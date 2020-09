„Wir leiden nicht unter einem Mangel an Trotteln in Machtpositionen.“ So lautet der ziemlich deutliche erste Satz einer gerade veröffentlichten Studie, durchgeführt von Psychologen der University of California und des Colby College im US-Bundesstaat Maine.

Anzeige

Die Frage, die sie sich in ihrer Untersuchung gestellt haben, beschäftigt viele Menschen, vielleicht auch euch: Haben unangenehme Personen, die selbstsüchtig, konkurrenzorientiert und manipulativ sind, bessere Chancen auf Chefposten als andere – oder trügt dieser Eindruck?

Die weit verbreitete Annahme ist tatsächlich falsch, fanden die Wissenschaftler heraus. Als besonders unangenehmer Charakter aufzufallen, senke die Chancen auf Führungsposten sogar, schreiben sie in den „Proceedings“ der US-amerikanischen „National Academy of Science“. Diesen Schluss zog das Team um den Psychologen Cameron Anderson nach mehr als 14 Jahren Forschung.

Zwei Langzeitstudien sollten helfen, Erfolgsfaktoren zu finden

Im Zuge ihrer Langzeitstudie hatten die Forscher zunächst eine Reihe psychologischer Tests mit insgesamt 457 jungen Studierenden aus den USA gemacht. Darin untersuchten sie, wie stark deren „unangenehme Seite“ ausgeprägt war: wie stark sie ihre Ellenbogen gegen Konkurrenz einsetzten, wie egoistisch sie waren und ob und in welchem Maße sie andere manipulierten.

Gut ein Drittel der Testpersonen erklärte sich 14 Jahre später bereit, an einer zweiten Erhebung teilzunehmen. Die mittlerweile berufstätigen Probandinnen und Probanden sollten jetzt berichten, wo sie in ihrem Job standen: Ob jemand unter ihnen arbeitete, wie viel Verantwortung sie trugen, welchen Platz sie in der Hierarchie ihres Unternehmens einnahmen.

Psychologe erklärt: Warum landen so viele inkompetente Männer in Führungspositionen? Menschen mit wenigen Kompetenzen neigen dazu, sich zu überschätzen. Einem Psychologen zufolge ist dieser Effekt bei Frauen seltener zu beobachten.

Anhand dieser Informationen wollten die Forscher herausfinden, welche Eigenschaften Menschen am häufigsten in Chefpositionen gebracht hatten. Um ihre Ergebnisse noch belastbarer zu machen, führten sie die gleichen zwei Befragungen noch einmal mit 214 anderen Testpersonen durch – mit einem Abstand von zehn Jahren zwischen den Erhebungen.

Extraversion hilft, in Machtposition zu kommen

In beiden Studien fanden die Forscher heraus: Weder Egoismus noch der Einsatz von Ellenbogen noch das Manipulieren anderer hatte ihre Testpersonen in Führungspositionen gebracht. Was stattdessen die meisten gemein hatten, die mittlerweile Chefs waren: Extraversion – und zwar unabhängig von anderen Faktoren wie Geschlecht, Alter oder Ethnie. In ihrer Studie zitieren die Psychologen eine gängige Definition dieser Persönlichkeitseigenschaft:

„Extraversion (…) bedeutet, dass jemand die soziale und materielle Welt energisch anpackt. Sie beinhaltet Charaktereigenschaften wie Geselligkeit, Aktivität, Durchsetzungsvermögen und positive Emotionalität.“

Schon frühere Studien konnten zeigen: Wer in der Schule als extrovertiert und enthusiastisch galt, ergatterte später die höchsten Positionen im Job. Wer allerdings egoistisch, konkurrenzorientiert oder manipulativ daherkommt, senkt damit oft sogar die eigenen Chancen auf den Platz im Chef- oder Chefinnensessel. Denn obwohl dominant-aggressives Benehmen erwiesenermaßen helfen kann, Führungsposten zu ergattern, bringt es den Forschern zufolge ein Problem mit sich: Wer sich so verhält, schreiben sie, hat meistens auch schlechtere Beziehungen zu anderen Menschen im Unternehmen.

Und wer kein gutes Netzwerk hat, hat es auch schwieriger, in eine Machtposition zu kommen. Das Klischee, besonders unangenehme Menschen kämen im Job besonders weit, stimmt also nicht komplett. „Dreiste Individuen schaffen es genauso oft an die Spitze wie nette“, schreiben die Studienautoren.

Umfrage zu Chefmangel: Die meisten jungen Menschen wollen keine Führungsposition Chefin sein? Nein, danke. So denken viele junge Berufstätige laut einer neuen Umfrage. Damit sich das ändert, müssten sich auch die Firmen anpassen, sagt ein Personalberater.

Problematisches Verhalten ist Produkt der Chefposition

Unangenehmes Verhalten hilft Menschen also nicht dabei, Chefin oder Chef zu werden –

wohl aber hilft es ihnen, einmal ergatterte Macht und Verantwortung zu erhalten, heißt es in der Studie. Das erkläre auch, warum so viele ranghohe Politiker oder CEOs sich so oft daneben benehmen: Sie können es sich erlauben. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass ihre unangenehme Art solchen Menschen nicht geholfen hat, ihre Macht zu erlangen“, schreiben die Wissenschaftler um Cameron Anderson. „Stattdessen ist ihr problematisches Verhalten wahrscheinlich ein Produkt ihrer Machtposition.“

Menschen, die extrovertiert, enthusiastisch und kontaktfreudig sind, haben trotzdem genauso gute Chancen auf hohe Positionen, schreiben die Forscher. Wenn sie darauf achten, dass sie sich durch ihre Macht nicht zum Negativen verändern, dann stehen die Chancen gut, dass immer mehr solcher netter Menschen die Chefetagen besetzen. Die besseren Voraussetzungen dafür haben sie jedenfalls.