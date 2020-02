Rund 1,5 Millionen Menschen arbeiten in Berlin. Und immerhin 78.000 davon in Startups – das entspricht mehr als fünf Prozent der Beschäftigten. Diese Zahlen ermittelte das Unternehmen Dealroom in einer aktuellen Studie, die dem Tagesspiegel vorliegt.

In keiner anderen deutschen Stadt gebe es mehr Startup-Jobs, heißt es in der Auswertung. Insgesamt 3.000 Jungfirmen seien in Berlin ansässig, sie hätten allein in den vergangenen zwei Jahren für 19.000 neue Stellen gesorgt. Die laut Studie größten Startup-Arbeitgeber überraschen wenig: Zalando führt das Ranking mit mehr als 6.000 Berliner Beschäftigten an, dahinter kommen Delivery Hero mit fast 2.000, N26 mit etwas über 1.000 und Auto1 mit knapp 1.000 Angestellten in der Hauptstadt.

Die Auswertung zeigt auch, dass auch kleine Startups viel bewirken können: Die Hälfte der Berliner Startup-Angestellten arbeitet in Jungfirmen, die maximal 70 Mitarberinnen und Mitarbeiter haben.

