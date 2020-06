Bis vor wenigen Monaten war es eines der größten Probleme der deutschen Digitalwirtschaft, die besten Köpfe zu bekommen und zu halten. Dann brachte die Corona-Krise den „War for Talents“ zum Erliegen. Firmen strichen ihre Etats zusammen und froren die Einstellungsprozesse auf unbestimmte Zeit ein. Es ging vielerorts nicht mehr um Wachstum. Das war nunmehr Luxus. Stattdessen ging es ums blanke Überleben. Vor allem Menschen aus stark betroffenen Branchen wie Events und Reisen verloren ihre Jobs.

Doch wer nun glaubt, die Krise habe richtig viele digitale Talente auf den Markt gespült, der irrt. Es sind zwar mehr Menschen insgesamt auf Jobsuche und auch vereinzelt Top-Qualifizierte. Die Unternehmen versuchen dennoch, ihre besten Leute mit allen Mitteln zu halten. Noch zumindest. Warum also sollten Unternehmen gerade jetzt die Extrameile gehen und versuchen, diese Leute zu rekrutieren?

Kein Sparen an der falschen Stelle

Erstens, weil der Markt in Bereichen wie Technologie oder dem datengetriebenen Performance-Marketing schon lang vor der Krise schwierig war und jetzt der Kampf um die Talente wieder hochzufahren beginnt. Exzellente Köpfe sind weiterhin rar. Wer nun das Recruiting solcher Menschen aussetzt, läuft Gefahr, wichtige Marktvorteile zu verlieren und für die Zeit nach Corona nicht gewappnet zu sein. Etwa weil Digitalisierungsprojekte nicht umgesetzt werden können.

Liquidität ist in der Krise ein wichtiger Faktor. Wenn aber die Rettungsmaßnahmen nur dazu dienen, den Patienten die kommenden Monate am Leben zu erhalten, zu dem Preis, dass er die kommenden Jahre nicht überstehen wird, ist das ein fragwürdiges Vorgehen. Ohne die richtigen Leute in den Schlüsselpositionen werden viele Unternehmen die Folgen der Pandemie nicht kompensieren können.

Zudem scheint die Krise zweitens eine bemerkenswerte Entwicklung zu forcieren: Viele Führungskräfte würden trotz der angespannten Lage aktuell den Job wechseln, falls sich eine passende Option ergibt. Dabei ist bei einigen der Wunsch das Unternehmen zu wechseln, überhaupt erst durch die Krise entstanden – weil diese Schwächen und Unstimmigkeiten schonungslos offenlegt wurden.

Recruiting trotz Corona. Aber wie?

Das größte Hemmnis eines Jobwechsels in der Krise ist die Angst, noch in der Probezeit wieder gehen zu müssen, weil es dem Unternehmen zu schlecht geht. Diese Befürchtung sollte als Erstes ausgeräumt werden. Es muss deutlich gemacht werden, warum genau die ausgeschriebene Position unentbehrlich für das Unternehmen ist und deswegen gehalten wird. Kandidatinnen und Kandidaten müssen dazu gezielt und individuell angesprochen werden. Copy and Paste ist ein absolutes No-Go. Der Kandidat oder die Kandidatin muss im ersten Satz verstehen, warum der Job für ihn oder sie wie gemacht ist.

Impact als bestes Argument

Hochqualifizierte wollen genau erörtert bekommen, inwiefern die strategische Ausrichtung des Unternehmens durchdacht und wie wohlüberlegt die Entscheidung tatsächlich ist. Sie sitzen höchstwahrscheinlich ohnehin im Trockenen. Es braucht also sehr gute Gründe, warum sie sich gerade jetzt beruflich verändern sollten. Das beste Argument ist hier die Chance auf größere Einflussnahme: Die talentiertesten Köpfe bewegen viel, weil sie das mehr wollen und auch mehr brauchen als andere. Wenn Unternehmen solche Talente aus anderen Unternehmen abwerben wollen, müssen sie ihnen auch weitaus größere Chancen bieten, etwas zu bewegen.

Gegen das alte Unternehmen pitchen



In der aktuellen Krise pitchen Recruiter nicht mehr nur für das neue Unternehmen, sondern mehr und mehr auch gegen das Alte. Es ist offensichtlich, welche Branchen am härtesten getroffen sind, das eröffnet argumentative Einfallstore. Sicherheit ist das Argument der Stunde. Da hilft es gerade Startups sehr, bekannte Investoren anzuführen, die Finanzierungsrunden zugesagt oder im besten Falle bereits abgeschlossen haben.

Loyalität dem bisherigen Unternehmen gegenüber wird dann eher zum Hindernis. Vor allem wenn dieses vor der Krise gut aufgestellt war, Vertrauen aufbauen konnte und es während der Krise nicht verspielt hat. Wenn Firmen wegen Corona schwächeln, aber valide erklären können, wie und warum sie die Krise überleben werden, können sie ihre Leute oft halten. Wenn dagegen ganze Märkte wegbrechen oder Firmen schon vorher mit größeren Problemen zu kämpfen hatten, ist Loyalität eher selten etwas, womit Recruiter konfrontiert werden.

Krise überstanden, Kampf verloren

Die Talentsuche hat im Lockdown kurz innegehalten, aber das ist nun vorbei. Wer jetzt nicht anfängt zu rekrutieren, wird voraussichtlich später verlieren. Der Mangel an Talenten, die Schlüsselpositionen in Unternehmen besetzen können, lässt sich nicht aussitzen oder mit Sparmaßnahmen wegargumentieren. Er ist Fakt und geht nicht weg, nur weil es gerade finanziell ungünstig wäre, das personelle Loch zu stopfen. Für Unternehmen liegt eine Chance darin, jetzt in Menschen zu investieren. Sie sind das wichtigste Asset jeder Firma und der Faktor, der darüber entscheidet, ob künftig Marktsegmente gewonnen oder verloren werden.

Der Wettbewerb geht also in die nächste Runde. Und sie wird härter als früher, weil jetzt auch die letzten Digitalisierungsverweigerer verstanden haben, dass sie an der Transformation nicht vorbeikommen. Die Zahl der Firmen, die um die besten Köpfe buhlen, wird also größer. Wer das nicht bedenkt, hat am Ende vielleicht die Krise überstanden, aber den Kampf um die besten Talente verloren.

