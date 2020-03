Von einem Tag auf den anderen brechen die Umsätze ein. Der Geschäftsbetrieb ist aufgrund der Corona-Pandemie gezwungenermaßen für mehrere Wochen außer Betrieb gesetzt. So ergeht es gerade zahlreichen Startups – vor allem Firmen aus der Reisebranche, Mobility-Plattformen oder Event-Vermittlern. Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt oder entlassen. Im Gespräch mit Gründerszene erzählen Personal- und Unternehmensberater, wie sich der Recruiting-Markt gerade verändert. Die Agenturen Headmatch und Hays vermitteln Bewerber an Unternehmen. GP Bullhound unterstützt Firmen bei Finanzierungsrunden und Übernahmen. Mit ihnen hat Gründerszene geredet.

Headmatch-Geschäftsführer Julien Walter und Hays-Manager Marco Nadol berichten, dass die Anzahl der aufgegebenen Jobanzeigen in den vergangenen Tagen zurückgegangen ist. Vor allem Stellenausschreibungen für Marketing und Sales wurden zurückgezogen, so die Personalberater. Die Nachfrage nach IT-Experten und Finanzmanagern bleibe jedoch stabil. „Primär sagen uns allerdings nicht die Kunden, sondern die Kandidaten ab“, sagt Nadol. Den Kandidaten sei ein Jobwechsel zu riskant, sodass sie lieber beim alten Arbeitgeber bleiben wollen.

Mehr Fachkräfte kommen auf den Jobmarkt

Der Arbeitsmarkt ist unsicher. Für beide Seiten. „Ob man derzeit Leute einstellen sollte oder nicht, hängt von zwei Faktoren ab – von der Finanzierungssituation und vom Geschäftsmodell“, so Headmatch-Chef Walter. Firmen, die direkt von Corona betroffen sind, sollten lieber Einsparungen vornehmen und auf neues Personal verzichten, sind sich die Experten einig.

Für Geschäftsmodelle wie Saas-Software, die kaum Auswirkungen durch Corona spüren, sieht GP-Bullhound-Partner Julian Riedlbauer hingegen Chancen. Er und Walter glauben, dass in den kommenden Wochen gut ausgebildete Fachkräfte auf den Jobmarkt gespült werden, die ihren Job in Folge der Corona-Krise verloren haben werden. Für gut finanzierte Unternehmen sei das eine Möglichkeit, beispielsweise gezielt nach Entwicklern zu suchen, da der Wettbewerb um Fachkräfte momentan geringer sei.

In Corona-Zeiten gibt es außerdem Firmen, die von der Krise profitieren: Etwa E-Learning-Apps, Lebensmittellieferdienste und Biotech-Startups. Diese Geschäftsmodelle wachsen gerade rasant. Firmen wie Marley Spoon suchen sogar nach Personal, um die Nachfrage bedienen zu können.

„Firmen sollten Mut haben, Leute über Videokonferenzen einzustellen“

Viele Arbeitgeber haben Erstgespräche mit Kandidaten schon vor der Corona-Pandemie telefonisch oder per Videokonferenz geführt. Das ist nun die Regel. „Vielleicht müssen Firmen im Extremfall umdenken und den Mut haben, Leute ganz unkonventionell über Videokonferenzen einzustellen“, sagt Headmatch-Chef Walter. Über die Personalberatung wurden bislang noch keine Arbeitsverträge digital vergeben. Hays-Manager Nadol hingegen hat solche Prozesse in den vergangenen Tagen schon erlebt. Vor allem die Pharmabranche mache derzeit schnelle Entschlüsse. „Persönliches Kennenlernen fällt jetzt weg. Arbeitgeber sind entscheidungsfreudiger“, sagt er.

In den genannten Fällen hätten die Unternehmen einen Telefon- oder Videotermin ausgemacht, um gemeinsam den Vertrag durchzugehen. Dieser wurde im Anschluss – wenig digital – postalisch versandt oder die Kandidaten hätten sich über Online-ID-Verfahren ausgewiesen und das Dokument unterschrieben.

Haben Startups bereits vor der Krise Arbeitsverträge unterschrieben, raten die HR-Experten, den Jobstart um ein oder gar zwei Monate zu verschieben. Auch bei ausgeschriebenen Stellen sei es eine Option, den Beginn nach hinten zu verlegen, so Hays-Manager Marco Nadol. Daher müssten auch die Kandidaten im Bewerbungsprozess flexibler und kompromissbereiter sein.

Experten raten gut finanzierten Unternehmen dazu, weiter einzustellen. Aber wie sieht die Realität in der Startup-Szene aus? Stellt eure Firma während der Corona-Krise noch Leute ein? Lasst es unserer Redakteurin per Mail wissen: lisa.ksienrzyk@gruenderszene.de.

