Allein vor dem Computer, kein persönlicher Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen, keine Möglichkeit für neue Bekanntschaften: Homeoffice hat nicht nur Vorteile. Es ist schön, seine Ruhe zu haben und in einer entspannten Atmosphäre zu arbeiten. Doch die soziale Interaktion bleibt oft auf der Strecke. Es wird schwieriger, Netzwerke aufzubauen und sich zu profilieren. Das könnte dem Berufsaufstieg schaden. Wie verhindert man, dass das Homeoffice zum Karrierekiller wird?

„Man muss schon selbst ein paar Extra-Meilen laufen, sonst passiert nichts“, sagt Karriere-Coachin Diana Brandl. „Mach aktiv auf dich aufmerksam, bring dich ein“, empfiehlt sie. Das fange schon in Meetings an: „Hast du deine Kamera an oder nicht? Bist du präsent? Äußerst du Ideen, zeigst du Initiative?“ Einfach zu Hause zu warten, bis die Chefin einen Auftrag erteilt, ist laut Brandl nicht ratsam.

„Es ist wichtig sich regelmäßig zu präsentieren“

Susanne Steffes, Personalökonomin am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, stimmt zu: „Es ist wichtig sich regelmäßig zu präsentieren und zu zeigen, dass man produktiv ist und etwas leistet. Man muss sich fragen, was man machen kann, um dem Präsenzalltag nahezukommen – und was es vielleicht auch Positives darüber hinaus geben kann.“ Beispielsweise könne man im Homeoffice teilweise sogar viel präsenter sein als im Büro, durch die Möglichkeit sich aktiv zu melden statt nur darauf zu hoffen, dass die Vorgesetzten mal vorbeikommen.

Auch aktiv Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen ist im Homeoffice möglich. „Die Gespräche in der Kaffeeküche gibt es nicht mehr, aber man kann auch einfach mal direkt anrufen oder virtuelle Lunch- und Netzwerktermine vereinbaren“, so Steffes. „Videokonferenzen und Telefonie können viel ausgleichen“, sagt auch Elke Ahlers, Arbeitsexpertin der Hans-Böckler-Stiftung.

Besonders am Anfang eines Projektes sollten sich die Mitarbeiter persönlich kennenlernen, sagt Steffes. Sie empfiehlt, zu Beginn ein Treffen zu vereinbaren, auch wenn man danach remote weitermacht. „Wenn man sich einmal von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, arbeitet man viel effektiver zusammen“. Danach sei der Face-to-Face-Kontakt mit den Kollegen nicht mehr zwingend notwendig.

Homeoffice nutzen, um neue Fähigkeiten zu erlernen

Wer mit Kollegen und Vorgesetzten im kontinuierlichen Dialog bleibt, macht laut Coachin Brandl automatisch auf seine Arbeit aufmerksam. „Ich bin ein Fan von kurzen, fixen Terminen“, sagt sie: Einmal am Anfang und Ende des Tages zu sprechen sei wichtig und koste kaum Zeit. „Man kann klären, was heute auf der Agenda steht und was gemeinsam erreicht werden soll. Das sollte auch im Interesse des Vorgesetzten sein“, so Brandl. Umgekehrt sollten Angestellte Gespräche auch einfordern, sagt Steffes: „Beispielsweise sollte man darauf bestehen, zu Teammeetings virtuell zugeschaltet zu werden, auch wenn die anderen Kollegen nicht im Homeoffice sind.“

Andererseits lässt sich das Homeoffice auch nutzen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. „Beispielsweise kann man neue digitale Tools verwenden und überlegen, inwiefern diese auch eine Chance für eine neue Aufgabe oder Rolle bieten“, sagt Brandl. Man könne etwa zum Experten oder zur Expertin für ein bestimmtes Programm werden, das die eigene Arbeit oder die des Teams effizienter macht.

Doch nicht nur Tools können genutzt werden, um die Produktivität zu steigern. Es ist auch eine Überlegung wert, an welchem Ort welche Aufgabe am besten erledigt werden kann, und den Arbeitsalltag danach zu organisieren. „Im Homeoffice kann ich beispielsweise viel besser Texte schreiben und lesen“, sagt Steffes. „So teile ich mir meine Arbeit im Büro und im zuhause dann auch ein.“

Aber auch andere Aspekte entscheiden über die Produktivität. Es sei wichtig, mit den Vorgesetzten vor dem Gang ins Homeoffice genau über dessen Gestaltung in Bezug auf leistbare Arbeitsziele, Zeiten der Erreichbarkeit und eventuellen Unterstützungsbedarf zu sprechen, damit die Arbeit für beide Seiten vorteilhaft ist, sagt Steffes. Aufgaben und Ziele sollten deswegen klar festgelegt werden, rät Elke Ahlers von der Böckler Stiftung.

Insgesamt kommt es wie im Büroalltag auch beim Arbeiten in der eigenen Wohnung darauf an, welche Motivation man selbst mitbringt. „Die, die Karriere machen wollen, werden auch im Homeoffice Mechanismen nutzen, um dies zu tun“, sagt Personalökonomin Steffes.

Bild: Getty Images / Alistair Berg