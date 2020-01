Dieser Gastbeitrag stammt von Marlene Schimanski. Sie ist Gründerin von Auslandskarriere, einem Online-Magazin rund um Auswanderung und internationale Karriere. Als Karrierecoach und vereidigte Englisch-Übersetzerin ist sie seit 2013 für die Englische Karrieremanufaktur tätig.

Englische Jobbezeichnung? Nichts Neues. Aber: Englische Stellenanzeige? Jetzt fragen sich Bewerberinnen und Bewerber wahrscheinlich, ob sie dem potenziellen neuen Arbeitgeber auf Deutsch oder Englisch schreiben sollten. Fakt ist, dass immer mehr Unternehmen auf Englisch ausschreiben. Wer sich auf einen internationalen Job bewirbt, sollte wissen, wie sie oder er sich auf Englisch bewirbt. Mit ein paar Grundregeln und Tricks ist man der Konkurrenz meilenweit voraus.

Warum Unternehmen vermehrt auf Englisch ausschreiben

Dass ein deutsches Unternehmen, das mitten in Berlin sitzt und eine Praktikumsstelle ausschreibt, auf Englisch inseriert, mag auf den ersten Blick verwundern. Man könnte meinen, dass die Verantwortlichen einfach im Vorstellungsgespräch ein wenig auf Englisch plaudern oder sich die Schulnote anschauen könnten, um die Englischkenntnisse der Interessenten zu prüfen. Die Gründe dafür sind jedoch vielseitig. Hierzu gehören:

Internationale Entscheidungsträger. Manchmal entscheiden nicht nur die Personalleiter im Land über den Kandidaten, sondern auch solche, die sich im Ausland befinden. Mit einer deutschen Bewerbung kann die internationale Vorgesetzte wenig anfangen. Auch wenn sich eine Position in Deutschland befindet und im Job womöglich hauptsächlich in deutscher Sprache kommuniziert wird, kann es also sein, dass ein internationales Team Mitspracherecht für den Standort in Deutschland haben möchte.

Internationale Bewerberinnen ansprechen. Bei einer internationalen Position ist es sinnvoll, jemanden einzustellen, der einen möglichst nahen Bezug zu einem ausländischen Arbeitsmarkt hat, sich mit einer anderen Kultur auskennt oder bereits zuvor im Ausland gelebt hat. Eine englische Stellenausschreibung in einer deutschen Jobbörse sticht heraus und wird sehr wahrscheinlich von internationalen Bewerbern gesehen.

Kandidaten abschrecken, die sich auf alles bewerben. So manche Personalerin kann hiervon ein Lied singen: Trittbrettfahrer bewerben sich gerne einfach mal auf so ziemlich jede Position in der Firma, nur um zu schauen, wo sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Diese Strategie geht jedoch nur selten auf. Für Personalerinnen bedeutet sie vor allem zusätzliche Arbeit. Werden für eine Position fließende Englischkenntnisse benötigt, bietet es sich absolut an, die Stelle gleich auf Englisch auszuschreiben. Eine englische Bewerbung zu verfassen, bedeutet in der Regel auch, für den nicht-muttersprachlichen Bewerber mehr Arbeit. Manch halbherzige Interessentin schreckt das ab.

Was solltest du bei einer englischen Bewerbung beachten?

Ja, auf eine englische Stellenanzeige solltest du dich auf Englisch bewerben; auch wenn die Stellenausschreibung sowohl nach Deutsch- als auch nach Englischkenntnissen verlangt. Viel wichtiger als CV-Regeln wie „bloß nicht mehr als zwei Seiten“ ist jedoch, die Leser der Bewerbung im Hinterkopf zu behalten. Diese kennen sich vielleicht gar nicht oder nur oberflächlich mit dem deutschen Ausbildungssystem aus oder wundern sich über übersetzte deutsche Bewerbungsphrasen. Die folgenden Grundregeln und Tipps helfen, die englische Bewerbung selbstbewusster anzugehen.

1. Die Sache mit dem Foto

In den USA und Großbritannien ist es absoluter Standard, sich ohne Foto zu bewerben. Dies liegt daran, dass die Unternehmen dort strengere Anti-Diskriminierungsregeln haben als hierzulande und verhindert werden soll, dass Bewerber sich benachteiligt fühlen. In Deutschland wird jedoch noch oftmals ein Foto verwendet, um die Bewerbung persönlicher zu gestalten. Ein Foto auf einem englischen CV für den deutschen beziehungsweise europäischen Markt sollte deshalb kein Problem darstellen. Im Endeffekt ist es aber Geschmackssache. Wer lieber nach amerikanischen Regeln spielt, dem CV aber trotzdem einen persönlichen Touch verleihen möchte, kann auch sein Linkedin-Profil verlinken. Somit gibst du der Arbeitgeberin die Möglichkeit, wenn sie denn möchte, mehr über deine Person und deinen beruflichen Werdegang zu erfahren.

2. Geburtsdatum und Religion? Weg damit!

Auf persönliche Daten, wie du sie vielleicht aus einer deutschen Bewerbung kennt, kannst und solltest du bei einer englischen verzichten. Hierzu gehören Angaben zum Geburtsdatum, dem Geschlecht, der Staatsangehörigkeit oder gar Religion. Diese Angaben gelten mittlerweile auch bei deutschen Lebensläufen als veraltet. Lebenslauf und Anschreiben zu unterschreiben, ist ebenso eine deutsche Angewohnheit, die im Ausland unüblich ist.

3. Chronologisch rückwärts

Im englischsprachigen Ausland ist nur die Variante des chronologisch rückwärts verfassten CVs verbreitet. Dieser ist auch in Deutschland mittlerweile Standard. Allerdings verirrt sich immer noch der ein oder andere Spätzünder in den Bewerbungspool. Wer ganz am Anfang des CVs Angaben zu seiner Grundschule oder seinem ersten Job macht, kann sich selbst nicht gut verkaufen. Die aktuellste Position (bei Studenten ist dies natürlich das Studium) gehört ganz nach oben auf den CV. Erfolge und Tätigkeiten werden nach Bedeutung geordnet.

4. Mehrwert und Keywords nennen

Deutsche glauben, dass Amerikaner sich in ihren Bewerbungen selbst in den Himmel loben. Hierzulande gilt die Devise, dass Eigenlob stinkt. Anstatt sich selbst in den Vordergrund zu stellen, loben viele Bewerberinnen deshalb das Unternehmen. So versichert der oder die ein oder andere, dass es sich bei einer Position um die Traumstelle schlechthin handelt und er oder sie so unendlich dankbar sein wird, die Stelle zu bekommen. Viele Bewerberinnen sind sich auch nicht zu schade zu erwähnen, wie super diese Position für die eigene Karriere wäre. Vergessen wird hierbei, dass sie ihren eigenen Mehrwert für das Unternehmen betonen müssen. Hast du dies erst einmal verinnerlicht, kannst du ruhig das Stigma ablegen, dass es in englischen Bewerbungen nur um Angeberei gehe. Konzentrieren sollte man sich auf die bisherigen Erfolge und die richtigen, im Stellenprofil geforderten Keywörter. Nach diesen werden Bewerbungen nämlich zu allererst ausgewählt.

Nicht einfach „übersetzen“

Bei englischen Bewerbungen innerhalb Deutschlands solltest du nicht unbedingt davon ausgehen, dass sich Leserinnen mit dem deutschen System auskennen. Falsche Übersetzungen oder Gleichstellungen können an beiden Fronten zu Missverständnissen führen.

Das Abitur sollte man nicht einfach mit einem „High School“-Abschluss gleichsetzen. Die richtige Übersetzung ist „Higher Education Entrance Qualification“. Idealerweise wird das Wort „Abitur“ in Klammern gesetzt, um bei Deutschen Missverständnisse zu vermeiden.

sollte man nicht einfach mit einem „High School“-Abschluss gleichsetzen. Die richtige Übersetzung ist „Higher Education Entrance Qualification“. Idealerweise wird das Wort „Abitur“ in Klammern gesetzt, um bei Deutschen Missverständnisse zu vermeiden. Als „Secondary School“ werden das Gymnasium oder die Oberstufe bezeichnet.

bezeichnet. Vermeintliche Übersetzungen für Diplome wie „Diploma“ sagen im englischen Ausland nicht viel aus. Jedes Zertifikat kann dort ein „Diploma“ sein. Einige Bewerber verkaufen sich somit schnell unter ihrem Wert. Die richtige Übersetzung für das Diplom ist „University Degree“. Es ist ebenso zu empfehlen, den deutschen Titel in Klammern dahinter zu setzen.

wie „Diploma“ sagen im englischen Ausland nicht viel aus. Jedes Zertifikat kann dort ein „Diploma“ sein. Einige Bewerber verkaufen sich somit schnell unter ihrem Wert. Die richtige Übersetzung für das Diplom ist „University Degree“. Es ist ebenso zu empfehlen, den deutschen Titel in Klammern dahinter zu setzen. Noten solltest du ebenso nicht ohne Weiteres in ein anderes Schulsystem „übersetzen“ oder einschätzen. Wer eine gute Note im CV angeben möchte, kann die Notenskala in Klammern setzen. Beispiel: 1.3 (1–5, with 1 the highest).

Und so sieht eine englische Bewerbung – hier mit Foto der Bewerberin – beispielhaft aus:

