Arbeiten im Startup – damit verbinden viele Menschen wohl kostenlosen Kaffee und volle Obstkörbe bei niedrigem Gehalt und mindestens ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Was ist dran an diesem Bild? In anonymen Erfahrungsberichten lässt die Gründerszene-Redaktion Mitarbeiter und Gründer junger Unternehmen sprechen. Aufgezeichnet werden sie von wechselnden Autoren. Der Startup-Alltag im Realitätscheck:

Ich bin Gründer eines Startups, 36 Jahre alt und zahle mir 11.000 Euro Bruttogehalt im Monat. Im Jahr sind das 132.000 Euro. Das ist sehr viel, finde ich. Mein Unternehmen ist erfolgreich, wir waren wenige Monate nach der Gründung profitabel und wachsen seitdem schnell – und das, obwohl ich mir ein hohes Gehalt auszahle.

Anzeige

Natürlich habe ich in der Entwicklungsphase, also in den ersten sechs Monaten nach Gründung, gar nichts verdient. Mein Startup beschäftigt mittlerweile fünf Mitarbeiter, ist aber komplett gebootstrapped. Ich habe es ausschließlich mit eigenem Geld gestartet und finanziert. Es war eine bewusste Entscheidung von mir, keine Risikokapitalgeber investieren zu lassen und ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich keine Investoren habe. Ich wollte keine Anteile abgeben und die Kontrolle über mein Unternehmen verlieren.

„Erst als wir profitabel waren, habe ich mir ein Gehalt gezahlt“

Stattdessen habe ich wirklich jeden Cent, den ich in meinem Leben angespart habe, in mein Startup gesteckt. Ich muss mir heute also ein Gehalt auszahlen, denn ich kann nicht ewig vom Einkommen meiner Frau leben. Sie hat in ihrem Job immer gut verdient. Nur so konnte ich mir den Luxus leisten, mehrere Monate gar nichts einzunehmen und gleichzeitig alle Ersparnisse in mein Unternehmen zu stecken. Erst als mein Startup profitabel war, habe ich mir ein Gehalt gezahlt.

Nach den ersten sechs Monaten lag mein Gehalt bei 5.000 Euro im Monat. Dann sind wir so schnell gewachsen, dass ich auf 11.000 Euro erhöhen konnte. Ein wichtiger Grund war damals, dass meine Frau zum zweiten Mal in Mutterschutz und Elternzeit gegangen ist und ihr hohes Gehalt wegfiel. Wir wollten aber unseren bisherigen Lebensstil beibehalten, der zugegebenermaßen mittlerweile sehr teuer ist.

„Alle Angestellten bekommen einen Bonus“

Meine Mitarbeiter verdienen natürlich nicht so viel wie ich, sind aber auch nicht annähernd so erfahren. Ich bezahle sie sehr gut, sie verdienen mehr als in der Startup-Branche üblich ist. Das Gehalt liegt zwischen 3.000 und 5.000 Euro monatlich. Außerdem bekommen alle Angestellten einen Bonus: Wenn wir als Firma unser Jahresziel erreichen, kassieren sie zusätzlich 20 Prozent ihres Gehalts. Im vergangenen Jahr haben wir das geschafft.

Ich gebe aber keine Anteile raus. Denn ich habe nur Mitarbeiter eingestellt, die unternehmerisch denken und eines Tages einmal selbst gründen wollen. Was sollen die also mit Anteilen an meiner Firma anfangen? Ich möchte mein Unternehmen sowieso nicht verkaufen. Alle in meinem Team wollen lieber Geld einnehmen und das zur Seite legen, um selbst eines Tages ein Startup finanzieren zu können.

Übrigens: Einige meiner Freunde, die an denselben Universitäten wie ich studiert haben, verdienen noch deutlich mehr als ich. Aber das ist mir völlig egal. Dafür habe ich viel mehr Spaß.

Aufgezeichnet von Hannah Scherkamp

Ihr arbeitet auch für ein Startup und wollt eure Erfahrungen – gute wie schlechte – anonym mit unseren Lesern teilen? Schreibt uns!

Bild: Getty Images / Westend61