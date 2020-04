Arbeiten im Startup – damit verbinden viele Menschen kostenlosen Kaffee und volle Obstkörbe bei niedrigem Gehalt und mindestens ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Was ist dran an diesem Bild? In anonymen Erfahrungsberichten lässt die Gründerszene-Redaktion aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter junger Unternehmen sprechen. Der Startup-Alltag im Realitätscheck:

Ich bin seit mehreren Jahren bei einem E-Commerce-Geschäft angestellt. Als in der Firma für die kommenden zwei Monate Kurzarbeit angekündigt wurde, kam das zunächst überraschend. Kurz zuvor hieß es noch, dass das kein Thema sei. Im ersten Moment war mir ziemlich mulmig zumute – nicht wegen der Kurzarbeit selbst, sondern wegen der Frage, wie es danach weitergeht. Wenn sich die Lage so schnell von „Kurzarbeit ist kein Thema“ zu „Kurzarbeit ab kommender Woche“ ändert, verspürt man schon eine gewisse Unsicherheit. Geht es weiter bergab, und in ein paar Monaten muss ich mir einen neuen Job suchen?

Die offizielle E-Mail von der Geschäftsleitung hat mich dann etwas beruhigt. Darin wurde klargestellt, dass zwar die Umsätze zurückgegangen sind, die Firma aber aktuell nicht in finanziellen Schwierigkeiten stecke. Demnach diene die Kurzarbeit als Maßnahme, damit das auch weiterhin so bleibt. Um alle Mitarbeiter durch die Krise zu bringen, hat sich die Geschäftsführung dazu entscheiden, die gesamte Firma ab dem 1. April in besagte Kurzarbeit zu schicken. Das finde ich sehr fair und solidarisch. Die Alternative wäre gewesen, nur einen Teil der Belegschaft weniger arbeiten zu lassen und dafür Mitarbeiter, die aktuell nicht gebraucht werden, zu entlassen.

Je nach Abteilung variiert der Grad der Kurzarbeit. Ich bin in der IT. Da ich pro Tag nur 15 Prozent weniger arbeite – das entspricht gut einer Stunde –, und mein Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld bezuschusst, habe ich nur geringe finanzielle Einbußen. Das bisschen Geld, das fehlt, ist vermutlich ohnehin das, was ich gerade nicht für Restaurantbesuche oder Bars ausgebe.

In punkto Arbeitszeit haben wir uns im Team auf eine sechststündige Kernzeit geeinigt, in denen wir alle zugegen sind. So bleiben wir untereinander als auch für andere Teams ansprechbar. Außerhalb dieser Kernzeit kann sich jeder seine Arbeitszeit einteilen, wie er will. Manche fangen später an, andere hören lieber früher auf. Ich fange morgens zur gleichen Zeit an zu arbeiten wie vor der Kurzarbeit und mache dafür früher Feierabend. Bislang konnte ich meine Stunden in diesen zwei Wochen gut einhalten. Es gibt aber auch Kollegen, die so viel auf dem Tisch haben, dass sie es kaum schaffen, ihre Aufgaben in der reduzierten Zeit zu erledigen.

Die neu gewonnene Freizeit tut mir richtig gut. Wenn ich gegen 16.30 Uhr Feierabend mache, bin ich weniger müde als sonst. Da ich im Homeoffice bin, fällt auch noch der Arbeitsweg weg, und ich kann direkt in den Feierabend starten. Meist mache ich das mit einem Spaziergang oder Sport – das habe ich aber auch vorher schon gemacht. Neu ist, dass ich mehr Lust und mentale Energie habe, auch mal wieder kreativen Hobbys nachzugehen. Das kam vorher oft zu kurz. Die Zeit war zwar da, aber der Kopf war einfach tot. Ich finde es erstaunlich, welchen Unterschied es macht, eine Stunde weniger zu arbeiten. Das steigert auf jeden Fall die Lebensqualität, und ich würde mich nicht wundern, wenn mehr Kollegen auch nach der Kurzarbeit und der Corona-Krise weniger arbeiten wollen.

Nach dem ersten Schock sehe ich die Kurzarbeit für mich positiv. Ich habe mehr Freizeit und dennoch keine finanziellen Sorgen. Ich weiß aber auch, dass das ein Privileg ist, das nicht jeder genießt. Über die Zukunft mache ich mir aktuell kaum Gedanken. Ich versuche, zuversichtlich zu bleiben und mir keine Horrorszenarien auszumalen. Am Ende kommt es sowieso, wie es kommt.

Ihr arbeitet auch für ein Startup oder in Kurzarbeit und wollt eure Erfahrungen – gute wie schlechte – anonym mit unseren Lesern teilen? Schreibt uns gerne hier oder per E-Mail: lisa.ksienrzyk@gruenderszene.de

Bild: Roy JAMES Shakespeare / Getty Images