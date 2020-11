Jennifer Baum-Minkus ist Gründerin und Geschäftsführerin von Gitti. Mit ihrem Startup vertreibt Baum-Minkus spezielle Nagellacke, die größtenteils auf Wasser basieren und nicht unangenehm riechen. Das Startup hatte seinen Onlineshop im ersten Geschäftsjahr 2019 nur für neun Tage geöffnet, da die Produktion noch limitiert war. Mehr als 300.000 Euro setzte Gitti an diesen Tagen um. Szeneweit bekannt wurde Baum-Minkus im September 2020 durch einen Auftritt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“. Trotz eines geplatzten Deals mit Beauty-Unternehmerin Judith Williams sammelte Gitti später drei Millionen Euro von Investoren ein.

Eric Ries: The Lean Startup

The Lean Startup habe ich gelesen wie wahrscheinlich die meisten Gründerinnen und Gründer. Das Buch war für mich genau die richtige Hilfestellung bei der Unternehmensgründung. Ein Business aufzubauen ist immer auch mit Risiken verbunden und es ist wichtig, schnell Entscheidungen zu treffen. Eric Ries beschreibt, wie man Ideen am besten entwickelt, testet und damit letztlich seinen Product-Market-fit findet. Der Erfolg von Gitti fußt im wesentlichen auf den von Ries beschriebenen Prinzipien. Zuerst haben wir schnell eine Innovation auf den Markt gebracht, die jedoch nicht fehlerfrei war. Erst durch Kundenfeedback konnten wir das Produkt nachhaltig verbessern.

Peter F. Drucker: The Effective Executive

Ein grandioses Handbuch für alle Menschen in einer Führungsrolle. Für mich ein sehr wichtiges Thema war und ist immer noch der Fokus. Sich auf die richtigen Dinge zu fokussieren, um als Führungskraft das eigene Unternehmen nach vorne zu bringen. Das Credo: An der Firma arbeiten und nicht in der Firma. Peter F. Drucker gibt hier geniale Tipps und Tricks zu Themen wie Zeitmanagement und hilft dabei, die richtigen Prioritäten setzen. Und wo ich als Leader einer Organisation den Hebel richtig ansetzen muss, um schnell zu Erfolgserlebnissen zu zu kommen.

Eckhart Tolle: The Power of Now

The Power of Now ist für mich ein absoluter Klassiker, der mir sehr dabei geholfen hat, als Unternehmerin nicht aus der Spur zu geraten. Nicht zu weit in die Zukunft zu denken oder der Vergangenheit nachzuhängen: Auf die Gegenwart, das Jetzt kommt es an – den Moment nutzen. Tolle gibt in dem Buch aber auch Tipps, wie man im hektischen Alltag zu Pausen findet, in sich gehen kann und wichtige Entscheidungen trifft.

Wo liest du?

Am liebsten vor dem Schlafengehen im Bett oder am Wochenende in eine Decke eingehüllt auf unserer Couch. Und wie man sieht halte ich gerne ein Buch in der Hand, das kann auch geerbt sein.

Wann liest du?

Am Abend oder am Wochenende. Ich nehme mir für das Lesen bewusst Zeit und mache mir gerne Notes dazu.

Wer gibt dir Buch-Tipps?

Mich inspirieren andere Gründer*innen, denen ich auf Instagram folgen oder deren Podcasts ich höre. Ich habe zudem ein tolles Netzwerk, das mir oft Tipps gibt oder leitet mir weiter, wenn es was interessantes entdeckt.

Bild: Patrycia Lukas / Gitti