Arbeiten im Startup – damit verbinden viele Menschen kostenlosen Kaffee und volle Obstkörbe bei niedrigem Gehalt und mindestens ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Was ist dran an diesem Bild? In anonymen Erfahrungsberichten lässt die Gründerszene-Redaktion Mitarbeiter und Gründer junger Unternehmen sprechen. Aufgezeichnet werden ihre Worte von wechselnden Autoren. Der Startup-Alltag im Realitätscheck:

Ich habe für mein Team irgendwann keine Praktikanten mehr eingestellt. Die Entscheidung fiel, als wir immer größer wurden. Schließlich haben beinahe 100 Personen in meiner Firma gearbeitet. Und mit jedem neuen Mitarbeiter wurde die Kommunikation im Team schwieriger. Die Leute kannten die Namen untereinander nicht mehr, viele waren nie zusammen Mittagessen oder nach Feierabend ein Bier trinken.

Gleichzeitig wurde es immer wichtiger, dass alle Mitarbeiter spezialisiert auf bestimmte Tätigkeiten waren. Für uns hieß das: Wir brauchten mehr Entwickler, also Menschen, die über ganz konkrete Fähigkeiten verfügen. Generalisten, zu denen in den meisten Fällen auch die Praktikanten zählen, waren für uns nicht mehr hilfreich.

Das Ziel: nicht mehr als 100 Mitarbeiter

Mit meinem Führungsteam entschied ich, dass wir nicht mehr als 100 Mitarbeiter einstellen wollen. Inspiriert wurden wir dabei vom finnischen Spieleentwickler Supercell, der anfangs ebenfalls wenige Menschen beschäftigte, um aufwendige Strukturen zu vermeiden. Wir haben damals Studien gefunden, die besagen, dass eine Firma mit mehr als 120 oder 130 Personen in verschiedene Abteilungen aufgegliedert werden muss. Diesen Schritt wollten wir früh vermeiden.

Mit dieser 100-Mitarbeiter-Grenze im Hinterkopf haben wir uns bei jeder Stelle, die wir besetzen mussten, für den hochqualifizierten Bewerber entschieden. Praktikanten haben wir hingegen abgelehnt. Das hatte auch noch andere Gründe: Uns ist aufgefallen, dass die meisten Praktikanten nur drei Monate Zeit haben – anders als noch vor einigen Jahren, als sechs Monate für ein Praktikum üblich waren. Und bei drei Monaten stellt sich schnell die Frage: Wie viel muss die Firma investieren und wie viel bekommt sie zurück?

„Trägt sich eine Firma nur mit Praktikanten, macht sie etwas falsch“

Hinzu kam, dass wir früher zwischen 600 und 800 Euro pro Monat an Praktikanten gezahlt haben. Mit „früher“ meine ich die Zeit vor der Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015. Danach wurden es für uns sehr viel teurer. 1.400 Euro brutto pro Monat für einen Praktikanten? Dann muss diese Person schon einen großen Mehrwert liefern und das war in unserer Firma nicht mehr der Fall. Denn die einfachen und wiederkehrenden Aufgaben, die ein Praktikant üblicherweise übernimmt, hatten wir über die Jahre automatisiert.

Am Anfang kommt jedoch kaum ein Startup ohne Praktikanten aus, das war auch bei uns so. Da wurde vieles händisch erledigt und jede Arbeitskraft war wertvoll. Erst nach drei Jahren am Markt kamen wir zu der Entscheidung, auf Praktikanten zu verzichten. So wurden wir dazu gezwungen, weiter zu automatisieren und die Komplexität unserer Abläufe zu reduzieren. Das wiederum war wichtig, um schneller skalieren zu können. Trägt sich eine Firma nur mithilfe von Praktikanten, macht sie meiner Meinung nach etwas falsch.

Der größte Nachteil: Wir haben über Praktika tolle Mitarbeiten gefunden, die jahrelang fest bei uns gearbeitet haben. Durch die neue Regel sind und sicher einige Talente entgangen.

Aufgezeichnet von Hannah Scherkamp

Bild: Getty Images / Monty Rakusen