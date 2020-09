Der Weg in die Vorstandsetage deutscher Topunternehmen ist steinig. Wer es bis nach oben schafft, muss Familie und Freizeit in der Regel hintenan stellen. Führung ist in Börsenunternehmen ein 24/7-Job. Selbst in Ausnahmesituationen, etwa bei Krankheit, der Pflege Angehöriger oder der Geburt eines Babys, ist eine Pause nicht vorgesehen. In einer solchen besonderen Situation fand sich auch die Managerin Delia Lachance wieder. Die Gründerin des Online-Möbelhauses Westwing wollte Anfang des Jahres in Babypause gehen — und musste deswegen ihren Vorstandsposten abgeben. Grund dafür ist eine Klausel im Aktiengesetz.

Star-Gründerin: Delia Lachance pausiert bei Westwing – und bleibt unersetzbar Ohne Delia Lachance wäre Westwing wie Home24: ein Möbelhändler ohne Gesicht und starke Marke. Nun geht die Gründerin in Elternzeit. Ein Problem für ihre Firma?

Der Fall Lachance hat in der deutschen Wirtschaft eine Welle der Empörung ausgelöst. Die Lobbyinitiative #Stayonboard rund um die Digitalunternehmerin Verena Pausder trommelt seitdem in Politik und Wirtschaft für eine Änderung des Aktiengesetzes. Sie will erreichen, dass eine zeitlich begrenzte Mandatspause möglich wird, ohne dass Vorstände für die Zeit ihrer Abwesenheit voll in Haftung gehen müssen. Nachdem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereits Sympathien für das Anliegen signalisiert hat, hat die Bundesregierung nun zum ersten Mal offiziell dazu Stellung genommen.

Justizministerium prüft alternative Lösungen für Babypause

„Die Bundesregierung hat sich noch kein abschließendes Bild von den Vorschlägen der Initiative #stayonboard gemacht. Die derzeitigen Prüfungen schließen insbesondere die Frage ein, inwieweit das geltende Recht bereits Möglichkeiten bereitstellt, um eine vorübergehende Abwesenheit von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sachgerecht zu regeln“, heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion, die Business Insider vorab vorliegt.

Anzeige

Im Klartext: Das Thema steht inzwischen auf der Agenda. Nach Informationen von Business Insider hat das Justizministerium die Federführung übernommen. Eine Gesetzesänderung will man in Berlin aber offenbar vermeiden. Dem Vernehmen nach soll zunächst geprüft werden, ob eine Interimslösung ausreicht, um das Haftungsproblem zu umgehen. Ein Vorstandskollege könnte dann für die Zeit der Mandatspause einspringen.

Nach Ansicht der Organisation #Stayonboard sei dieser Vorschlag allerdings nicht ausreichend. Juristisch würde ein Vorstand im Mutterschutz dann immer noch im Ernstfall für die Fehler seiner Vertretung haften. „Es gilt der Grundsatz der Gesamtverantwortung“, sagt Sophie Pollok, Anwältin und Mitinitiatorin von #Stayonboard. Deswegen bleibe aus ihrer Sicht nur der Weg über eine Gesetzesänderung.

FDP und Union unterstützen Initiative

Ausgehend von der Empörung über den Fall Delia Lachance hat die Initiative #Stayonboard inzwischen eine Reihe namhafter Unterstützer mobilisiert, darunter Douglas-CEO Tina Müller und Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche. Im politischen Berlin findet ihr Anliegen parteiübergreifend Zuspruch, etwa von Nicole Bauer, frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. „Die Antwort der Bundesregierung ist keinesfalls zufriedenstellend. Sie zeigt, dass der Handlungsbedarf und die Anpassung bestehender Gesetze noch nicht erkannt wurde“, sagt Bauer. Ihre Partei will in der kommenden Woche einen entsprechenden Antrag im Bundestag einbringen, der die Eckpunkte für eine Gesetzesänderung umfasst. Die FDP setzt sich demnach für eine Mandatspausierung von maximal sechs Monaten ohne Haftung im Fall von Krankheit, Pflege oder Mutterschutz ein.

Zu den Unterstützern der Initiative zählen auch Vertreter der Großen Koalition. Die CSU-Staatsministerin für Digitales, Dorothe Bär, hat sich hinter die Initiative gestellt, ebenso wie der rechtspolitische Sprecher der Union, Jan-Marco Luczak. Mit konkreten Vorschlägen zur Ausgestaltung haben sie sich jedoch zurückgehalten, ebenso wie die SPD. Die Grünen und die Linke haben sich bisher nicht dazu positioniert.

Bild: Westwing