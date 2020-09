Volker Metzger war Druckermeister. Doch in einem Workshop merkte er, dass es ihm gar nicht nur um Druckmittel ging, sondern darum, etwas Einzigartiges zu erschaffen. Als die Corona-Krise einsetzte, blieben seine Aufträge aus und er beschloss, etwas Neues zu versuchen: Er entwarf Hintergrundwände für Videocalls im Homeoffice und individualisierte Schutzmasken. Mit Erfolg, er war trotz Jobwechsel in seinem Element. „Die Veränderung ist mir nicht schwergefallen. Ich hatte ein gutes Netzwerk und wusste, was ich wollte“, erzählt Metzger.

Veränderungen wie diese erleben heutzutage viele. Karrieren verlaufen längst nicht mehr so geradlinig wie noch vor ein paar Jahren. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass es wichtig ist, in der Berufswelt flexibel zu bleiben. Aber auch die Digitalisierung stellt viele Jobs vor den Wandel. Ändert sich das Berufsfeld, betrifft das auch die persönliche Marke. Sie muss stets den aktuellen Veränderungen angepasst werden. Aber wie schafft man das, ohne unglaubwürdig zu erscheinen? Wir haben Personal-Branding-Experten gefragt, auf 5 Aspekte kommt es laut ihnen an.

1. Persönlichkeit als Konstante im Wandel begreifen

„Das Wichtigste beim Personal Branding ist immer ähnlich zu dir selbst und trotzdem anders als die anderen zu sein“, sagt Christopher Spall. Um anderen dabei zu helfen, ihre eigene Marke zu kreieren, hat er die Beratung Spall.macht.Marke gegründet und zusammen mit Holger J. Schmidt das Buch „Personal Branding: Was Menschen zu starken Marken macht“ verfasst. Spall sagt, dass Personen im Gedächtnis bleiben, die einerseits berechenbar und andererseits konsistent sind.

„Konsistenz ist ein unschätzbares Tool, um den Wiedererkennungseffekt seiner Marke zu erhalten und zu steigern“, schreibt auch Tijen Onaran, Speakerin und Gründerin des Netzwerkes Global Digital Women, in ihrem neuen Buch „Nur wer sichtbar ist, findet auch statt“. Es sei wichtig, seine eigene Handschrift zu entwickeln und diese auch durchzuziehen, schreibt Onaran. Nicht im Sinne eines Logos, sondern geprägt von eigenen Werten und dem persönlichen Antrieb. Wenn man diese definiert habe, könne man jede Veränderung glaubhaft machen. „Meine Persönlichkeit und meine Werte können immer gleich bleiben, auch wenn ich mich mit anderen Inhalten befasse, mich weiterentwickele oder reifer werde“, so Onaran.

Auch Julian Heck findet es wichtig, immer konsistent zu bleiben. Er sei als freiberuflicher Journalist und Unternehmer trotz wechselnder Tätigkeiten stets authentisch geblieben, sagt er, und versuche diesen Gedanken auch als Coach für Positionierung und Selbstmarketing weiterzugeben. „Die Persönlichkeit ist die Konstante im Wandel“, sagt er. Wichtig sei es allerdings, sich selbst so zu definieren, dass man anpassungsfähig bleibt, sagt Christopher Spall. Gleichzeitig solle man aber darauf verzichten, einfach alles Mögliche auszuprobieren. „Starke Persönlichkeitsmarken sind nur kreativ im Rahmen ihrer eigenen Glaubwürdigkeitsgrenzen.“

2. Transparenz ist alles

„Ich kann nur jeder Person empfehlen, der Community den Wandel offen zu erklären“, sagt Spall. Dann wirke die Veränderung glaubwürdig. „Wenn sich jemand transparent zeigt, wirkt er menschlich. Ein Wandel sollte nicht als Schande gesehen werden, sondern als Zeichen von Entwicklung“. Auch Onaran schreibt, dass es wichtig sei, Veränderungen offen zu kommunizieren: „Besonders dann, wenn man viele Jahre und viel Zeit und Energie darauf verwendet hat, seinem Netzwerk ein bestimmtes Bild zu vermitteln.“ Glaubwürdig sei ein Wandel, wenn man sich nicht verstelle, sondern zu seinen Werten und damit auch zu seiner Veränderung stehe.

„Man sollte die Community mit auf die Reise nehmen. Die Veränderung dokumentieren, um die Entscheidung nachvollziehbar zu machen und auch den Wert, den die Veränderung für einen hatte, der Community bereitstellen“, empfiehlt Heck. Man müsse aber nicht jede kleine Veränderung gleich kommunizieren, sondern vielleicht erst einmal abwarten und sehen, ob sie auch von Dauer ist. Im Fall der Corona-Krise sei zum Beispiel nicht klar, wie lange sie andauere. Deshalb solle man darauf achten, nicht zu transparent mit der eigenen wirtschaftlichen Lage umzugehen. „Vielleicht wartet man dann lieber die Übergangsphase ab oder spricht im Rahmen dieser für viele besonderen Situation über generelle Herausforderungen und Erkenntnisse, um Impulse zu einer Debatte beizutragen“, rät Heck.

3. Das Verbindende finden

Oft helfe es auch, „eine Verbindung zwischen dem, was man gemacht hat, und dem, was man zukünftig machen will, herzustellen“, schreibt Onaran in ihrem Buch. Dazu könne man sich folgende Fragen stellen: Welche meiner Fähigkeiten sind auch bei der neuen Tätigkeit oder auf dem neuen Themenfeld relevant? Welche Motivation hat einen bisher angetrieben und tut es auch weiterhin? Man müsse sich vorstellen, dass man sich wie Tarzan im Dschungel von Liane zu Liane schwingt, so Onaran: Jede Liane, die man greift, steht für eine der eigenen Fähigkeiten oder Themen. Solange man sich daran festhält, ist man sicher. Wenn man aber ans andere Ende des Waldes kommen will, muss man an einem gewissen Punkt eine Liane loslassen.

Dieses Loslassen alter und Aufnehmen neuer Themen lasse sich langsam vorbereiten, so Onaran. „Man kann vielleicht in einem Text oder einer Instagram-Story erklären, welche Gemeinsamkeiten man zwischen dem alten und dem neuen Job gefunden hat. So macht man die eigene Entwicklung verständlicher und erlebbarer“, rät sie. Und es bringe den Vorteil mit sich, dass man sein Netzwerk nicht überfordere. „Der Wechsel wirkt dadurch nicht so hart und kann in der Kommunikation mehr ineinanderfließen. Follower werden auf die eigene Reise mitgenommen“, fasst Heck zusammen.

4. Die Veränderung zur Geschichte machen

Eine andere Strategie, um die eigene Veränderung zu kommunizieren, besteht darin, den Wechsel selbst aktiv zum Thema zu machen. „Muss man beispielsweise aufgrund der technologischen Entwicklung einen vollständig neuen Beruf erlernen, dann interessiert das garantiert viele Menschen“, schreibt Onaran. Auch Spall sagt, dass es eine Strategie sein kann, die Veränderung zur Geschichte zu machen: „Es ist wichtig, sie zu erklären“. Hier bietet es sich laut Onaran vor allem an, auf Herausforderungen einzugehen und von persönlichen Erfahrungen zu berichten: „Unbeständigkeiten und Übergänge sind eher die Norm. Beim Re-Branding kann man sich genau das zunutze machen.“

5. Den Wandel optisch sichtbar machen

Eine weitere Möglichkeit, einen Neustart zu thematisieren, ist laut Onaran ein neuer Look. „Die Veränderung kann beispielsweise auf den digitalen Plattformen optisch sichtbar gemacht werden. Dazu gehört es, alle Profile neu zu gestalten. Angefangen bei dem Profilbild über die Profilbeschreibung bis hin zu neuen Inhalten, mit denen man die Seiten füttert“.

Auch Heck sagt: „Das Visuelle zu verändern, kann bei einem Wechsel dienlich sein, um einen gewissen Schwung mitzunehmen und klarzumachen, dass es einen Schnitt gab“. Bilder oder unscharfe Visuals könnten auch dazu genutzt werden die Community neugierig zu machen, so Heck. Damit das eigene Netzwerk die inhaltliche Neuausrichtung registriert, versteht und abspeichert, gilt laut Onaran gerade in der Übergangsphase das Prinzip: Viel hilft viel.

Laut Spall müsse man dabei aber auf eins achten: „Veränderung ja, aber möglichst mit Verbindung zur alten Welt. Wenn man sein Logo verändert oder Bilder auf der Website austauscht, ist darauf zu achten, dass der Wiedererkennungswert nicht vollständig verloren geht“. Außerdem sollte der Grad der visuellen Veränderung auf jeden Fall mit der inhaltlichen Veränderung korrespondieren. „Wenn sich ein Rechtsanwalt auf ein neues Fachgebiet spezialisiert, ist das etwas anderes, als wenn der Jurist zum Makler wird“.

Druckermeister Volker Metzger hat seinen Weg gefunden, die berufliche Veränderung zu kommunizieren. Beispielsweise änderte er seinen Slogan von „Kompetenz in Sachen Druck“ zu „Einzigartig schlägt perfekt“. Das beschreibe seinen Markenkern genauer, findet er.