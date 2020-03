Wer im Beruf Karriere machen möchte, der kann später Verantwortung übernehmen und finanzielle Erfolge feiern. Die Kehrseite ist jedoch oftmals weniger Zeit für Freunde und Familie. Diese Aussichten schrecken viele Leute davon ab, eine Führungsposition übernehmen zu wollen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Civey-Umfrage im Auftrag der Initiative Chefsache unter 5.000 Berufstätigen. Demnach wollen nur 40 Prozent der Männer und gerade einmal 30 Prozent der Frauen eine Führungsposition im Beruf ausüben, berichtet die „Welt am Sonntag“. 2018 waren es noch 44 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen.

Vor allem Millennials wollen keine Chefposten

Auffällig ist dabei auch, dass bei vielen der Wunsch nach einem Chefposten im Verlauf des Berufslebens sinkt und nicht steigt. Der Grund: Zeit mit der Familie und Freunden ist wichtiger als eine leitende Position. Generell haben Millennials das geringste Verlangen nach einer Führungsposition. Eine Umfrage der Manpower Group aus dem Jahr 2016 ergab, dass nur 13 Prozent aus dieser Gruppe eine Position als Chef anstreben. Die Arbeit mit „tollen Menschen“ sei für Millennials viel wichtiger.

Diese Entwicklung beobachtet auch der langjährige Personalberater Wolfram Träger: „Vor zehn Jahren gab es für Führungspositionen noch merkbar mehr junge Bewerber“, zitiert ihn die „Welt am Sonntag“.

Und diejenigen, die eine Führungsposition in Betracht ziehen, stellen laut Träger „viele kritische Fragen“. Die Firmen reagieren darauf meistens zu unflexibel und müssen sich besser an die Anforderungen der jungen Arbeitnehmer anpassen, „damit auf lange Sicht kein Mangel an jungen Führungskräften entsteht“, warnt er.

