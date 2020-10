Christian Reber ist Gründer und CEO von Pitch, das eine webbasierte Präsentationssoftware für Unternehmen und Kreative entwickelt. In der Startup-Szene bekannt wurde Reber durch die Gründung der To-do-Listen-App Wunderlist mit insgesamt 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit. 2015 wurde Wunderlist von Microsoft übernommen. Nachdem der Softwarekonzern die App im Frühjahr 2020 einstampfte, kündigte Reber mit Superlist eine eigene Nachfolger-Anwendung an. Der Launch ist für 2021 geplant.

Steve Jobs: Die autorisierte Biografie des Apple-Gründers

Steve Jobs war die wohl einflussreichste Person der Tech-Geschichte. Ein echter Product Guy mit einer Obsession für gutes Design. Seine Prinzipien inspirieren mich als Unternehmer bis heute, angefangen natürlich bei der App Wunderlist, die wir anno 2010 zuerst für das iPhone und den Mac entwickelt haben. Auch bei unserer Präsentationssoftware Pitch legen wir viel Wert auf Design und User-Experience. Die autorisierte Biografie von Steve basiert auf vielen Gesprächen mit Familienangehörigen, alten Weggefährten und Kontrahenten. Das macht das Buch aus meiner Sicht besonders lesenswert.

Autor: Walter Isaacson. Übersetzer: Antoinette Gittinger et al.

Rich Dad, Poor Dad: Was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen

Dieses Buch habe ich bereits im Alter von 15 Jahren gelesen, damals noch in einer speziellen Fassung für Teenager. Es handelt von einem kleinen Jungen aus einer Arbeiterfamilie. Der eigene Vater gab Ratschläge wie „sei gut in der Schule, um später einen guten Job zu finden“. Der Vater seines besten Freundes allerdings war wohlhabend. Dieser gab seinem Sohn völlig gegensätzliche Ratschläge. Der reiche Vater ermutigte das Kind, lieber ein Unternehmen zu gründen und Geld für sich arbeiten zu lassen. Das Buch hatte mir als Teenager tatsächlich die Augen geöffnet. Für mich gab es auf einen Schlag mehr Möglichkeiten im Leben als nur ein Angestelltenverhältnis.

Autor: Robert T. Kiyosaki. Übersetzerin: Tamara Kristine Kalluweit et al.

High Growth Handbook: Scaling Startups From 10 to 10,000 People

Ein extrem wertvolles Buch für alle Gründerinnen und Gründer, die ihr Unternehmen nach bewährten Prinzipien skalieren wollen. Elad Gil war in führenden Positionen bei Twitter und Google tätig und hat selbst mehrere Firmen gegründet. Er weiß also, worauf es ankommt, wenn aus einer kleinen Softwarebude plötzlich ein großes Unternehmen bis tausenden Mitarbeitern wird. In dem Buch zeigt Gil zum Beispiel auf, welche Aufgaben man als CEO besser delegieren sollte, wie man Schlüsselpositionen richtig besetzt und seine Firma fit macht für einen Exit. Dazu gibt es haufenweise Fallbeispiele von etablierten Techpersönlichkeiten – etwa von Stripe-Gründer Patrick Collison oder Reid Hoffman, einem der Linkedin-Erfinder.

Autor: Elad Gil. Nur in englischer Sprache verfügbar.

High Output Management

Ein Klassiker unter den Ratgebern für erfolgreichen Unternehmensaufbau. Andrew S. Grove war Mitarbeiter Nr. 3 bei beim US-Chipkonzern Intel und ist dort später sogar zum CEO aufgestiegen. Er hat also miterlebt, worauf es bei der Führung eines Milliardenunternehmens ankommt. Grove zeigt, wie man es als Gründer schafft, auch kleine Teams zu außergewöhnlichen Leistungen anzuspornen. Dazu gibt es Tipps für wirklich effektive Meetings und erfolgreiche Produkteinführungen – unter anderem am Beispiel eines Toastbrots.

Autor: Andrew S. Grove. Nur in englischer Sprache verfügbar.



Bild: Privat