Der Vorstoß von Arbeitsminister Hubertus Heil zu einem Anspruch der Angestellten auf Homeoffice auch nach der Corona-Krise stößt auf ein geteiltes Echo. Während der Arbeitgeberverband dies ablehnte, begrüßte die FDP-Bundestagsfraktion den Vorstoß.

Heil hatte in der Bild am Sonntag angekündigt, dass er bis Herbst einen Gesetzentwurf dazu vorlegen wolle. „Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Homeoffice arbeiten können – auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist“, hatte der SPD-Politiker Heil der Zeitung gesagt. Unterstützung erhielt er von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), der die Erfahrungen vieler Arbeitnehmer im Homeoffice in derselben Zeitung als „echte Errungenschaft“ pries, hinter die man nicht wieder zurückfalle solle.

„Politischer Ladenhüter“

Dagegen bezeichnete der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, Heils Vorstoß als „politischen Ladenhüter“, der gerade vor dem Hintergrund des größten Wirtschaftsrückgangs seit Jahrzehnten nicht wieder aufgegriffen werden dürfe. Statt weiterer staatlicher Vorgaben für die Firmen sei in der Wirtschaftskrise ein „Belastungsmoratorium“ notwendig, sagte Kampeter der Funke-Mediengruppe.

Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Liberalen im Bundestag, Johannes Vogel, sagte der Welt, Heil habe damit einen FDP-Vorschlag aufgegriffen. „Den Rechtsrahmen für Homeoffice und mobiles Arbeiten endlich anzugehen, ist überfällig, wir fordern das schon lange“, sagte er. Er verwies auf die Niederlande, wo es entsprechende Regelungen für digitales Arbeiten bereits sei fünf Jahren gebe.

