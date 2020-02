Die Startup-Szene kann für Außenstehende wie eine Blase wirken. Wie kann man dort mitmischen? Dem wollen wir in unserem Themenschwerpunkt „Berufseinstieg” nachgehen. In dieser Woche erfahrt ihr bei uns, wie die Bewerbung im Startup gelingt, ob ihr fürs Gründen ein Studium braucht, wie schädlich Jobhopping für die Karriere ist und ob sich eine Ausbildung bei einer Jungfirma lohnt. Anzeige

Wie hilfreich ist die 1,7 in der Statistik-Vorlesung oder die ausführliche Hausarbeit zur Spieltheorie, wenn man als Chef seiner eigenen Firma Personal einstellen oder vor Investoren pitchen muss? Vermutlich wenig. „Gründer müssen keine WHU-Absolventen sein, um zu zeigen, dass sie gute Unternehmer sind“, sagt Jörg Binnenbrücker, Partner beim Berliner Frühphaseninvestor Capnamic, zu Gründerszene. In der deutschen Startup-Szene finden sich einige Persönlichkeiten, die auch ohne Bachelorabschluss Millionenumsätze einfahren.

Ein bekanntes Beispiel ist Tarek Müller, Mitgründer und CMO des Modehändlers About You. In der zwölften Klasse hat der Hamburger die Schule abgebrochen, um sich auf seinen Shisha-Shop zu konzentrieren. Ein Jahr später holte Müller sein Fachabitur nach, eine Ausbildung oder ein Studium hat er nicht angefangen. Seiner Unternehmerkarriere hat das keinen Abbruch getan. Heute beschäftigt der About-You-Gründer mehr als 700 Mitarbeiter, seine Firma ist seit 2018 Unicorn.

Dass man ohne Studium erfolgreich sein kann, zeigt sich auch bei André Kussmann, Mitgründer und CTO des Automarktplatzes Frontier Car Group. Sein Startup erhielt Ende 2019 360 Millionen Euro von der Naspers-Tochter OLX Group. Der Investor soll Frontier Car Group in der Runde mit 650 Millionen Euro bewertet haben. Kussmann hat vor rund 20 Jahren eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation gemacht, ist dann als Quereinsteiger in die IT-Branche gewechselt. „Ein IT-Studium hätte mir nicht sehr geholfen “, schreibt der Berliner auf Nachfrage von Gründerszene. „Meine kaufmännische Ausbildung hat hingegen viel gebracht, denn ein großer Teil der Gründung beinhaltet eben auch viele bürokratische Prozesse.“

„Ein Studium ist keine zwingende Voraussetzung“

Capnamic-Chef Binnenbrücker und Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds, achten bei Gründerteams vor allem auf die Persönlichkeiten und die Dynamik, sagen sie im Gespräch mit Gründerszene. „Ein Studium ist keine zwingende Voraussetzung“, so der HTGF-Chef. Von manchen Personen erwarte von Frankenberg allerdings doch einen Hochschulabschluss – beispielsweise vom CTO eines Biotech-Unternehmens.

Der Berliner Seed-Investor Cherry Ventures bezieht die Ausbildung der Gründer in seine Beurteilung mit ein – vor allem bei jungen Startups und Chefs ohne Berufserfahrung, so Katharina Wilhelm zu Gründerszene. Mit Disziplin und einer starken Geschichte könne ein fehlender Hochschulabschluss aber ausgeglichen werden.

Für einen Millionen-Exit reicht Abitur

Ratepay-Gründerin Miriam Wohlfahrt hat einige Semester VWL und Politik studiert, das Studium aber nie abgeschlossen. Stattdessen baute sie 2009 ihr Fintech auf, verkaufte es ein Jahr später an Otto und ist noch immer Geschäftsführerin. Andy Bruckschlögl, Kopf hinter der millionenfinanzierten Softwarefirma Ryte und Mitveranstalter der Tech-Konferenz Bits & Pretzels, hat lediglich ein Trainee im Marketing gemacht. Und die Liste geht weiter.

Frauenquote: Nur vier Prozent Gründerinnen – woran das liegt und was sich ändern muss Fast alle Startups in Deutschland werden von Männern gegründet. Zwar wächst die Zahl der Gründerinnen, doch das nur langsam. Wir haben vier Frauen gefragt, wieso.

Relayr-CEO Josef Brunner hat ebenfalls weder eine Ausbildung noch ein Studium hinter sich. Heute sagt er rückblickend, dass ihm dadurch „eine gesellschaftliche Ausbildung gefehlt“ habe, also die Arbeit mit anderen Menschen und Strukturen. Von Investoren habe er sich aufgrund seiner Laufbahn jedoch nie benachteiligt gefühlt. Brunner verkaufte sein zweites Startup Joulex 2013 für mehr als 80 Millionen Euro an Cisco. Relayr ging 2018 für 260 Millionen Euro an den Rückversicherer Munich Re.

Selbst das BWL-Studium war unnötig

Am Beispiel dieser Gründer wird deutlich, dass Bachelor oder Diplom nicht nötig sind, um ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Doch laut des aktuellen Deutschen Startup Monitors wurden über 80 Prozent der jungen Firmen von Akademikern gegründet. Ann-Sophie Claus vom Bio-Tampon-Startup The Female Company etwa hat einen Master in Kommunikationswissenschaft. „Das Studium hat mir die zeitlichen und finanziellen Freiheiten gegeben, um nebenbei an Gründungsideen zu arbeiten“, schreibt sie. Ihre akademische Ausbildung habe aber nicht wesentlich zur Firmengründung beigetragen.

Das sagt auch Philipp Mackeprang, Mitgründer der Studenten-Plattform Studydrive, die 2018 von Stepstone übernommen wurde. Mackeprang hat einen abgeschlossenen Bachelor in International Business Economics. Das Studium habe ihm geholfen, gewisse Soft Skills zu lernen, allen voran sich selbst zu organisieren. „Inhaltlich habe ich dann für das Gründen kaum etwas gebraucht, was mir eine kurze Recherche nicht auch hätte beantworten können“, so der Studydrive-Chef.



Bild: About You, Ratepay