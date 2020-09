Dieser Artikel erschien zuerst am 3. Februar 2020. Anlässlich der globalen Klimademo heute veröffentlichen wir ihn an dieser Stelle erneut.

Arbeiten im Startup – damit verbinden viele Menschen wohl kostenlosen Kaffee und volle Obstkörbe bei niedrigem Gehalt und mindestens ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Was ist dran an diesem Bild? In anonymen Erfahrungsberichten lässt die Gründerszene-Redaktion Mitarbeiter junger Unternehmen sprechen. Aufgezeichnet werden sie von wechselnden Autoren. Der Startup-Alltag im Realitätscheck:

Die E-Commerce-Firma bei der ich arbeite, ist eigentlich kein Startup mehr. Aber sie versuchen trotzdem immer noch eine Startup-Mentalität aufrecht zu halten. Ständig kriegen wir zu hören, dass wir „groß“ denken sollen. Aber wenn man das versucht, scheitert man die ganze Zeit an irgendwelchen Blockaden oder Bürokratie. Es ist einfach nicht mehr so, als bestünde das Unternehmen nur aus dir und dem Gründer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Management unterschätzt, was für eine riesige Organisation wir eigentlich geworden sind.

Anzeige

Seit einiger Zeit arbeitet die Firma daran, klimafreundlicher zu werden. Bisher wurde das aber noch nicht nach außen kommuniziert. Intern hieß es, man wolle erst mal etwas vorzuweisen haben. Vor Kurzem war das dann so weit – ohne Vorankündigung hieß es auf einmal: ‘Wir sind jetzt klimaneutral’. Weil die Nachricht so aus dem Nichts kam, haben viele Leute gedacht, da stecke überhaupt nichts dahinter. Ein bisschen klingt das ja so, als würde Ryanair das auf einmal behaupten.

Dabei sind wir gar nicht schlecht aufgestellt beim Thema Nachhaltigkeit: Die Büroräume sind energieeffizient gebaut und unseren CO2-Ausstoß kompensieren wir. Das gilt natürlich nur für uns intern und für die Bereiche, die das Unternehmen kontrollieren kann. Viele unserer Geschäftspartner aus den Bereichen Logistik, Versand, Produktion zeigen sich bisher leider wenig klimafreundlich.

Viele Firmen schmücken sich mit Klimaschutzmaßnahmen

Ein Problem war auch, dass wir keine genaueren Erklärungen geliefert haben, was ‘klimaneutral sein’ denn nun eigentlich genau für uns bedeutet. Wie wird was denn genau gemessen? Dazu hat das Unternehmen ja eigentlich eine Menge Datenmaterial gesammelt. Als wir die zuständigen Leute darauf angesprochen haben, warum sie nicht mehr Zusatzmaterial zu dem Thema veröffentlichten, hieß es nur: Nein, denn das würde eh keinen interessieren. Ein großer Fehler meiner Meinung nach. Natürlich macht man sich verwundbarer, je mehr Informationen man veröffentlicht. Aber momentan springen viele Firmen auf den Klimaschutz-Zug auf. Umso wichtiger ist es, transparent zu sein und zu zeigen, dass man es wirklich ernst meint.

Arbeit in Jungfirmen: „Der typische Berliner Startup-Mitarbeiter geht mehr feiern als gesund ist“ Von Saufgelagen und bösen Blicken zur Mittagspause berichtet unsere anonyme Gesprächspartnerin. Gerade arbeitet sie bei Startup Nummer drei. Ihre Mutter ist skeptisch.

Das Allerbeste für das Klima wäre es natürlich, wenn der Betrieb einfach von heute auf morgen eingestellt werden würde. Dann hätten aber viele Leute keinen Arbeitsplatz mehr, mich selbst eingeschlossen. Das wird natürlich nicht passieren. Trotzdem glaube ich, dass unsere Firma bei dem Thema Klimaschutz im E-Commerce-Bereich eigentlich eine führende Rolle übernehmen könnte. Das tut sie momentan leider noch nicht, aber ich bleibe dennoch ein skeptischer Optimist.

Aufgezeichnet von Sarah Heuberger

Ihr arbeitet auch für ein Startup und wollt eure Erfahrungen – gute wie schlechte – anonym mit unseren Lesern teilen? Schreibt uns!

Bild: Getty Images/ Westend61