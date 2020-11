Daniel Khachab ist Mitgründer und Geschäftsführer der Messenger-Plattform Choco. Über die App des Berliner Startups können Gastronomen, Supermärkte und Kantinen mit ihren Lieferanten kommunizieren, Lebensmittel bestellen und Rechnungen anfordern. Derzeit ist der Service in mehr als 15 Städten in Europa und den USA verfügbar. Mehr als 6.000 Händler sollen bei Choco registriert sein. 2018 gegründet, flossen bisher mehr als 50 Millionen Euro Risikokapital in das Unternehmen – unter anderem von Delivery-Hero-Mitgründer Lukasz Gadowski.

Steve Martin: Born standing up

Steve Martin erzählt in seiner Autobiografie, wie er vom vermeintlich talentlosen Kind zum weltweit erfolgreichsten Comedian wurde. Er beschreibt, wie er als Sechsjähriger anfing in einem Disneyland-Abklatsch zu arbeiten und letztlich die größten Bühnen der Welt füllte. Das Buch lehrt, dass man es mit Entschlossenheit, viel Durchhaltevermögen und Ambition sehr weit bringen kann. Es beschreibt sehr gut, was Exzellenz bedeutet und wie hart der Weg dorthin ist – und warum Humor hier nicht fehlen darf. Eine witzige Lektüre mit jeder Menge Learnings auch für Unternehmer!

Mihaly Csikszentmihalyi: Flow

Mihaly Csikszentmihalyi beschreibt in seinem Buch die „Optimal Experience“, einen Zustand, in dem Menschen glücklich und vollkommen im Hier und Jetzt sind – dadurch lassen sich außergewöhnliche Erfolgserlebnisse erzielen. Anders als viele glauben sind es demnach nicht passive Momente wie ein entspannter Tag am Strand, die uns im Leben dauerhaft glücklich machen. Laut Csikszentmihalyi sind es solche, in dem wir Geist und Körper freiwillig zu Extremleistungen antreiben, um beispielsweise etwas sehr schwieriges und uns persönlich wichtiges zu erreichen.

Miyamoto Musashi: The book of five rings

Das Buch stammt ursprünglich aus dem Jahr 1643 und wurde von Miyamoto Musashi verfasst, dem Urvater der japanischen Schwertkampfschule. Das Buch beschreibt seine Lehre der Kampfkunst, die allerdings auf fast jede Lebenslage übertragbar ist. Es regt sehr zum Nachdenken und Reflektieren an. Vor allem im Bereich Firmen- und Wettbewerbsstrategie ist es sehr lehrreich und viele Erkenntnisse aus dem Buch sind auch in die Gründung von Choco eingeflossen.

Sarah Lacy: Brilliant, Crazy, Cocky

Dieses Buch habe ich während meines Studiums gelesen. Es enthält viele Geschichten von herausragenden Unternehmern in Entwicklungsländern. Eines der wichtigsten Learnings daraus: Es ist viel Pragmatismus nötig, um auch unter schwersten Bedingungen erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Mit der richtigen Denkweise kann man in jeder Umgebung, egal wie schwierig, erfolgreich sein, und eine positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Das Buch zeigt auch, wie unterschiedlich Geschäftsmodelle in verschiedenen Ländern funktionieren. Möchte man als Startup ins Ausland expandieren, hilft das Buch bei der Vorbereitung.





Bild: Choco