Hippe Büros, junge Teams, flache Hierarchien und regelmäßige Millionenfinanzierungen: Vorzüge wie diese locken viele junge Arbeitnehmer in die Startup-Szene. Klar, nicht jede neu gegründete Tech-Firma hält, was Erzählungen über die Branche versprechen. Einige scheitern, in anderen ist die Bezahlung mies oder die Gründer sind inkompetent. Trotz der Risiken überwiegt oft die Faszination: In einer Umfrage gaben fast drei Viertel der 18- bis 34-Jährigen an, gern in einem Startup arbeiten zu wollen. Jobmöglichkeiten gibt es reichlich. Allein die Berliner Startups haben in den vergangenen Jahren rund 80.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Doch wie kommt man rein in die Szene? Darüber haben wir mit Stefanie Bohnet gesprochen, die das HR-Team des Berliner Tech-Unicorns Omio mit verantwortet. Im Gründerszene-Podcast erklärt die Expertin, welche Fehler Jobeinsteiger bei der Bewerbung für ein Startup auf keinen Fall machen dürfen, wie viel Gehalt sie verlangen können – und wie man es verhindert, an einen ausbeuterischen Arbeitgeber zu geraten.

Der Inhalt des Podcasts

02:15 Zu wem passt die Arbeit im Startup?

03:54 Die besten Quellen für Startup-Jobausschreibungen

05:51 Die perfekte Bewerbung: Tipps für CV und Anschreiben

12:02 Vorstellungsgespräch im Startup – so läuft es

17:06 No-Gos bei der Startup-Bewerbung

17:48 So erkennt man gute Arbeitgeber

19:16 Wie viel Gehalt gibt’s für Startup-Einsteiger?

21:35 Nach Benefits fragen: okay oder zu gewagt?

26:32 Diese Bewerbungen werden sofort aussortiert

28:27 Startup-Job: ein aussichtsreicher Karrierestart?

Bild: Gründerszene / Sarah Heuberger