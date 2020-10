Trotz stark gesunkener Umsätze hat die Berliner Limousinenplattform Blacklane ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Millionengeschenk in Aussicht gestellt – zumindest auf dem Papier. Blacklane habe seinen rund 400 Angestellten am Monatsanfang eine Beteiligung am Unternehmen angeboten, berichtet das Handelsblatt. Das Versprechen: Sollte das Startup an die Börse gehen, könnten Gelder in Höhe von bis zu „mehreren zehn Millionen Euro“ an die Belegschaft zurückfließen.

„Das wird sicherlich dazu führen, dass das Team mit noch mehr Herzblut und Engagement dabei ist“, sagte Blacklane-Mitgründer Jens Wohltorf dem Handelsblatt. „Damit schaffen wir Wohlstand für viele.“

Blacklane setzt für die Beteiligungen auf einen virtuellen Employee Stock Option Plan, auch ESOP genannt. Dabei werden die Anteile pro Mitarbeiter zunächst nur im Computer vorgemerkt. Bei Blacklane können diese Optionen über die nächsten vier Jahre angespart werden. Erst im Verkaufsfall, etwa bei einem Börsengang, werden diese den Angestellten überschrieben und dann auch steuerpflichtig. Bislang allerdings mit Abschlägen von bis zu 50 Prozent.

Blacklane verliert über die Hälfte des Umsatzes

Wohltorf hofft deshalb, dass die Politik vorher noch eine Reform von Mitarbeiterbeteiligungen verabschiedet. Die könnte tatsächlich bald kommen: Gemeinsam mit dem Bundesverband Deutsche Startups (BVDS) soll sich die Bundesregierung auf Steuererleichterungen geeinigt haben. Geplant ist demnach ein Steuersatz von rund 25 Prozent, ähnlich wie bei Aktiengeschäften. Zudem sollen die Erlöse über fünf Jahre verteilt ans Finanzamt abgeführt werden können.

Ob es bei Blacklane zu einem Börsengang kommt, ist allerdings noch offen. Das Unternehmen vermittelt Chauffeure in Luxuslimousinen in 60 Ländern und zielt vor allem auf Flughäfen ab. Die Corona-Pandemie hat dem Berliner Unternehmen schwer zugesetzt. Im April erzielte Blacklane laut Handelsblatt nur noch rund zwei Prozent des Vorkrisenumsatzes von rund 100 Millionen Euro. Derzeit sei es zwischen einem Drittel und der Hälfte. Der ursprünglich für 2022 geplante Börsengang wurde bereits verschoben. Frühester Nachholtermin soll das Jahr 2023 sein.



