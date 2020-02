Das eigene Pferd als Karrierekiller. Beinahe hätte Insa Klasing diesen Titel auf Ihr Buch schreiben können. Die ehemalige Managerin der US-Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) hatte Glück im Unglück: Als Klasing 2016 bei einem Reitausflug stürzte, kam sie mit zwei gebrochenen Armen davon.

Ihre Führungsposition ließ die heute 40-Jährige im Krankenhausbett trotzdem nicht los. „Das Erste, was ich die behandelnde Chirurgin am Morgen nach der OP fragte, war: Wann bin ich wieder im Büro?“, erzählt Klasing im Gespräch mit Gründerszene. Ihre größte Sorge damals: Das Geschäft bei KFC könnte durch ihre Abwesenheit ins Chaos stürzen, vereinbarte Ziele nicht mehr erreicht werden. Zu Klasings Überraschung geschah jedoch das genaue Gegenteil: Das Team sei zur Höchstform aufgelaufen, sagt sie. Mitarbeiter hätten bereitwillig Verantwortung übernommen, Aufgaben delegiert und sogar neue Projekte auf den Weg gebracht.

Nach ihrer Rückkehr leitete Insa Klasing daraus ein neues Führungsmodell ab, das sie in einem Buch festgehalten hat. Der provokante Titel: „Der 2-Stunden-Chef“. Was hinter dem Modell steckt und wie Klasing es heute in ihrem eigenem Startup lebt, hat sie uns im Interview erzählt.

Frau Klasing, es ist 11:05 Uhr. Wenn Sie Ihre Rolle als „2-Stunden-Chef“ ernst nehmen, müssten Sie seit einer Stunde Feierabend haben.

Das habe ich natürlich nicht (lacht). Ich bin ja keine Frühstücksdirektorin, die um neun ins Büro kommt und um elf auf den Golfplatz verschwindet. Darum geht es in meinem Buch auch nicht, ganz im Gegenteil: Es ist ein Plädoyer für Führung. Nur sollte diese in Zukunft aus meiner Sicht eben sehr reduziert sein.

Auf zwei Stunden am Tag?

Maximal, ja. Denn wer sich als Chef zu viel ins Tagesgeschäft einmischt, bremst die Eigenverantwortung der Mitarbeiter, senkt ihre Motivation und Kreativität. Das kann sich im Zeitalter der Digitalisierung niemand mehr leisten. Chefs müssen situativ führen und zwischen verschiedenen Rollen changieren.

Aber zwei Stunden dauert ja schon so manches Strategie-Meeting am Vormittag. Wie kann man da als Chef ernsthaft führen?

Da hilft der 2-Stunden-Chef-Kompass, den ich im Buch beschreibe. Er beinhaltet vier Rollen, die für Chefs in diesen zwei Stunden konkret vorgesehen sind. Die Teilnahme am Strategiemeeting gehört übrigens nicht dazu.

Welche Rollen sind es dann?

Erstens: der Visionär. Er erklärt dem Team, warum es für das Unternehmen arbeitet und legt konkrete Ziele fest. Zweitens: der Coach, der zuhört, Stärken stärkt, Feedback gibt. Rolle drei ist die des Ermutigers, der Optimismus verbreitet und Projekterfolge feiert. Und die vierte Rolle ist die letzte Instanz, die Konflikte offenlegt und klare Entscheidungen trifft, wenn es nötig ist.

Ganz schön viele Aufgaben für zwei Stunden.

Natürlich sollen Chefs am Tag nicht alle Rollen gleichzeitig einnehmen, das ist utopisch. Es geht darum, sich situativ für das eine oder andere zu entscheiden, je nachdem, was mein Unternehmen gerade braucht oder wie viel Zeit ich habe.

Wie haben Sie das denn zum Beispiel heute umgesetzt?

Ich habe heute Morgen zuerst mit einem Dax-Konzern zu einem Projekt telefoniert und die weiteren Schritte an mein Team delegiert. Mein operativer Beitrag war damit geleistet, der Rest läuft von alleine. Nach dem Interview steht ein Feedbackgespräch mit einer Mitarbeiterin an. Und heute Nachmittag bin ich in einem Workshop. In der Zwischenzeit sitze ich ganz normal am Schreibtisch oder nehme an Meetings teil, nur dominiere ich sie nicht mehr wie früher.

Sie waren jahrelang Managerin bei Kentucky Fried Chicken. Waren sie dort so ein Kontrollfreak, dass unbedingt alles anders werden musste?

So schlimm war es nicht. Aber als Geschäftsführerin war ich mit dem Ziel angetreten, die Zahl der Filialen zu verdoppeln. Dabei lief anfangs alles über meinen Schreibtisch, selbst Einstellungen in den Restaurants. Mir wurde schnell klar, dass ich so auf lange Sicht zum Flaschenhals beim Wachstum werden würde…

…und dann kam der Reitunfall.

Genau. Mein Pferd ist mir bei stürmischem Wetter auf offenem Feld davongaloppiert. Beim Versuch, es unter Kontrolle zu bringen, hat es mich bei ungefähr 60 Stundenkilometern aus dem Sattel geworfen. In dem Moment war ich nur noch darauf bedacht, einen halbwegs „guten“ Sturz hinzulegen. Ich bin dann erst im Krankenhaus wieder aufgewacht – mit zwei gebrochenen Armen.

Was haben Sie gedacht, als Sie im Krankenhaus aufgewacht sind?

Das Erste, was ich die behandelnde Chirurgin am Morgen nach der OP fragte, war: Wann bin ich wieder im Büro? Im Rückblick klingt das natürlich verrückt, aber ich hatte zuerst nur meine Mitarbeiter im Kopf, die Vertretungsregelung die es mit meinem Chef in England zu klären galt, meinen vollen Terminkalender. Die Ärztin lächelte nur: Das werde dauern. Meinen Mitarbeitern schrieb ich daraufhin, ich sei in drei Wochen wieder da. Am Ende fehlte ich sechs Wochen.

Wie viele Dinge sind in dieser Zeit liegen geblieben?

Erstaunlich wenige. Mein Stellvertreter ist für mich zu Konferenzen mit den Länderchefs ins Ausland geflogen und hat dafür wiederum seine Aufgaben nach unten weitergereicht. Das hat intern eine Kettenreaktion ausgelöst: Jeder Mitarbeiter hat plötzlich eigenständig mehr Verantwortung für seinen Bereich übernommen, sogar eine später sehr erfolgreiche Produktidee wurde in der Zeit realisiert: Ein Burger ohne Brot. Unter meiner Regie hätte es das nicht gegeben.

Fühlten Sie sich als Chefin da nicht ausgebootet?

Bild: Peter Rigaud