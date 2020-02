Neue Mitarbeiter zu finden ist schwer! Sie müssen nicht nur das richtige Know-how mitbringen, sondern auch super ins Teamgefüge passen. Personaler, Kollegen, Vorgesetzte – sie alle sollten ein gutes Gefühl bei dem Neuzugang haben. Und auch, wenn die beruflichen Schmetterlinge im Bauch flattern, fragten sich viele schon einmal nach Arbeitsantritt, warum das neue Teammitglied nun doch nicht mehr so gut zum Unternehmen passt.

Haben wir nicht tiefgehend genug gefragt? Ist uns zwischen den Zeilen etwas nicht aufgefallen? Oder woran lag es? Diese Fragen können die Damoklesschwerter über der künftigen Zusammenarbeit schweben. Doch es gibt einen ersten Anhaltspunkt über die Eignung und den Willen der Kandidaten: Diese vier Sätze sollte das kommende Dream Match nicht sagen.

„Mein alter Arbeitgeber hat vieles falsch gemacht!”

Ja, das mag sein. Und auch wir hatten schon den ein oder anderen Chef, der getrost unter die Kategorie Diktator gezählt werden könnte. Trotzdem sollten Bewerber niemals schlecht über ihren alten Arbeitgeber sprechen. Häufig bewerben sich Arbeitnehmer noch einmal in derselben Branche und womöglich besteht sogar eine Verbindung zwischen dem vorherigen und baldigen Arbeitgeber. Aber auch, wenn das nicht der Fall ist, wirkt schlechtes Reden über die alte Firma illoyal und undankbar. So jemanden möchte kaum ein Unternehmen einstellen. Und wer weiß, vielleicht redet der neue Kollege sogar später einmal ähnlich über das eigene Unternehmen – ein absolutes Exit-Kriterium.

„Ich hatte noch keine Zeit, mir ihren Webauftritt anzusehen!”

Keine Zeit? Wohl eher keine Lust! Das denken viele Recruiter, wenn sie diesen Satz hören. Denn Zeit sollte sich ein Bewerber immer für die Recherche zum Unternehmen freischaufeln. Und ja, da muss der Spieleabend oder das Essen mit dem oder der Liebsten eben mal etwas warten. Natürlich bilden spontane Gespräche auf Messen oder Events hier die Ausnahme. Ein Bewerber muss auch nicht den kompletten Werdegang des Unternehmens kennen. Aber er sollte sich grob mit der Ausrichtung der Firma und den Produkten beschäftigt haben. Unternehmen, die wiederum Expertenwissen von den Bewerbern zur eigenen Geschichte verlangen, spielen hier auch nicht ganz fair. Man sollte den Kandidaten immer ein gewisses Nichtwissen zusprechen, diese sollten sich aber wenigstens grob informiert haben. Das zeigt vor allem Willen!

„Ich weiß noch nicht genau, was ich machen möchte.”

Von den Kandidaten zu erwarten, dass sie genau wissen, wo ihre Reise im Leben hingeht, ist utopisch. Aber ein gewisser Plan im Leben kann nicht schaden. Warum das für den Job wichtig ist? Besonders Unternehmen, die langfristige Teammitglieder suchen und Stabilität wünschen, können hier schnell enttäuscht werden. Kurzerhand merkt der Kandidat, dass die Position doch noch nicht das richtige ist, und streicht die Segel. Das ist ärgerlich und bedeutet, dass die Suche wieder von vorn beginnen muss.

Dieser Satz kann aber auch bedeuten, dass ein absolutes Juwel im Gespräch sitzt, dass viel lernen möchte und wissbegierig neuen Input aufsaugt. Deshalb sollte die Aufmerksamkeit hier nicht direkt abschweifen, sondern lieber geschärft werden. Gezielte Nachfragen und das Herauskitzeln der eigentlichen Leidenschaften können den Unterschied zwischen kurzem Intermezzo und Langzeitbeziehung ausmachen.

„Ach, eigentlich hab ich so viel Erfahrung – ich hab schon alles gemacht.”

Wie schön wäre es, wenn wir jede Position mit einem absolut erfahrenen Kandidaten besetzen könnten. Jemand, der wirklich schon alles gemacht hat, in vielem gut ist und mit wachsamen Augen durch die Welt geht. Solche Kandidaten gibt es, sie werden aber kaum den oberen Satz sagen. Denn sie gehen mit Demut an ihre Arbeit und wissen, dass es auf der Welt noch viel zu lernen gibt. Die Hochstapler unter ihnen brüsten sich aber gern mal mit den vielen Möglichkeiten, die sie im Berufsleben schon hatten und lassen sich dank Namedropping im glänzenden Licht dastehen. Im besten Fall können sie auch viel – im schlimmsten offenbart sich schon in der Probezeit ihr Übermut. Deshalb sollten Recruiter auch hier gezielt nachfragen und im späteren Verlauf eine angemessene Probearbeit wählen. So trennt sich die Spreu vom Weizen und vielleicht war der Übermut auch nur Aufregung. Und die erwischt ja die meisten Kandidaten.

