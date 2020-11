Er ist Gründer eines der erfolgreichsten Unternehmen der Berliner Startup-Szene: Markus Witte startete Babbel, eine Sprachlern-App für 13 Sprachen, die im Jahr 2018 mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaftete. Seitdem sind die Nutzerzahlen und der Umsatz stark gewachsen, heißt es offiziell. Trotzdem entschied Witte vor einem Jahr, seinen Job als Babbel-CEO abzugeben – nach 13 Jahren. Was löste diese Entscheidung aus? Wie geht es ihm ein Jahr später damit? Was hat er gelernt?

Markus, vor genau einem Jahr hast du verkündet, dass du als Co-CEO zurücktreten wirst und ins Board von Babbel wechselst. Wieso hast du dich für den Rücktritt entschieden?

Ich hatte damals drei Rollen: Gründer, Co-CEO und Chairman of the Board. Damit hatte ich alle Freiheiten, aber es war eben auch viel Arbeit auf einmal und hat mich viel Energie gekostet. Irgendwann musste ich mich entscheiden, wann ich welche Rolle abgeben möchte. Aber ohne Arne Schepker, der bei Babbel erst CMO und dann mein Co-CEO war, hätte ich das nicht gemacht. Denn spontan rausgehen und einen CEO suchen? Na dann, viel Glück! Es ist viel besser, jemanden intern aufzubauen.

Gab es einen Punkt, an dem du gemerkt hast, dass dir alles zu viel wird?

Ich kenne keinen CEO, der nicht an seine Grenzen kommt. Jeder denkt irgendwann: Boah, das schaffe ich nicht mehr! Wer in der Rolle nicht strukturell überfordert ist, hat eine gestörte Wahrnehmung und ist vermutlich Narzisst (lacht). Jeder ehrliche CEO sagt auch mal, dass ihm gerade alles über den Kopf wächst und er überfordert ist. Man ist schließlich für alles verantwortlich, was schief läuft.



Es gab also keinen konkreten Auslöser, der zu deiner Entscheidung geführt hat, den CEO-Posten abzugeben?

Nein, es gab diesen Punkt nicht. Eher: Junge, Junge, das wird langsam ganz schön anstrengend! Der Schritt war für mich auch nicht einzigartig. Meine ganze Karriere war ein ständiges Abgeben. Es gab immer Leute um mich herum, die es besser konnten oder mindestens genau so gut wie ich.

Aber das waren vermutlich einzelne Aufgaben, nicht deine gesamte Rolle.

Abgeben gehört für mich zum CEO-Job dazu. Das ist irgendwann auch richtig cool. Denn jetzt zu sehen, wie Arne das alleine rockt, ist toll für mich. Ich bin immer stolzer auf das, was andere machen als auf das, was ich selber gemacht habe.

Musstest du Abgeben lernen?

Total, das ist ja super scheiße am Anfang – es war wirklich der Horror! Aber ich wurde über die Jahre immer besser.

Gab es den Moment, an dem du dich außen vor gefühlt hast?

Ich warte noch auf den Moment. Natürlich gibt es schon jetzt Situationen, in denen Arne sagt: Halte dich da mal raus! Aber eigentlich freue ich mich dann. Ich vertraue Arne und seinem Können total, aber natürlich macht er andere Fehler als ich und macht dafür andere Sachen besser als ich.

Siehst du Nachteile an deiner Rolle als Executive Chairman of the Board?

Nachteile sehe ich aktuell nicht. Aber klar: CEO ist der geilste Job der Welt. Eine erfolgreiche und wachsende Firma zu führen, ist einfach großartig – vor allem dann, wenn das, was du machst, auch noch sinnvoll ist.

Nun bist du seit einem Jahr offiziell nicht mehr CEO. Wie fühlst du dich?

Gerade gucke ich aufs Meer auf Ischia und genieße es, dass wir alle von irgendwo arbeiten können. Auch aktuell ist Babbel immer noch die Hauptsache in meinem Leben. Der Druck lässt nicht von heute auf morgen nach. Aber ich nehme mir mehr Zeit für mich und schaue, was sich ergibt.

Was könntest du dir vorstellen?

Ich weiß es noch nicht. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, Investor und Business Angel zu werden. Das wäre zwar das Einfachste, was sich anbietet, weil ich einfach an der anderen Seite des Tisches sitzen müsste. Aber mich interessieren Aufgaben mit einer steilen Lernkurve…



Also noch eine Gründung?

Ich bin ein Verfechter davon, nur dann eine Firma zu gründen, wenn man eine Idee hat, nicht weil man irgendwas gründen möchte.

Hast du dank Babbel bereits die finanzielle Freiheit, alles zu machen, was du dir wünschst?

Das, was ich an Vermögen besitze, steckt in Babbel, ich habe noch keine Anteile verkauft.

Das überrascht mich jetzt.

Wieso? Wo sollte mein Geld denn besser angelegt sein als in Babbel? Bisher hat sich das als Anlagestrategie absolut bewährt. Ich finde es auch nach wie vor nicht schlimm, für mein Geld zu arbeiten. Ohnehin hat Geld mich nie angetrieben, ich finde, Einfluss zu haben, ist viel wichtiger als Geld zu haben.

Üblicherweise verkaufen Gründer und Gründerinnen mit sogenannten Secondaries über die Jahre hinweg einige Anteile und legen damit etwas Geld zur Seite.

Ich fürchte, Geld interessiert mich einfach zu wenig. Klar, als Unternehmer interessiert mich Geld, aber privat? Die schönen Sachen im Leben haben mit Geld nicht viel zu tun. Na klar ist es nicht völlig egal, aber ich lege nicht viel Wert darauf.

Immerhin kannst du gerade auf Ischia in einem Apartment mit Meeresblick arbeiten.

Na gut, so ein Airbnb für 30 Euro können sich wohl viele leisten… (lacht).

Bild: Babbel / Mirella Frangella