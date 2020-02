„Ich zahle mir 132.000 Euro Gehalt und finde das in Ordnung“, sagt der Gründer eines Startups, der anonym bleiben möchte. Ein schlechtes Gewissen hat er deswegen nicht, im Gegenteil: Sein Unternehmen sei inzwischen profitabel, seine Mitarbeiter bezahle er fair. Trotzdem wird der Beitrag von heute morgen hitzig diskutiert: Wie viel Gehalt ist als Gründer wirklich angemessen? Stephan Hoyer, LL.M., Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Wirtschaftskanzlei CMS in Deutschland, erklärt in seinem Fachbeitrag, worauf zu achten ist.

Grundsätzlich kann ein Gründer selbst festlegen, welches Gehalt er für seine Leistung als angemessen betrachtet. Die Höhe des Gehalts ist im Wesentlichen eine wirtschaftliche Frage. Die unternehmerische Freiheit findet jedoch je nach Unternehmensform Grenzen im Steuerrecht. Für Startups, die als Kapitalgesellschaft, zum Beispiel als UG oder GmbH, organisiert sind, ist das angemessene Gehalt des Geschäftsführers auch eine wichtige steuerrechtliche Frage.

Die steuerliche Problematik des angemessenen Gehalts eines Geschäftsführers spielt keine Rolle, wenn der Gründer als Einzelunternehmer tätig ist oder sich mit anderen Unternehmern zu einer Personengesellschaft, zum Beispiel OHG oder KG, zusammengeschlossen hat. Denn in diesen Fällen unterliegen die Unternehmer mit ihren Einkünften der Einkommen- und Gewerbesteuer. Ebenso ist dieses Thema nicht relevant bei den Mitarbeiterbeteiligungen für Mitarbeiter, die bislang keine Gesellschafter sind.

Angemessenheit des Gehalts als steuerrechtliches Risiko

Wenn der Gründer sein Startup in der Form einer Kapitalgesellschaft betreibt, sollte er unbedingt die steuerrechtlichen Aspekte der Gehaltsfrage berücksichtigen. Das Finanzamt vermutet hier, dass unangemessen hohe Gehaltszahlungen an den Gesellschafter, der als sogenannter Gesellschafter-Geschäftsführer die Geschäftsführung für die Kapitalgesellschaft übernommen hat, zu Gewinnverlagerungen von der Kapitalgesellschaft zum Gesellschafter führen.

Durch die überhöhten Zahlungen erhöht sich nämlich der Aufwand der Kapitalgesellschaft, der zu einem geringeren Gewinn und damit nicht nur zu einer niedrigeren Körperschaft- sondern – und vor allem – zu einer niedrigeren Gewerbesteuer der Gesellschaft führt.

Diese Gewinnverlagerung wird bei der Besteuerung wieder rückgängig gemacht, indem der unangemessene Anteil an dem Gehalt als eine sogenannte verdeckte Gewinnausschüttung behandelt wird. Dadurch wird beim Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe des als unangemessen erachteten Gehalts eine Dividendenzahlung fingiert und bei der Kapitalgesellschaft in gleicher Höhe der Gewinn erhöht.

Da eine verdeckte Gewinnausschüttung in der Regel erst infolge einer Betriebsprüfung aufgedeckt wird, kommt es zu einer nachträglichen Steuerzahlung, auf die zusätzlich Zinsen in Höhe von sechs Prozent jährlich anfallen.

Um dieses Risiko zu vermeiden, müssen schon bei der Vereinbarung des Gehalts unbedingt die Grundsätze, die die Rechtsprechung und die Finanzverwaltung zur verdeckten Gewinnausschüttung entwickelt haben, beachtet werden.

Schriftlicher Anstellungsvertrag als Voraussetzung

Die Frage der Angemessenheit des Gehalts darf nicht allein auf die Höhe des Gehalts beschränkt werden. Denn eine angemessene Vergütung setzt aus der Sicht des Finanzamts voraus, dass sie formell ordnungsgemäß vereinbart wurde und sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach gerechtfertigt ist.

Die Anerkennung von Gehaltszahlungen an den Gesellschafter-Geschäftsführer als Betriebsausgaben erfordert ein Anstellungsverhältnis. Zivilrechtlich ist Schriftform für die Wirksamkeit eines Anstellungsvertrags nicht erforderlich. Steuerrechtlich ist jedoch schon aus Nachweisgründen unbedingt zu empfehlen, einen gesonderten schriftlichen Vertrag abzuschließen.

Für Gesellschafter, die über die Mehrheit der Stimmrechte verfügen und daher als beherrschende Gesellschafter bezeichnet werden, ist die Schriftform für die steuerliche Anerkennung sogar zwingend. Bei beherrschenden Gesellschaftern müssen insbesondere die Vergütungsvereinbarungen vor Beginn des Wirtschaftsjahres, für das die Leistung erbracht wird, klar und eindeutig vereinbart sein.

Das heißt, dass ein Gehalt nicht erst nachträglich für einen bereits abgelaufenen Zeitraum vereinbart werden darf. Besonders wichtig ist daneben, dass die Vereinbarungen mit dem beherrschenden Gesellschafter auch tatsächlich durchgeführt werden müssen.

