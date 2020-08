Kurz vor ihrem 40. Geburtstag kündigte die Münchnerin Katharina Bickel ihren Job, um sich selbstständig zu machen. Bis dahin arbeitete sie im Online-Marketing bei Scout24, Amazon und BMW, in Chicago, New York und der bayerischen Landeshauptstadt. „Das ist eine Phase, in der man in der Karriere schon einiges erreicht hat“, erzählt die Catlabs-Gründerin im Gespräch mit Gründerszene. „Aber auch innehält und darüber nachdenkt, was man bisher so gemacht und ob man für die Zukunft etwas verändern will.“

Hunde, Katzen & Co.: Milliardenmarkt Haustiere: Wenn Vierbeiner zum Familienmitglied werden Für ihre Hunde, Katzen und Hamster geben die Deutschen viel Geld aus. Startups erfahren auf dem Markt enormes Umsatzwachstum. Das zieht auch Investoren an.

Bickel wollte kein Puzzleteil mehr in einem Konzern sein, sondern etwas Eigenes in die Welt bringen, wie sie sagt. Das ist seit knapp zwei Jahren ihr Katzen-Startup Catlabs: Damit verkauft sie moderne Kratzmöbel für 800 Euro und Stofftierchen mit Duftfüllung.

Anzeige

Image als „crazy Cat Lady“

Erzähle sie Fremden von ihrem Startup, werde sie manchmal belächelt, sagt Bickel. Dass manche sie für eine „crazy Cat Lady“ halten, sei ihr egal. Sie steht zu ihrem Produkt. Catlabs stellt etwas Handfestes her, keine aufwendige Software. Damit ist sie in der Gründerinnenszene nicht allein. Frauen gründeten vor allem im Dienstleistungssektor oder brächten pragmatische Produkte auf den Markt, so die Münchnerin. Technologie und Digitalisierung kämen selten vor. Aber gerade dafür seien die meisten Förderprogramme ausgeschrieben.

„Ich glaube, dass viele Frauen eine Gründungsidee haben, die leider durch dieses Raster fällt.“ In ihren Augen einer der Gründe für die niedrige Frauenquote in der Startup-Szene. Obendrein hätten die wenigsten Frauen Unternehmerinnen im Freundeskreis, die ihnen helfen könnten. Und auch weibliche Szeneköpfe wie Westwing-Chefin Delia Lachance oder Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer würden kein realistisches Bild einer Unternehmerin vermitteln, sagt die Münchnerin.

Keine Vorbilder mit gewöhnlichen Karrieren

Bickel bewundere zwar das Engagement von Cramer und Lachance: „Sie haben viel für weibliches Unternehmertum getan.“ Aber die beiden hätten auch davon profitiert, dass sie zu einem gemischten Gründerteam gehörten und große Investments bekamen. „Ich glaube, dass ihre Karrieren zu weit weg von der Realität vieler Frauen sind, die noch irgendwo angestellt ist, eine überschaubarere Geschäftsidee hat und der solche Dinge wie Risikokapital und Investmentrunden eher Angst machen, als sie anzuspornen.“

Strukturelle Hürden: Nur 15,7 Prozent Gründerinnen – was wir tun müssen, damit mehr Frauen gründen Deutschland braucht mehr Gründerinnen. Doch noch immer gibt es für Frauen strukturelle und kulturelle Hürden. Was muss getan werden, um diese abzubauen?

Ihrer Meinung nach fehle eine Art Mittelschicht deutscher Gründerinnen, die „greifbare“ Geschäftsmodelle umsetze, deren Werdegang konventioneller sei und mit denen sich andere Unternehmerinnen einfacher identifizieren können. Also keine Unternehmensberaterin von der Business School, die nach ihrer Station bei Rocket Internet mit 800.000 Euro Startkapital eine Plattform aufbaut.

Bootstrapping und keine Mitarbeiter

Ihre Firma habe Bickel mit Ersparnissen aufgebaut, Freunde und Familie hätten ihr Geld geliehen. Außerdem habe sie einen Kredit aufgenommen und einen Gründungszuschuss bekommen, um sich in den ersten Monaten ein Gehalt auszahlen zu können. Catlabs verkaufe monatlich bis zu 3.000 Spielzeuge über Händler wie DM und Zooplus. Die Püppchen brächten den meisten Umsatz ein, sagt Bickel. Der 800 Euro teure Kratzbaum sei eher „ein Nischenprodukt, dessen Preis nicht für jeden Katzenliebhaber realisierbar ist.“ Wie hoch der Umsatz ist, möchte die Münchnerin nicht sagen. Mitarbeiter hat sie keine. Auch keine Investoren. „Momentan klappt das mit dem Bootstrappen ganz gut.“ Gesellschafter wolle sie daher auch nicht mit an Bord holen.

Alpha-Foods-Gründer: Er schaffte ohne Mitarbeiter und VCs den Millionen-Exit Nach Jobs bei Google und Facebook gründete Wolfgang Dorfner selbst. Gerade verkaufte er Alpha Foods für Millionen, als einziger Mitarbeiter. Der Gründer im Gespräch.

An den Produkten habe sie vor zehn Jahre angefangen zu arbeiten, als sie ihre Katze Holly adoptierte. Zubehör wie Kratzbaum, Katzenbett und Napf sei meist „quietschbunt und mit Pfötchenabdruck“ verziert gewesen. Nichts, was zum modernen Stil ihrer Wohnung passte. Also habe sie selbst Möbel entworfen und dafür Komplimente von anderen Katzenhaltern bekommen. Daraus wurde später Catlabs.

Heute ist Katharina Bickel 41. Sie kann von ihrem Startup leben, wie sie sagt. Und sie will nun auch selbst Vorbild für werdende Gründerinnen sein.



Bild: Catlabs