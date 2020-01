Arbeiten im Startup – damit verbinden viele Menschen wohl kostenlosen Kaffee und volle Obstkörbe bei niedrigem Gehalt und mindestens ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Was ist dran an diesem Bild? In anonymen Erfahrungsberichten lässt die Gründerszene-Redaktion Mitarbeiter junger Unternehmen sprechen. Aufgezeichnet werden sie von wechselnden Autoren. Der Startup-Alltag im Realitätscheck:

Ich habe bis heute bei drei Startups in verschiedenen Rollen gearbeitet. Zuerst war ich bei einem Cybersecurity-Startup. Der Job war anfangs auf sechs Monate befristet, danach wäre er verlängert worden. Soweit kam es aber nie. Denn die Stelle war so grottig bezahlt – ich bekam 1.600 Euro brutto pro Monat –, dass ich nach weniger als sechs Monaten gekündigt habe.

Ich kam zwar gerade aus der Uni, hatte also wenig Berufserfahrung, andererseits war es nicht so, als hätte ich zum ersten Mal gearbeitet. Der Chef, ein angestellter CEO, hat dagegen ungefähr das Zehnfache von mir verdient. Dabei war die Firma zu dem Zeitpunkt gerade einmal ein paar Monate alt und noch weit davon entfernt, Geld abzuwerfen. Es war einfach krass, wie unterschiedlich die Leute entlohnt wurden. Das hat meine Motivation, mich anzustrengen, ziemlich schnell verschwinden lassen.

Meine Arbeit dort war ziemlich sinnlos. Ich glaube, die Projekte, an denen ich gearbeitet habe, wurden nie realisiert. Trotzdem wurde mir damals Deadline-Stress ohne Ende gemacht. Meine Vorgesetzte benutzte eine uralte Version des Internet Explorers, hatte überall dasselbe Passwort und generell wenig Ahnung von Cybersecurity. Es war einfach wahnsinnig frustrierend, bei diesem Startup zu arbeiten. Deshalb die schnelle Kündigung.

Böse Blicke zur Mittagspause

Bei Startup Nummer zwei war es im Vergleich sehr anders. Ich konnte meine Arbeitszeit frei einteilen. Wir durften auch mal freitags frei machen und dafür sonntags arbeiten, wenn wir donnerstags feiern gehen wollten. Diese flexiblen Arbeitszeiten waren sehr angenehm. Alles war viel kleiner und familiärer.

Das hatte Vor-, definitiv aber auch Nachteile. Die Gründer und einige Mitarbeiter kannten sich schon seit der Uni. Untereinander sprachen sie in einer Sprache, die ich nicht beherrsche. Es fiel mir dementsprechend schwer, mich zu integrieren und in bestehende Beziehungen reinzugrätschen.

Bei Startup Nummer zwei war die Bezahlung wesentlich besser, ich bekam ein Jahresbruttogehalt in Höhe von 40.000 Euro, dazu noch eine Fitness-Mitgliedschaft und zweimal pro Woche Mittagessen vom Lieferdienst auf Firmenkosten. Einerseits war das nett, andererseits verleitete es dazu, die Mittagspause nur im Büro zu verbringen. Wenn ich doch mal vor die Tür gegangen bin in meiner Pause, was ja mein gutes Recht ist, bekam ich teilweise böse Blicke ab von Leuten, die ihr Essen an ihren Schreibtischen runtergewürgt haben. Die unausgesprochene Frage war: Bist du etwa nicht beschäftigt genug, dass du es dir leisten kannst, außerhalb essen zu gehen?

Ich habe mich mit einer Person aus dem Gründungsteam, einem sehr dominanten Menschen, nicht verstanden. Er hatte seine Lieblinge im Team. Wer in seinem „Inner Circle“ war, den lud er am Wochenende zu sich nach Hause ein. So entstand eine Zweiklassengesellschaft. Ich wusste, dass ich nie aufsteigen würde, ohne mich ihm bedingungslos anzuschließen.

Fünf Sorten Bier im Kühlschrank

Also habe ich auch dort relativ schnell wieder gekündigt, nach einem Jahr. Auf einer Konferenz habe ich dann einen anderen Startup-Gründer kennengelernt, der Mitarbeiter suchte. Er bot gutes Geld, ich sagte zu. Diesen Job mache ich jetzt seit einigen Monaten auf freier Basis. Wenn gerade keine Veranstaltungen anstehen, an denen ich physisch vor Ort sein muss, kann ich örtlich vollkommen ungebunden arbeiten. Ich kann mal eben in Barcelona am Laptop sitzen, wenn das Wetter in Berlin mies ist. Hier würde ich bei einer 40-Stundenwoche 50.000 Euro brutto pro Jahr verdienen. Allerdings frei, um Dinge wie meine Rentenversicherung muss ich mich selber kümmern.

Nach meinen Erfahrungen würde ich sagen, dass der typische Berliner Startup-Mitarbeiter mehr feiern geht als gesund ist. Er ist Single und nimmt zu viele Drogen. Bei meinem ersten Startup hatten wir zu jeder Zeit fünf verschiedene Biersorten im Kühlschrank stehen. Jede Woche hat ein anderes Startup irgendetwas gefeiert.

Diese Sauf- und Feierkultur habe ich auch bei meinem zweiten Startup-Arbeitgeber erlebt. Da trommelte der Chef seinen „Inner Circle“ einmal zusammen, um mit ihnen ans Mittelmeer zu fahren und das ganze Wochenende durchzufeiern. Auch wenn es klischeemäßig klingt: Work hard play hard beschreibt die Szene ganz gut. Was ich dagegen schön finde: mit Leuten aus aller Welt zusammenzuarbeiten. Das war und ist für mich eine Bereicherung.

Abschied nach sechs Monaten? Kein Problem!

Ich bin mir unsicher, ob ich auf Dauer Angestellte in der Startup-Welt bleiben will. Es ist zwar ganz lustig, fühlt sich aber so unbeständig an. Bei keiner dieser Firmen weißt du, ob es sie nächstes Jahr noch gibt oder ihnen bis dahin vielleicht das Geld ausgegangen ist. Ich könnte mir vorstellen, auf VC-Seite zu arbeiten, weil du diesen hysterischen Startup-Alltag dann nur aus der Ferne miterlebst. Ich würde sowieso sagen, wenn etwas den gesamten Startup-Alltag beschreibt, dann sind es Stress, Hysterie und „ASAP“. Alles muss immer superschnell gehen.

Was ich außerdem festgestellt habe: In der Startup-Welt ist es überhaupt kein Problem, zu sagen, ich gehe nach sechs Monaten. Meine Mutter war Personalchefin, wenn ich ihr von meinem jeweils neuesten Wechsel erzählt habe, meinte sie immer: Oh Gott, Kind, wie wird das nur auf deinem Lebenslauf aussehen! Jetzt weiß ich aber, dass es in Startups völlig normal ist, dass Leute kommen und gehen. Es gibt bei diesen jungen Firmen am Anfang einfach viele Unbekannte, viel Unsicherheit. Deshalb finde ich es okay, wenn sich Leute nach drei Monaten schon wieder verabschieden. Diesen Freiraum zum Experimentieren mag ich. Klar, das ist nichts für jeden. Man muss dafür gemacht sein, nicht zu wissen, was in einer Woche passiert. Man muss ein Typ für Überraschungen sein.

Aufgezeichnet von Elisabeth Neuhaus

Bild: Getty Images / Uwe Krejci