hinaus, gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Diese Angst möchte ein Düsseldorfer Startup Bewerbern nehmen. Richtiggutbewerben.de bietet einen Service, um branchenspezifische Bewerbungen von Ghostwritern schreiben zu lassen.

Die Erfolgsquote, für ein Gespräch eingeladen zu werden, liege bei 86 Prozent, heißt es auf der Unternehmensseite. Im Jahr 2019 habe man mit dem Online-Service 700.000 Euro Umsatz erwirtschaftet, sagt Gründer Bilal Zafar gegenüber Gründerszene. Kostenpunkt für den Kunden: 49 bis 159 Euro, je nach Anzahl, Serviceleistung, Umfang und Branche. Noch einmal teurer wird es, wenn Kunden oder Kundinnen eine Bewerbung in einer Fremdsprache benötigen.

Die Nutzer werden auf der Plattform durch verschiedene Fragen über Werdegang, Stärken und Schwächen sowie die bisherige Berufserfahrung geleitet. Das Layout lässt sich selbst bestimmen. Am Ende wird die fertige schriftliche Bewerbung als Datei per E-Mail an den Kunden verschickt. Sollten weitere Rückfragen seitens des Ghostwriters bestehen, so werde der Kunde telefonisch nochmals befragt, heißt es von dem Startup.

Die Bewerbung von Branchenkennern schreiben lassen

Richtiggutbewerben.de beschäftigt Zafar zufolge aktuell rund 60 Schreiber aus unterschiedlichen Branchen, darunter auch Personaler, Journalisten und Buchautoren. Eine Bewerbung für eine Medizinerin, einen Marketing-Mitarbeiter oder eine Handwerkerin erfordere jeweils unterschiedliche Kompetenzen, heißt es von dem Unternehmen.

Gegründet wurde die Plattform von den beiden Brüdern Adil und Bilal Zafar. Bilal Zafar habe schon während des Studium für sich selbst und andere Bewerbungen geschrieben, sagte er im Interview mit Wiwo Gründer. Sein Bruder Adil, der studierter Wirtschaftsinformatiker ist, habe 2015 vorgeschlagen, daraus ein Geschäft zu machen. Wenig später ist die Plattform online gegangen. Aktuell halten die beiden Gründer die gesamten Unternehmensanteile. In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ wollen sie zehn Prozent der Anteile für 100.000 Euro abgeben.

Auf dem Markt gibt es mittlerweile zahlreiche Ghostwriter-Angebote für Bewerbungen. Das Münchener Startup Talentcube bietet alternativ dazu eine Video-Bewerbung an. Das ebenfalls 2015 gegründete Startup pitchte bereits 2017 vor den Löwen und bekam damals einen Deal von Investor Carsten Maschmeyer.



