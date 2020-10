Dr. Leif-Nissen Lundbæk ist Mitgründer und CEO von XAIN. Er studierte Mathematik und Software Engineering in Berlin, Heidelberg sowie Oxford und erwarb seinen Ph.D. am Imperial College London.

Verkopfte Theoretiker, arrogant, zu teuer, überqualifiziert – das sind nur einige der Vorurteile, denen Doktortitelträger in Unternehmen oft begegnen. Angefeuert von Gründermythen über Studienabbrecher erscheinen gerade in der Startup-Welt akademische Grade wie der Doktor zum Teil als altbacken und vermeintlich weltfremd. Doch mit dieser Einstellung vergeuden Unternehmen enormes Potenzial.

Als jemand, der selbst wissenschaftlich gearbeitet und ein eigenes Unternehmen gegründet hat, will ich deshalb eine Lanze brechen für Dr., Ph.D. & Co. Ich bin davon überzeugt, dass es der Wirtschaft im Allgemeinen und der Tech-Branche im Speziellen sehr gut tun würde, wenn es dort mehr Personen mit wissenschaftlichem Hintergrund gäbe. Das mag elitär und versnobt klingen – wenn man ein falsches Bild vom Doktor hat. Die Plagiatsskandale von Politikern wie Karl-Theodor zu Guttenberg haben in den vergangenen Jahren leider dazu beigetragen, dass der Doktor einiges an Glanz verloren hat – zu Unrecht.

Nur weil jemand ein „Dr.“ vor seinen Namen setzen kann, heißt das nicht, dass er oder sie in jedem Fall für alle Positionen besser qualifiziert ist – was übrigens auch für alle anderen Abschlüsse gilt. Ein Titel allein schützt nicht vor Inkompetenz, aber er ist ein wichtiges Indiz für bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften abseits der jeweiligen fachlichen Expertise.

Forschung ist nichts für Feiglinge

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Eine Doktorarbeit ist ein Mammutprojekt, das eine Menge an Eigenverantwortung, Arbeit und noch mehr Durchhaltevermögen verlangt. Wer keinen Biss hat und leicht aufgibt, steht so eine jahrelange Belastungsprobe schlichtweg nicht durch. Hinzu kommt: Wer sich für eine Forschungsarbeit entscheidet, nimmt oft auch jahrelange finanzielle Durststrecken in Kauf – Stichwort akademisches Prekariat.

Eine erfolgreiche Promotion ist also bereits ein sehr guter Hinweis darauf, dass der- oder diejenige trotz Schwierigkeiten schon mindestens ein großes Projekt selbstständig durchdacht, durchgearbeitet und durchgestanden hat – und dabei das große Ganze nicht aus den Augen verloren hat. Denn der Weg zur abgeschlossenen Promotion ist geprägt von Entbehrungen und Sackgassen; nach außen dringen allerdings oft nur die Erfolgsmeldungen, nicht aber die steinigen Stufen, die überwunden werden mussten

Um das alles lange Zeit durchzustehen, braucht es eine gute Dosis Selbstdisziplin, Struktur und auch Kritikfähigkeit. Schließlich müssen Wissenschaftler*innen ihre Thesen laufend gegen kompetente Einwände und fachliche Kritik verteidigen. In Deutschland heißt die Promotionsprüfung deswegen oft auch „Verteidigung“.

Doktoren bringen gefragte Eigenschaften mit

In der immer komplexer werdenden Startup-Welt brauchen wir mehr als Standardlösungen und Bootcamp-Ausbildungen. Stattdessen sind Personen gefragt, die analytischen Tiefgang haben und um die Ecke denken können, neugierig und kreativ sind, den größeren Kontext betrachten, sich aber gleichzeitig auch schnell ins Spezielle einarbeiten können. Menschen mit intensiver wissenschaftlicher Prägung haben hier einen großen Vorteil: Problemlösungskompetenz, kritisches Denken und Hinterfragen sowie Kreativität gehören zum Standardrepertoire aller guten Wissenschaftler*innen. Interessanterweise sind das auch genau die Top 3 der Eigenschaften, auf die die Personalverantwortlichen führender Unternehmen laut dem Future of Jobs Report des Weltwirtschaftsforums den meisten Wert legen.

Deshalb mein Plädoyer an Unternehmen, Gründer*innen und die ganze die Tech-Welt: Habt keine Angst vor Titeln! Im Gegenteil, haltet ganz bewusst Ausschau nach hochqualifizierten Leuten mit wissenschaftlichem Hintergrund. Seht Dr., Ph.D. & Co. als Chance, euch wichtige Sicht- und Denkweisen ins Startup zu holen. Ihr könntet sicher eine schlechtere Wahl treffen, als euch für Menschen zu entscheiden, die jahrelang mit Biss, Durchhaltevermögen, Neugier und Kreativität neue Lösungen für komplexe Probleme gescuht und gefunden haben.

