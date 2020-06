In Bewerbungsverfahren zeigt sich ein jeder von seiner glänzendsten Schokoladenseite. Nur scheinen selbst in Zeiten von lebenslauf.com und unzähligen Tools oder Ratgebern gute Bewerbungen noch immer Mangelware zu sein. Langweilige Hobbys oder Layouts aus der Hölle – Diese fünf No-Gos outen miese Bewerber auf den ersten Blick.



#1 Viel hilft viel? Nicht in puncto Lebenslauf!

An denselben Lebenslauf seit Schultagen lediglich die aktuelle Beschäftigung dranzuhängen, überzeugt leider schon lang nicht mehr. Zwar hinterlassen viele Erfahrungen einen guten Eindruck, die wahllose Aufreihung von Praktika, kurzfristigen Tätigkeiten oder Auslandssemestern zeigt aber eher, dass sich die Bewerber mit dem Unternehmen und der Stelle nicht auseinandergesetzt haben. Abiturnote oder das Schülerpraktikum beim örtlichen Tierarzt zählen wohl kaum, wenn sie für den angestrebten Job nicht bedeutsam sind. Ausmisten lohnt sich also.

Als Orientierung gilt die Faustregel: Der Lebenslauf sollte nicht mehr als zwei Seiten umfassen. Qualität vor Quantität. Und mit besonderen Skills lässt sich sicher noch im späteren Bewerbungsgespräch punkten.

#2 Stay focused – der rote Faden

Die Bewerbung als Gesamtkonstrukt erzählt eine eigene Geschichte und sollte zum neuen Unternehmen passen. Wer sich darauf ausruht, mit dem Anschreiben allein glänzen zu können, dürfte spürbar auf die Nase fallen: Viele Unternehmen legen schon lange keinen Wert mehr auf die geheuchelte Lobhudelei. Während Bewerber bisher also in den individuellen Anschreiben betonten, wie gut sie für eine Stelle geeignet seien, sollten sie stattdessen ihren CV danach ausrichten.

Beispiel gefällig? Word- und Excel-Kenntnisse werden für eine Vielzahl an Jobs vorausgesetzt. Bei einer Management-Position mit langjähriger Berufserfahrung können sie also getrost gestrichen werden und sollten Platz für außergewöhnliche Fremd- oder Programmiersprachen, Systeme oder andere Skills machen.

Oder hat der Kandidat den Fokus etwa nicht im Blick?

#3 Gähn-Alarm: schnöde Hobbys

Lesen, Backen, Fahrrad fahren. Allesamt schöne Freizeitbeschäftigungen – aber geht es noch öder im Lebenslauf? Und was sollen HR-Manager daraus schlussfolgern? Bei Bewerbungen wird sich fälschlicherweise oft noch an Richtlinien aus der eigenen Schulzeit gehalten – weil das ja schon immer so gemacht wurde. Hobbys zählen zu diesen Klassikern, können mit “ins Kino gehen oder Fußball schauen” aber eher einen passiven oder gar negativen Eindruck hinterlassen.

Tipp: Kandidaten, deren Hobbys nicht im besonderen Maße interessant für die neue Arbeitsstelle sind, sollten stattdessen Ehrenämter oder ein soziales Engagement beschreiben.

#4 Jobtitel – mehr als Schall und Rauch?

Erfahrung und fleißige Arbeit lassen Talente nicht nur die Karriereleiter erklimmen, sondern sichern ihnen auch immer abendteuerlichere, denglischere Jobbezeichnungen. Zugegeben, Industrial Sales Representative klingt wesentlich aufregender als Industriekaufmann. Und wer hätte nicht lieber Senior Account Manager statt Kundenbetreuer auf seiner Visitenkarte zu prangen? Aber wer soll da noch durchsehen?

Die Arbeit in hohen Positionen oder gar bei einem Global Player macht zwar Eindruck, gibt Personalern im Endeffekt aber nur eine grobe Vorstellung von den bisherigen Aufgaben und Verantwortungsbereichen. Besser ist es, diese Informationen auch zielgerichtet zu beschreiben: Welche Herausforderungen wurden wie gemeistert? Und welchen Mehrwert hatte das Unternehmen dadurch?

So zeigt sich schnell, ob hinter dem spannenden Titel doch nur heiße Luft steckt.

#5 Ein bisschen Kreativität, bitte – das Auge isst mit!

In “Bewerbung” steckt das Wörtchen “Werbung”. Leider vergessen das viele Kandidaten, wenn sie ihre Unterlagen als kahle Word-Dateien versenden. Darin steht dann in Arial schwarz auf weißem Grund, wie “kreativ” oder “innovativ” sie seien. Wenn dem so wäre, warum stellen sie es in ihrer einzigen Chance nicht unter Beweis? Weshalb bauen Entwickler keine Website oder App, um zu zeigen, dass sie den zukünftigen Aufgaben gewachsen sind? Warum erstellen Marketing-Profis keine Alter-Ego-Kampagne?

Und wem das zu viel Aufwand ist, der findet online massenhaft Tools, um den eigenen Lebenslauf das gewisse Etwas zu verleihen.

Tipp: Wer ernsthaftes Interesse hat, sollte sich etwas mehr bemühen, um in der Flut an Konkurrenten nicht unterzugehen.

