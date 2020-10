Die Corona-Pandemie hat die Ära des Homeoffice eingeleitet. Während für manche Arbeitgeber im vergangenen Jahr Heimarbeit noch ein Tabuthema war, arbeiteten laut einer Erhebung des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) rund ein Drittel aller Beschäftigten vom heimischen Schreibtisch aus.

Theoretisch haben auch schon vor der Corona-Krise viele Arbeitgeber die Idee vom Homeoffice unterstützt. Eine entspanntere Work-Life-Balance, kein nerviger Arbeitsweg, bessere Vereinbarkeit von Familie und Karriere: Die Liste der Vorteile von flexiblen Arbeitsmodellen ist lang.

Der Nachteil: Im Homeoffice ist man weniger präsent. Um Karriere zu machen, braucht man ein gutes Netzwerk sowie das Vertrauen des Vorgesetzten — und das gelingt meist über den persönlichen Kontakt. Wer viel von zu Hause aus arbeitet, kommuniziert dagegen eher virtuell. Ist die Arbeit im Homeoffice also schlecht für die Karriere?

Der amerikanische Forscher Nicholas Bloom von der Stanford-Universität führte zu diesem Thema im Jahr 2014 eine umfassende Studie durch. Neun Monate begleitete er Mitarbeiter eines chinesischen Call-Centers. Der eine Teil arbeitete im Homeoffice — der Rest im Büro. Das Ergebnis: Obwohl die Mitarbeiter zu Hause mehr leisteten und weniger krank waren, wurden sie seltener befördert.

Wer Karriere machen will, sollte präsent sein

„Die Studie gibt Hinweise darauf, dass das Homeoffice die Karriere etwas einschränkt“, sagt Susanne Steffes, Juniorprofessorin an der Universität zu Köln und stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Marktdesign am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Untersuchungen von Wissenschaftlern der University of California Santa Barbara unterstreichen diese These. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Mitarbeiter, die physisch anwesend sind, oftmals als engagierter, produktiver und härter arbeitend wahrgenommen werden als ihre Kollegen, die nicht im Büro arbeiten. „Wer Karriere machen will, sollte präsent sein und Arbeitsengagement zeigen“, sagt Steffes. Gutes Netzwerken kann eine wichtige Rolle spielen. Die Frage sei allerdings, ob das nicht auch im Homeoffice geht.

Katharina Wolff ist Inhaberin der Personalstrategieberatungen für die digitale Wirtschaft D-Level in Hamburg. „Bei kreativen Arbeiten oder bei Tätigkeiten mit vielen kleinen Abstimmungsschleifen kann das Homeoffice definitiv hinderlich sein“, sagt sie. So könnten beispielsweise falsche Interpretationen von Kritik zu Missverständnissen führen. Denn wenn die Kommunikation virtuell stattfindet, gehen Zwischentöne, Mimik und Atmosphäre verloren. „All das kann der Screen nicht transportieren.“

Auf das Setting kommt es an

Zu berücksichtigen ist, in welchem Kontext jemand von zu Hause aus arbeitet. „Wenn die ganze Firma im Homeoffice sitzt, gibt es keine Nachteile“, sagt Wolff. Dann seien die Führungskräfte überzeugt, dass man dort genauso gut arbeitet wie im Büro. Wenn man jedoch als Einziger die Homeoffice Regelung maximal ausreizt und die Chefetage das nicht gerne sieht, könnte Wolff ein Nachteil entstehen. „Allerdings nicht unbedingt, weil das Arbeitsresultat ein schlechteres ist, sondern weil das Mindset nicht passt.“

Juniorprofessorin Steffes sieht im Setting ebenfalls einen wichtigen Faktor. Die chinesischen Call-Center-Agents, die Nicholas Bloom für seine Studie begleitet hat, blieben zum Beispiel an vier Tagen im Homeoffice. „Im Moment wäre das wegen der Corona-Pandemie nichts Besonderes“, sagt Steffes. Vor sechs Jahren sei das dagegen ziemlich viel gewesen.

Wenn einer immer zu Hause bleibt und die anderen vor Ort sind, könne das einschränkend sein. „Das kommt aber immer auf den Einzelfall an“, sagt die Juniorprofessorin. So gebe es auch Untersuchungen, die genau das Gegenteil zeigen. Zum Beispiel bei Müttern, die durch die Möglichkeit des Homeoffice mehr Arbeitsleitung anbieten können. „Das sendet dann wiederum ein anderes Signal“, sagt Steffes. Deshalb lasse sich schwer eine pauschale Aussage treffen.

Das ZEW führe regelmäßig Umfragen zur Arbeit im Homeoffice durch. Weniger als zehn Prozent der Befragten würden angeben, dass es sich auf ihre Karriere auswirkt, wenn sie im Büro nicht immer präsent sind. „Dabei handelt es sich allerdings um eine subjektive Wahrnehmung“, sagt die Juniorprofessorin.

Unternehmen werden in der Corona-Krise flexibler

Die Corona-Pandemie verändert die Lage noch einmal. Plötzlich wird nicht nur zeitlich viel im Homeoffice gearbeitet, sondern auch im ganzen Team. Die ganze Organisation wurde innerhalb viele Unternehmen komplett neu strukturiert. Persönliche Gespräche beim Mittagessen oder in der Kaffeeküche fallen nun für alle weg. „Wir müssen lernen, wie wir aus dem Homeoffice die richtigen Signale senden“, sagt Steffes.

Und wie geht das? Laut Personalberaterin Wolff genauso wie im Büro: Durch gute Leistungen, starke Ideen und eine proaktive Art. „Am allerwichtigsten ist eine gute Kommunikation„, sagt sie. Sprecht also an, wenn euch etwas stört. Entwickelt auch virtuell Empathie für euren Gegenüber. „Ein Gefühl dafür, wie es dem anderen geht und die Fähigkeit, sich in ihn hineinzuversetzen“, sagt Wolff. „Auch aus der Distanz heraus.“

Klassische Veranstaltungen zum Netzwerken wie Messen sind gerade tabu. Darauf reagiert die Arbeitswelt. Es gibt digitale Meetings, Panels, Konferenzen. „Was uns Corona gezeigt hat: physische Anwesenheit ist in vielen Fällen weniger wichtig, als wir lang angenommen haben“, sagt Wolff.

Wie sich die Corona-Krise auf unsere Weise zu arbeiten auswirkt, wird in der Zukunft mit Sicherheit noch Gegenstand mehrerer Studien sein. Was genau und in welchem Maß sich verändert, lasse sich laut Steffes derzeit noch nicht valide abschätzen. „Das werden wir in ein bis zwei Jahren sehen.“

