Nicht quatschen, machen! Der Design-Thinking-Coach motiviert seine Seminarteilnehmer mit gutem Zureden und Blick auf die Uhr: „Es gibt keine schlechten Ergebnisse – nur gute, aus denen einige herausstechen werden.“ Es fühlt sich wie der große Befreiungsschlag von endlosen Meetings, zögerlichen Management-Entscheidungen und lahmen Produktentwicklungen an. Design Thinking kann wie ein Reinigungsritual von eingerosteten Firmenstrukturen wirken. Spielerisch Lösungen erarbeiten, mit Legosteinen und Klebezetteln eine produktive Zukunft „prototypen“, anstatt sich mit Gerede aufzuhalten. Das ist das zeiteffiziente Produktivitätsversprechen von Design Thinking.

Mit diesem Motto ist die neue Arbeitswelt des Silicon Valley bis in den deutschen Mittelstand vorgedrungen und lässt Mitarbeiter und Managerinnen zu kindlichen Spielern mit visionären Ideen werden. Doch das „time boxing“, das mit der Stechuhr kreative „solutions“ im Viertelstunden-Takt abverlangt, ist am Ende manchmal nicht mehr als ein großer Sinnbudenzauber im Rahmen einer unternehmerischen Beschäftigungstheraphie.

DAS IST DESIGN THINKING

Im Fokus der Arbeitsmethode steht die Herangehensweise an Probleme und die Entwicklung neuer Ideen. Anfänglich geht es darum, das Problem aus Kundenperspektive sichtbar und verständlich zu machen. In der zweiten Hälfte des Prozesses widmet man sich dann den Lösungsansätzen. Dazu gehört die Bereitschaft, die eigenen Annahmen immer wieder zu revidieren und sie an den Nutzerinnen und Nutzern mit Prototypen zu testen.

Teilnehmer berichten nach Seminaren von dem Gefühl, wirklich mal etwas geschafft zu haben an einem Tag. Sie schwelgen regelrecht in Euphorie, weil sie die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, selbstwirksam zu sein. Selbstwirksam zu sein bedeutet in diesem Zusammenhang, beim Entstehungsprozess von Anfang an mitzuwirken, etwas selber zu schaffen und am Ende die vorläufige Lösungen in Form eines Prototyps vor Augen zu haben. Und das alles an einem Tag!

Gegen die Entfremdung am Arbeitsplatz

Ein normaler Alltag im Büro kann da ganz anders aussehen: Aufgaben werden verteilt, mal arbeitet man für sich, mal im Team, und das Ergebnis der Arbeit zeigt sich vielleicht erst in Wochen – vielleicht auch gar nicht. Das kann nicht nur frustrierend sein, sondern auch die Eigeninitiative und Kreativität lahmlegen. Karl Marx hat dieses Phänomen Entfremdung genannt. Der Begriff bezog sich damals aber vor allem auf körperlich anspruchsvolle Fließband-Arbeit, bei der immer der gleiche Handgriff stundenlang vollzogen wurde. Geht es uns heute nicht sehr viel besser? Ja. Warum ist Design Thinking dann trotzdem so reizvoll?

Nur weil wir einen komfortablen Arbeitsplatz und einen Computer mit zahlreichen Management-Systemen zur Hilfe haben, können die Arbeitsprozesse manchmal genauso eintönig wie vor 150 Jahren sein: Listen ausfüllen, Task anlegen, Ticket erstellen und ein weiteres E-Mail-Template verschicken. Wenn dann plötzlich eine ganze Abteilung auf einen Design-Thinking-Spielplatz losgelassen wird, auf dem man sich kreativ austoben darf, scheint die euphorische Stimmung wenig überraschend.

Mitarbeiter, die sonst immer nur Teilaufgaben abzuarbeiten haben, und Manager, die seit Jahren an ihren Methoden festhalten, aber von der leisen Ahnung heimgesucht werde, damit auf der Stelle zu treten, erfahren sich als Gestalter. Nur leider muss man sich irgendwann wieder mit der Realität auseinandersetzen. Was lässt sich also vom dem High aus den Design-Thinking-Seminaren mitnehmen?

Der Eindruck drängt sich auf, dass es bei Design Thinking um das Feeling geht, das man zurück ins Unternehmen trägt. Kommt man durch die Methode zu der Einsicht, dass manche Arbeitsprozesse in der Firma vielleicht sinnlos sind, unnötig Zeit fressen oder unproduktiv bleiben, dann kann dies aus unternehmerischer Sicht der erste Schritt zur Rationalisierung werden. Heißt: Strukturen werden ausgedünnt, Abläufe verbessert und vielleicht sogar der Unternehmens-Spirit attraktiver gestaltet.

Wenn der Zauber von Design Thinking nach hinten losgeht

Design Thinking ist auf Produktivitätssteigerung ausgelegt. Es soll darum gehen, in kürzerer Zeit dank spielerischem Umgang mehr aus sich herauszuholen. Und das wieder ins Unternehmen einfließen zu lassen. Der Sinnbudenzauber entfaltet seine Wirkung, wenn jeder die Erfahrung macht, beteiligt gewesen zu sein. Mit anderen Worten: Durch Beschäftigung wird der Eindruck erzeugt, einer sinnvollen Tätigkeit nachgegangen zu sein. Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang auch von Flow-Erlebnissen. Dieses Gefühl von Teilhabe, Verschmelzung mit dem Moment und Selbstwirksamkeit ist das schier Magische an Design Thinking.

Nur sollte man sich nicht darauf verlassen, dass die aus dem Seminar erarbeiteten Ergebnisse das sind, was das Unternehmen wirklich weiterbringt. Zurück im Firmenalltag dazu überzugehen, weiße Wände mit bunten Zetteln zu bekleben, anstatt mit Kollegen zusammen die Vor- und Nachteile von strategischen Entscheidungen und neuen Produkten kritisch zu besprechen, kann kontraproduktiv sein. Dann ist aus der Euphorie der neuen Arbeitsprozesse eine zusätzliche Beschäftigungstherapie geworden, die mehr Komplexität schafft, anstatt schnell zu Ergebnissen zu kommen.

Und eben darin liegt das Problem von Design Thinking: Es kann für mehr Aufwand sorgen, ohne dabei zu produktiven Resultaten zu kommen. Sich mit „Mindmaps“, „Clustern“ und anderen Übersichten unnötig aufzuhalten, ist nicht Sinn und Zweck unternehmerischen Wirtschaftens, wenn es ein neues Produkt oder effizientere Arbeitsprozesse braucht.

Wie die Kreativitätsmaschine tickt

Beim Design Thinking spielt die Stechuhr wie schon zu Marx Zeiten eine entscheidende Rolle. Nur geht es nicht mehr um schnelle Handgriffe, sondern um kreative Ergüsse. Darum ist Design Thinking machmal nicht mehr als ein Kreativitätsdurchlauferhitzer. Schnell machen, und dann am Ende mal schauen, was irgendwie passen könnte. Das ist kein kritischer Umgang mit dem, was wir an Arbeit leisten und produzieren. Sondern einfach nur Vervielfältigung um der Produktivität willen. Wenn der Zauber dann irgendwann verflogen ist und man sich als Mitarbeiter fragt, was das alles soll, helfen auch die ganzen Legosteine in Time-Boxen nichts mehr.

Design Thinking sollte stattdessen offenlegen, dass manche Arbeitsstrukturen im Unternehmen ermüdend oder ineffizient sind. Ein Potenzial liegt darin, Arbeit abzubauen und sinnvoller zu machen, ein anderes, neue Ideen zu entwickeln. Die Methode kann nicht alle Probleme in der Firma lösen, aber sie kann dabei helfen zu erkennen, was eine moderne Form von Entfremdung am Arbeitsplatz bedeutet. Wenn die bunten Zettel dabei helfen, festgefahrene Gewohnheiten und Strukturen im Arbeitsalltag zu durchbrechen, dann hat sich das Kleben ein Stück weit gelohnt.



