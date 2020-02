Die Nachricht erhielt Jenni Schwanenberg im Frühsommer 2016, kurz nach ihrem Profil-Update bei Xing: „Versaust du dir damit nicht den Lebenslauf?“, schrieb ein Ex-Kollege aus der Startup-Szene. Schwanenberg hatte ihr Profil um eine neue Stelle ergänzt, sie war jetzt „Senior Venture Architect“ bei einem Inkubator in München. Ihr dritter Job – in nur einem Jahr.

Zuerst betreute die studierte Journalistin das Gründerprogramm einer Presseagentur, acht Monate später heuerte sie als PR-Chefin bei einem App-Startup an. Doch auch dort reichte sie nach nur fünf Monaten die Kündigung ein: „Es hat nicht gepasst, die Stelle kam für die damalige Entwicklungsphase der Firma zu früh“, resümiert Schwanenberg im Gespräch mit Gründerszene. Gegenüber ihrem Ex-Kollegen drückt sie es anders aus, im typischen Startup-Sprech: „Ich bin eben schnell im Pivotieren“, antwortet sie ihm auf Xing.

Jobhopper sind nicht gern gesehen

Menschen wie Jenni Schwanenberg betreiben auf dem Arbeitsmarkt das, was Experten Jobhopping nennen. Ein Jahr hier, ein paar Monate dort und ein knappes Dreivierteljahr wieder woanders. Die heute 34-Jährige ist kein Einzelfall: Nur 28 Prozent von 10.000 Befragten unter 35 Jahren gaben in einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte an, länger als fünf Jahre bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber bleiben zu wollen. Fast die Hälfte von ihnen (43 Prozent) will den Job dagegen schon innerhalb der nächsten zwei Jahre wechseln.

Hinzu kommt: Für viele junge Menschen sind besonders Startups zunehmend als Arbeitgeber attraktiv. Locken sie doch mit flexiblen Arbeitszeiten, steilen Lernkurven und guten Aufstiegschancen. Andererseits sind häufige Jobwechsel hier quasi vorprogrammiert. Sei es, weil das Startup plötzlich in finanzielle Schieflage gerät, es Massenentlassungen gibt oder die Stelle doch nicht so gut passt wie gedacht.

Planlos wirkende Lebensläufe sind die Folge. „Leider wird das von vielen Arbeitgebern außerhalb der Startup-Welt noch immer skeptisch beäugt“, sagt Schwanenberg. Erst vor zwei Wochen sei sie von einer Personalerin im Auftrag eines mittelständischen Unternehmens mit Blick auf ihren Lebenslauf gefragt worden: „Wie kann ich dem Klienten klarmachen, dass Sie eine wertvolle Arbeitskraft sind und nicht sofort wieder gehen?“

Die Sorge ist keineswegs unbegründet. Erst vor gut einem Jahr hat die Stellenbörse Indeed mehr als 2.200 Arbeitgeber zum Thema Jobhopping befragt. Das Ergebnis: 72 Prozent der deutschen Unternehmen haben demnach schon auf Einladungen zu Vorstellungsgesprächen verzichtet, wenn der Bewerber in der Vergangenheit viele kurze Anstellungen hatte. 29 Prozent sortierten Jobhopper sogar generell aus. Berufseinsteiger in der Startup-Szene dürfen sich daher zurecht fragen: Schadet ein chaotischer Lebenslauf meiner Karriere?

So überzeugen Vielwechsler trotzdem

Eine pauschale Antwort gibt es darauf nicht. Die Frage sei vergleichbar mit der, „ob man am Anfang seines Erwachsenenlebens viele wechselnde oder nur eine Beziehung haben sollte“, sagt die Karriereberaterin Jessica Wahl zu Gründerszene. Beides habe Vorteile: Das eine verspreche Sicherheit und Verlässlichkeit, das andere viele unterschiedliche Erfahrungen, die helfen, sich weiterzuentwickeln.

Den Berufseinstieg im Startup hält die Beraterin zunächst für sehr positiv: „Man lernt ein Unternehmen in einer sehr kritischen Phase kennen, durchläuft viele Instanzen und kann es schnell vom Einzelkämpfer zum Head of… schaffen“, erklärt Wahl. Durch häufige Jobwechsel könne außerdem Fachwissen erlangt werden, das später auch bei etablierten Unternehmen gefragt sei. „Wichtig ist, in Bewerbungsgesprächen klar zu argumentieren, was genau gelernt wurde und welche Strategie hinter den Wechseln gestanden hat.“

Dieser Meinung ist auch Marie Kanellopulos von der Organisationsberatung Done Berlin. Sie rät Jobhoppern, jedes gekündigte Arbeitsverhältnis als „in sich abgeschlossenes Projekt“ zu betrachten „In einer Stelle im Vertrieb könnte das zum Beispiel eine Expansion in einen neuen Markt sein“, sagt Kanellopulos. „Der Jobhopper übernimmt die Marktanalyse, Rechtsangelegenheiten und verantwortet generell den Markteintritt eines Unternehmens. Sobald dieser vollzogen ist, ist der Job oder das Projekt abgeschlossen.“ In späteren Bewerbungsgesprächen, so Kanellopulos, könne man dies mit entsprechenden Referenzen untermauern.

Anruf beim Ex-Chef

Darauf greift auch Jenni Schwanenberg zurück, wenn sie von Personalern auf ihren Lebenslauf angesprochen wird. Für sie hält die Vielwechslerin stets die Handynummern ihrer ehemaligen Vorgesetzten bereit. „Dann können sie dort anrufen und sich im Zweifel selbst von meinen Leistungen überzeugen“, sagt Schwanenberg. „Verbrannte Erde habe ich nirgendwo hinterlassen.“

Seit ihrem letzten Jobwechsel im Frühsommer 2016 waren Anrufe dieser Art aber ohnehin nicht mehr nötig. Zwar hat Schwanenberg auch dieses Unternehmen nach knapp drei Jahren wieder verlassen. Danach machte sie sich allerdings selbstständig. Ihre derzeitige Stellenbezeichnung bei Xing: „Innovation & Product Consultant“.



