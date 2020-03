Aus dem wöchentlichen Teammeeting ist eine Videokonferenz geworden. Der Kaffeeklatsch in der Küche wurde außerhalb der Sichtweite auf einen sorgfältig ausgewählten Gruppenchat verlagert. Und über eine ständig wegbrechende Internetverbindung lässt sich die wirtschaftliche Lage des Startups auch schlechter erklären. Für Manager bedeutet die Corona-Krise ein Umdenken. Wie Gründer ihr Team auch aus dem Homeoffice führen und trotz der Situation transparent mit Problemen umgehen sollten, beantwortet die Unternehmensberaterin Katja Nettesheim im Interview.

Katja, wie behalten Führungskräfte auch im Homeoffice den Überblick?

Führungskräfte sollten sich zwei Grundfragen stellen: Wie viel Vertrauen haben sie in ihre Mitarbeiter? Und wie viel Kontrolle wollen sie ausüben? Einerseits, um herauszufinden, wie viel die Kollegen arbeiten. Andererseits aber auch: Wie viel Kontrolle benötigen sie für sich selbst auf psychologischer Ebene? Da muss jeder seine eigene Mischung finden.

Was heißt das?

Es gibt Chefs, die detaillierte Homeoffice-Guides schreiben und ihre Teams genau anleiten, wie sie sich in Telefonkonferenzen zu verhalten haben oder wie schnell sie auf Nachrichten reagieren müssen. Das kann man machen, holt aber nicht unbedingt das Beste aus den Teams heraus. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit ein paar Grundregeln gemacht. Die habe ich auch deswegen eingeführt, um meinen Mitarbeitern eine gewisse Struktur zu geben – ohne übermäßig kontrollierend zu sein. Man muss auch bedenken, dass nicht jeder gut von zuhause arbeiten kann.

Nachdem Katja Nettesheim ihr Jurastudium abschloss, arbeitete sie zuerst bei Boston Consulting und beriet im Anschluss daran Verlage wie Axel Springer (zum dem auch Gründerszene gehört) zum Thema digitale Transformation. Daraus entstand 2008 ihre Agentur Mediate, die Konzerne und Mittelständlern bei ebendiesen Prozessen unterstützt. Vor einem Jahr gründete die 46-Jährige die App Culcha aus, die Führungskräften Digitalwissen vermitteln soll. Drei Mitarbeiter ihres achtköpfigen Culcha-Teams arbeiten nicht in Berlin, sondern unter anderem in der Ukraine.

Welche Grundregeln sind das?

Wir machen morgens ein Stand-up mit Video. Da geht es auch darum, die Leute subtil dazu zu bewegen, in arbeitsfähigem Zustand zu erscheinen. Also geduscht und angezogen. Das gibt dem Tag eine Struktur und signalisiert dem Hirn, dass man arbeitet. Ich frage morgens immer, wie es dem Team geht, um früh mitzubekommen, ob jemand vereinsamt oder sonstige Probleme hat. Außerdem will ich wissen, woran sie gerade arbeiten und bis wann sie wofür von mir Feedback benötigen. Danach haben wir meist Einzelgespräche, und damit bin ich bis Mittag beschäftigt. Das Führen ist viel intensiver als sonst, aber wir haben auch eine bessere Kommunikation.

Und was noch?

Ich habe dem Team außerdem gesagt, sie mögen regelmäßig Mittagspause machen und das auch in den Gruppenchat schreiben. So weiß auch jeder, dass man gerade nicht so schnell Feedback bekommt. Insgesamt versuche ich, soweit wie möglich nachzubauen, wie wir sonst arbeiten. Im Büro würde ich ja auch Bescheid geben, dass ich in die Mittagspause gehe. Und zum Feierabend machen wir einen kurzen Bericht. Jeder fasst zusammen, woran er an dem Tag gearbeitet hat und verschickt die nötigen Links, damit andere Kollegen gegebenenfalls noch abends daran weiterarbeiten können, wenn die Kinder schlafen.

Für viele Führungskräfte ist es sicher ungewohnt, sich nun öfter nach dem Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu erkundigen.

Ich frage in der großen Runde jeden Tag nach, im Einzelgespräch aber auch noch mal. Die Erfahrung zeigt, dass dann ganz andere Themen aufkommen, teilweise wirklich persönliche Sachen. Beispielsweise ist eine meiner Kolleginnen gelernte Krankenschwester und fühlt sich deswegen gerade im Zwiespalt. Ich erwarte auf meine Frage nach dem „Wie geht’s“ in der großen Runde aber auch nicht immer von jedem eine Antwort. In unserem Team haben wir jetzt eine ganz andere emotionale Ebene. Trotz der räumlichen Trennung habe ich den Eindruck, dass wir näher aneinander gerückt sind.

Das heißt, Führungskräfte werden nun zum Seelsorger?

Das kommt auf jeden Einzelnen an, vor allem auf das Rollenverständnis und den Charakter. Es gibt schon immer viele, die überfordert sind und hohe Zweifel an ihrer Führungsqualität haben. Das heißt, diese Personen sind ohnehin schon unsicher, und die aktuelle Situation ist so etwas wie ein Brandbeschleuniger. Wenn Führungskräfte besonders überfordert sind, werden sie weniger denn je Seelsorger sein. Daher müssen wir daran arbeiten, dass Führungskräfte gerade jetzt selbstbewusst führen. Das wirkt besser und macht sie zufriedener, was natürlich sofort auf ihr Team abfärbt.

Wie sollten Vorgesetzte damit umgehen, wenn es ihnen gerade selbst nicht gut geht oder sie im Homeoffice Stress mit der Familie haben? Einfach alles herunterschlucken?

Bloß nicht. Man sollte seine Gefühle nicht platt wegdrücken. Wenn man zum Beispiel Panik hat, dann übernehmen neurowissenschaftlich die evolutionär älteren Teile des Gehirns das Handeln. Und dann gibt es nur drei Möglichkeiten: Flucht, Kampf oder Starre. Das ist beim Führen nicht sinnvoll. Und wenn man Gefühle unterdrückt, setzt das den Körper zusätzlich unter Stress. Man sollte stattdessen die Gefühle anerkennen und auch einordnen.

Wie soll das funktionieren?

Allein schon den Satz „Ich habe gerade Panik“ aufzuschreiben, kann dabei helfen. Dadurch denkt man wieder logisch und aktiviert den Teil des Gehirns, der für das rationale Denken zuständig ist. Und darüber hinaus gilt auch noch was anderes: Mitarbeiter erkennen Führungskräfte deutlich stärker an, wenn sie ihren eigenen Wachstumsprozess offen zeigen. Kollegen stellen sich eher der gleichen Herausforderung, wenn sie sehen, dass auch ihre Manager das machen. Das heißt, sich vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen: „Für mich ist das jetzt auch nicht einfach. So erging es mir letzte Woche, und dann habe ich diese Maßnahme ergriffen, und deswegen bin ich heute in der Lage, so vor euch zu stehen.“ Diesen Weg aufzuzeigen, ist psychologisch sehr erfolgreich.

Vielen Startups bricht gerade der Umsatz weg. Sollten Gründer transparent machen, wie es wirtschaftlich gerade um das Unternehmen steht?

Was die Mitarbeiter ihren Chefs am meisten verübeln, ist, wenn sie den Eindruck bekommen, dass sie verarscht werden. Und wenn man ihnen nicht zutraut, mit der Wahrheit umgehen zu können. Allerdings heißt das nicht, dass die obere Führungsebene komplett alles offenlegen sollte, das hat ja oft auch rechtliche und marketingtechnische Konsequenzen. Ich rate eine Mischung aus vorsichtig-offener Kommunikation und einem Verbreiten von Optimismus.

Wie vermittelt man seinem Team dann am besten, dass die Aufträge und der Umsatz einbrechen?

Die Nachricht, dass weniger Aufträge reinkommen, ist eine Nicht-Nachricht. Das merkt eigentlich eh jeder Mitarbeiter im Unternehmen. Aus neurowissenschaftlicher Sicht sollten Führungskräfte daher in dieser Struktur kommunizieren: „So und so steht es momentan. Wir brauchen euch jetzt alle. Aber ihr seid nicht alleine, sondern wir haben uns auch etwas überlegt.“ Also zuerst den Mitarbeitern das Vertrauen geben, dass sie die Information verstehen und richtig einordnen. Zweitens sie für einen kurzen Moment aufscheuchen. Aber nicht zu lange, sonst kommen wieder Flucht, Angriff oder Starre ins Spiel. Und das ist das Letzte, was Führungskräfte bei ihren Kollegen gerade haben wollen. Und zum Schluss sagt man, dass es auf alle ankommt und jeder mitgestalten kann.

Wie oft sollten Gründer in der Corona-Krise Updates geben?

Ich mache aktuell keine großen Ansprachen zu dem Thema, sondern sage eher in jedem Stand-up morgens etwas zur Lage. Bisher hat sich das gut bewährt. Bei 1.000 Mitarbeitern sieht das aber sicherlich anders aus. Was auch hilft, ist, dass ich viele Gespräche mit Kunden führe. Und was ich von denen höre, berichte ich im Teammeeting.

Und was, wenn plötzlich Kurzarbeit eingeführt werden muss?

Da kommt es ehrlich gesagt drauf an, welche Abteilung und wie viele Leute betroffen sind. Grundsätzliche würde ich auch hier wieder diese drei Schritte empfehlen: Die Mitarbeiter ernst nehmen, sie aktiv werden lassen und zeigen, dass man selbst dran ist und es gemeinsam auch schaffen kann. Kurzarbeit heißt ja nicht kündigen. Deshalb kann man auch hier positive Chancen herstellen. Also keine Panikmache, sondern Motivation, damit das Team gestärkt aus der Krise herausgehen kann. Das birgt dann oft die Gefahr, dass viele Worthülsen fallen, insbesondere, wenn die Person nicht die empathischste Führungskraft ist. Aber Konkretheit und Detailreichtum helfen in diesem Fall darüber hinweg.

Den Flurfunk kriegt man im Homeoffice noch weniger mit. Wie können Vorgesetzte das umgehen?

Wenn die Mitarbeiter auf Slack über dich herziehen, kriegt man das als Manager so oder so nicht mit, egal ob sie im gleichen Büro sitzen oder im Homeoffice sind. In allen Situationen kann man eigentlich nur versuchen, keinen Anlass für Flurfunk zu geben. Das heißt, gut zu kommunizieren und dann präsent und ansprechbar zu sein, um doch möglichst schnell mitzubekommen, wenn es rumort. Der einzige Vorteil im Büro ist es, dass man die Mitarbeiter zusammenstehen sieht.

Welche Tipps hast du noch für die derzeitige Homeoffice-Situation?

Überlegt, was sonst wichtig war und transferiert das ins Homeoffice. Zum Beispiel das Thema Kundenzentrierung: Nur weil die Kunden im Homeoffice sitzen, heißt das nicht, dass man als Unternehmen kein Feedback mehr einholen kann. Kunden haben jetzt teilweise mehr Zeit und auch Lust, mit ihren Lieferanten oder Partnern zu reden. Man kann Feedbackgespräche auch als Videocall führen, aufnehmen und an die Kollegen schicken. Generell ist mein Appell: Überlegt euch, welche Dinge für euren Erfolg intern und extern vorher wichtig waren und übertragt diese konsequent in das neue Setting.



