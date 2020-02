Dieser Text ist ein Gastbeitrag von Heike Müller, PR-Managerin bei der Ferienhaus-Suchmaschine Holidu.

Mein erster Tag bei Holidu, einem nicht mehr ganz kleinen, aber recht jungen Startup aus München: Herzlich werde ich von allen Kolleginnen und Kollegen empfangen, mein Laptop steht bereit, zu Infoveranstaltungen wurde ich bereits eingeladen. Doch als ich auf dem Schreibtisch einen Kinderriegel zur Begrüßung vorfinde und in der Mittagspause zur kollektiven Schneeballschlacht aufgerufen wird, fühle ich mich schon etwas seltsam. Oder besser gesagt: einfach ein bisschen alt.

War es wirklich eine gute Entscheidung, mit Mitte 30 noch bei einem Startup anzufangen? Das Durchschnittsalter von Startup-Angestellten beträgt schließlich 25 Jahre. Selbst meine neuen Bosse waren deutlich jünger als ich. Und während der Tour durchs Büro im Bewerbungsverfahren hatte ich bereits geahnt, dass ich eine der ältesten Mitarbeiterinnen im gesamten Team sein würde. „Deine neuen Kollegen haben bis vor Kurzem noch Kindergeld empfangen“, lachte mein Freundeskreis. Ich tat es als überspitzte Bemerkung ab. Sollte das Alter meines neues Teams jetzt wirklich zum Problem für mich werden?

Jung coacht alt

Tatsächlich habe ich mich trotz mancher absurder Momente nie zu alt gefühlt – sondern festgestellt, dass ich nur davon profitiere, als Mittdreißigerin noch eine Startup-Karriere anzufangen.

In Konzernen wird es unter dem Namen „Reverse Mentoring“ aufwendig initiiert, wenn alte Angestellten von jungen lernen sollen. Im Startup passiert dieses Coaching-Konzept automatisch: Meine Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sind unglaublich talentiert, schnell und motiviert. Einer der beiden Gründer war erst 25 Jahre alt, als das Startup an den Markt ging. In dem Alter hatte ich mich auf Studentenpartys vergnügt, und mein Arbeitsleben bestand aus Praktika und Messejobs. Sein Mut, fast alles zu riskieren und eine immense Verantwortung zu übernehmen, beeindruckt mich.

Generell ist die Arbeit mit jungen Kolleginnen und Kollegen für mich deutlich angenehmer als mit alteingesessenem Konzernpersonal. Wenn wir etwa im Marketingmeeting über SEO-Content, den Instagram-Algorithmus oder Tiktok sprechen, muss ich niemandem erklären, um was es sich dabei handelt. Wie schön! Und ich kann mit meiner Erfahrung über Prozesse und Abläufe und einem bereits aufgebauten Netzwerk jede Menge beitragen.

Familienplanung? Kein Problem

Wer schon lange in seinem Beruf arbeitet, aber gerne mal etwas anderes ausprobieren möchte, findet in Startups die wohl beste Gelegenheit dazu. In vielen jungen Firmen werden interne Fortbildungen oder Workshops angeboten, bei denen die Angestellten in verschiedene Bereiche hineinschnuppern können. Ich habe so zum Beispiel schon die Basics im Programmieren gelernt. In traditionellen Unternehmen werden meiner Erfahrung nach meist nur Schulungen angeboten oder genehmigt, die direkt mit dem eigenen Verantwortungsbereich zusammenhängen.

Jobhopping: „Versaust du dir damit nicht den Lebenslauf?“ Wer den Berufseinstieg im Startup wagt, muss mit häufigen Jobwechseln rechnen. Für die Karriere birgt das Risiken – es sei denn, man gibt im Bewerbungsgespräch die richtigen Antworten.

Irgendwann stellt sich auch für manche Startup-Arbeitnehmer die Frage nach der Familienplanung. Ist das mit einem Job in einer so jungen Firma vereinbar? Für mich ganz klar ja. Seitdem im vorigen Jahr meine Tochter zur Welt gekommen ist, profitiere ich von flexiblen Arbeitszeiten, erledige vieles im Homeoffice und nehme an Meetings via Hangout oder Skype teil. Ganz unkompliziert und unbürokratisch. Wir haben sogar einen Slack-Channel für Eltern, über den wir uns über Babysitter, Krippengeld und familienfreundliche Reisetipps austauschen.

Einen Nachteil hat es dann aber doch, zu den Ältesten in der Firma zu gehören: Die Energie schwindet, an den Abenden noch mit den anderen auszugehen. Mit Mitte 30 muss ich bei der Kneipentour am Donnerstag öfter mal passen. Während die jungen Kolleginnen und Kollegen um die Häuser ziehen, koche ich Abendessen und bringe die Kinder ins Bett. Ein Trostpflaster: In vielen Startups gibt es freitags schon ab dem späten Nachmittag ein Get-together. Da lässt es sich bei einem Bier mit Kollegen plaudern, Kicker spielen oder im Bällebad herumtoben. Mit dem Unterschied, dass man schon um 21 Uhr ins Bett fallen kann.

